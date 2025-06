Luis Manuel Flórez García, "Floro", exportavoz municipal del PSOE: "Deberían dejar egos y contar con la oposición para el proyecto de Naval"

Luis Manuel Flórez García, "Floro" (6-1-1954, La Moral, Tuilla), dejó el pasado miércoles su acta de concejal, poniendo fin a dos años en primera línea política como portavoz municipal del PSOE.

Se le ve más relajado.

Se me quitó un importante peso de encima. Fueron dos años intensos, que han marcado un antes y un después en mi vida, en los que tuve la oportunidad de conocer más a fondo una ciudad que siempre me ha tratado bien. Y lo mínimo es que le haya devuelto algo de lo que me ha dado.

¿Ha tenido la sensación de estar presentándose continuamente a exámenes durante dos años?

Sí, porque la vida política es muy intensa. He tenido momentos de tensión, de dudas y de incertidumbres. Pero en el grupo municipal socialista he encontrado una balsa de tranquilidad y me he sentido muy arropado.

¿Qué momentos fueron los más intensos en esas incertidumbres?

Cuando me entero de lo del vial de Jove quedé con los ojos a cuadros. Fue un chasco que no se aceptara el soterramiento. Pero es verdad que hubo una reacción importante del Gobierno de España y del de Asturias en lo que tiene que ser sacar los camiones de la avenida del Príncipe de Asturias con el acceso a El Musel que hay que hacer por Aboño.

¿Floro estuvo dos años en política o fue político dos años?

Las dos cosas. Otra cosa es el nivel de político que pueda tener, que eso ya no soy yo quien lo tengo que decir. En política no puedes estar si no eres político.

¿Cómo cambió su percepción de pasar de tratar con políticos a vivir la política desde dentro?

Me cambió la percepción de la política, el lenguaje, hasta la relación con los medios de comunicación. Te cambia también hasta la visión de la ciudad. Como político también he tenido la suerte de acceder a un mayor conocimiento de la situación de los barrios, de las asociaciones de vecinos, de escucharles y de trabajar por sus reivindicaciones, para ayudar a la gente.

¿Y la confrontación política?

Es donde menos me encuentro yo, donde menos me veo, y es una parte que me ha costado mucho más. La parte en la que me he sentido mucho más a gusto, y he disfrutado de la política, es la relación directa con las personas, escuchar los problemas que tiene esta asociación o aquel barrio. Aunque ya tuviera antes algo de esa visión, hoy la tengo mucho más profunda.

¿Cómo ha mantenido el contacto con la calle estos dos años?

Con naturalidad. Yo sigo siendo Floro, esté o no en un partido. Me he encontrado con personas que me paran para demandar algún tipo de servicio o con los que me decían que veían bien que estuviera ahí.

¿Alguien se ha distanciado de usted por haberse ligado a una opción política?

Si lo hay, lo desconozco. Siempre he encontrado un respeto profundo en las personas, estuvieran o no de acuerdo.

Deja la primera línea política. ¿Se ve en una segunda?

La segunda línea es para todos los habitantes de Gijón; los seres humanos somos seres políticos y no podemos prescindir de algo que está marcando nuestra vida permanentemente. Todos deberíamos participar, y dejar de hacerlo igual es crear un camino hacia las dictaduras. La política exige hoy un compromiso, más que nunca, de todos los ciudadanos. Como ciudadanos no podemos renunciar a un Gijón mejor, a la educación y a la salud pública. Hay que coger el toro por los cuernos y no ser ingenuos; están avanzando las ultraderechas, ¿eso no nos dice nada? ¿La gente que se abstiene y no vota es lo que quiere?

En su despedida del Pleno recibió una ovación de los concejales de todos los grupos políticos.

Eso es lo más grande que te puede pasar. Eso y cuidar de Gijón. Yo salí muy agradecido del Pleno. Que en un momento determinado seamos capaces de separar siglas y hablar en un momento determinado como personas para mí eso es muy importante, y agradezco a toda la Corporación municipal, empezando por la Alcaldesa, las palabras que me dijeron y que las guardo para mí como un tesoro. Me emociona recordarlo.

Su mayor satisfacción de estos dos años.

La primera, el reconocimiento que me hicieron al irme. Y la segunda, me van a atechar un parque para los neños, en El Llano. Y cómo pude convivir con mi gente, con el Grupo municipal Socialista.

¿Y su mayor espina clavada?

En política será bueno dejar los egos e ir más a lo efectivo. No se nos ha llamado para trabajar en los proyectos de ciudad que en estos dos años se han planteado, como el de Naval Gijón. Pensaba que iban a ser trabajados conjuntamente por toda la Corporación municipal, que representa el sentir de toda la ciudad. No nos han dado pie a participar a la oposición en esos proyectos de ciudad, como el de Naval Gijón. Hay formas de actuar que yo no entiendo y que yo haría de otra manera, por operatividad y tener más capacidad de acertar es importar contar con toda la gente y sus opiniones. Escuchar para mejorar. La ausencia de eso, y la burocracia, nos machaca. Creo que se podría avanzar mucho más en la gestión de la ciudad.

Hubo voces críticas en el PSOE que le cuestionaron como candidato. ¿Le dolió?

No me dolió, más allá de la incomprensión. En mi familia hay diversas miradas, y en un partido político, con más razón. Y hay que respetarlas. Pero, una vez tomada una decisión, debemos ir todos a una siempre.

Como afiliado del PSOE, ¿qué le parece la supuesta corrupción de Santos Cerdán?

A mí me sorprendió muchísimo y me dio pena. En los dos grandes partidos estas cosas se han ido dando, y no lo digo para justificar nada, ni muchísimo menos. O hay una ética que sea el centro del trabajo político o, si no, la política va a sufrir mucho. Estas cosas causan desafección de la política y, sobre todo, echan por tierra el trabajo de toda la gente que de buena voluntad está trabajando por la mejora de un país y a veces por unos pocos paga el resto. En la política necesitamos gente ética, comprometida y que crea en ello y que esté ahí para transformar y mejorar la vida de las personas, no para lucrarse.

¿Y qué hacer con quien se corrompe?

La justicia lo dirá. Pero lo que yo creo es que se debe tener algún control más, si es que se puede.

¿Qué le desea a la Alcaldesa?

A Moriyón, como a toda la Corporación municipal, le deseo mucha salud para que sea capaz de llevar adelante sus proyectos, si es que puede.

¿A qué se va a dedicar?

Sigo como patrono de la Fundación Proyecto Hombre de Asturias, sigo en la Fundación Albergue Covadonga. Estoy escribiendo la historia de Proyecto Hombre de Asturias. Y dedicarme a mi familia, a mis nietos, y a disfrutar con ellos. Y quiero seguir colaborando con el PSOE en lo que buenamente pueda ayudar como militante de base. Creo en el proyecto socialista y en nuestro secretario general, Monchu García.