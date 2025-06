Archivado el caso del ordenador "oculto" en el Ayuntamiento

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón dictó el pasado 15 de abril un auto para el archivo provisional de la denuncia que en julio de 2024 interpuso el una directora general del Ayuntamiento ante la Policía tras encontrar un ordenador no inventariado, que se calificó entonces como "oculto" en un armario con vitrina de cristal en el Ayuntamiento. La ausencia de delito es el motivo del carpetazo que ha dado la jueza tras el informe pericial de la empresa que se encarga de mantener el sistema Tetra, utilizado para las comunicaciones de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

El auto señala que el informe pericial realizado, relativo al periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2024 concluye que "no hay evidencia alguna" de que se haya podido acceder "a ninguna información, servicios, o bases de datos de la red" ni traza de consultas sobre ellas. Agrega que los cableados salientes que se detectaron, pertenecientes al sistema Tetra antiguo, "no permite la conexión al sistema desde equipos en las mencionadas redes ni se han encontrado trazas las mismas por lo que los peritos llegan a la conclusión de que no ha habido ex filtración de datos".

El resultado de la investigación pincha el globo que en su día se infló aireando sospechas de hipotéticas actividades delictivas a través de un equipo que no tenía controlado la Directora General de Protección de Datos del Ayuntamiento de Gijón y sobre el que ni se pidieron explicaciones al responsable de las instalaciones informáticas municipales, que por entonces se encontraba de baja por enfermedad, ni se le dejó acceder al Ayuntamiento cuanto intentó poner al tanto a los responsables municipales.

Tras haber tenido que afrontar una investigación penal durante meses por ese viejo equipo informático localizado en el armario donde estaban los antiguos servidores de voz del Ayuntamiento, el funcionario se enfrenta ahora a un expediente administrativo abierto hace siete meses y que había quedado paralizado a la espera del resultado de la instrucción de la investigación penal. El expediente se reactivó ayer. Ahora lo acusan de supuestas faltas de fichaje que tratan de vincular a ese ordenador "oculto" , expediente cuya existencia conocen otros trabajadores municipales.