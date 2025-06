La Sindicatura ve ilegales las primas de jubilación a funcionarios locales en Gijón

Revés para los jubilados que solicitaban tener primas pendientes por parte del Ayuntamiento de Gijón. El informe que esperaba el gobierno local para clarificar la legalidad del abono de primas de jubilación, en el apartado que respecta al Ayuntamiento de Gijón y su Fundación Municipal de Servicios Sociales, señala que esas gratificaciones de jubilación "carecen de fundamento legal". Desde el gobierno local subrayaron ayer que "siempre se dijo que el pago vendría supeditado al informe de la Sindicatura que ahora se ha conocido", por lo que el pago no se realizará.

Algunos de los trabajadores jubilados –los afectados son los que se ubilaron entre noviembre de 2022 y enero de 2024– volvieron a estar presentes ayer en la sesión plenaria realizada en el Ayuntamiento, donde reclamaron el "cumplimiento del acuerdo del Pleno" portando pancartas. Ese acuerdo al que se refieren es al logrado en el pasado es de marzo, cuando el Consistorio recibió un fallo contencioso-administrativo que avalaba la compensación a los trece funcionarios que ya habían tramitado la suya. Previamente, en el mes de febrero, cuando la izquierda propuso abonar esos pluses, el bipartito anunció que lo harían cuando tuvieran el aval jurídico. Al recibirlo, el gobierno local indicó que no recurriría.

Ahora, en su informe provisional de la regularidad de las primas y premios de jubilación en Ayuntamientos, durante el año 2022, la Sindicatura de Cuentas cifra en 354.736 euros el importe que se destinó en Gijón a 40 primas, 38 para trabajadores funcionarios y dos laborales. La Fundación de Servicios Sociales, por su parte, desembolsó 5.500 euros a otro trabajador.

Sin pagos

Respecto a esos pagos, la Sindicatura remarca que "de conformidad con la jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Superior existente en el ejercicio fiscalizado, las gratificaciones de jubilación, cualquiera que sea su denominación, previstas para los funcionarios en los acuerdos de condiciones de trabajo de los empleados públicos, carecen de fundamento legal y vulneran lo establecido" en artículos de la Ley de Bases del Régimen Local, ya que "solo puede retribuirse a los funcionarios por los conceptos previstos en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público".

La Sindicatura pide al Ayuntamiento que regularice la situación y que proceda "a inaplicar y eliminar las previsiones que sobre la materia figuran en sus instrumentos reguladores por resultar contrarias a derecho con la finalidad de suprimir el abono de estas compensaciones económicas a su personal funcionario". Además, la Sindicatura expone que el abono de 38 primas de jubilación adolece "de un vicio susceptible de provocar su anulación, por lo que el Ayuntamiento de Gijón debería iniciar el procedimiento para su revisión". En lo que respecta al personal laboral, considera "prudente" aplazar el abono de las compensaciones económicas mientras "no exista doctrina jurisprudencial al respecto".

"Cambio de criterio"

Fuentes municipales indicaron que "este gobierno no había pagado ninguna prima de jubilación a la espera del informe de la Sindicatura de Cuentas y, por tanto, acertó optando por la prudencia". Si bien, en cuanto a las cuestiones retroactivas que puedan afectar a anteriores trabajadores, puntualizaron que "el informe es aún provisional y en cualquier caso se optará siempre por la alternativa que menos perjudique a trabajadores o ex trabajadores municipales". El gobierno local puso el foco en que "la sentencia del Tribunal Superior de Justicia es contradictoria con otros tribunales, como indica el informe". Además, recuerdan que "del Tribunal Supremo no hay sentencias de momento". "En base a esta realidad, siempre se dijo que el pago venía supeditado al informe de la Sindicatura que ahora se ha conocido", zanjaron.

Una de las personas afectadas lamentó "el cambio de criterio continuo" y puntualizó que están pendientes los juicios por los pagos de jubilación a los trece funcionarios que ya habían tramitado su compensación.