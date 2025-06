La feria de San Antonio de Gijón encandila a los más jóvenes en su inauguración

Fiel a su cita, la feria de San Antonio abrió sus puertas un año más en el recinto ferial Luis Adaro. Lo hizo en una de las ediciones más multitudinarias en lo que a ganado se refiere, con cerca de 180 animales que serán presentados en los diversos concursos. Vacas, caballos, ovejas, potros o aves son algunas de las especies que los visitantes pueden disfrutar hasta mañana y que cerca de 800 escolares de Gijón conocieron ayer. "Llevamos ocho años invitando a los colegios para que vengan y hagan talleres dedicados al campo y la ganadería. Es muy importante que los críos sepan lo que es el campo y de dónde salen los alimentos", señaló José Emilio García, presidente de Ascol.

En la imagen superior, Roberto Lamuño, junto a su potra «Nora», con los alumnos del Patronato San José detrás. Sobre estas líneas, uno de los ganaderos participantes esquila a una de las vacas del concurso.

Los más jóvenes pudieron disfrutar de los bolos asturianos, aprender sobre el mundo de la apicultura, conocer las diferencias entre las vacas de leche y las destinadas para carne o hacer su propia sidra, uno de los talleres estrella. "Lo que más me ha gustado es lo de la sidra. Estamos probando la que hemos hecho ahora machacándola y viendo cómo se prensa", detallaba Emma Amor, del colegio San Lorenzo. Su compañero Bruno Bermúdez también afirmaba lo mismo. "Lo que más me ha gustado es la sidra. Hemos aplastado la manzana y ha salido esto", indicaba en referencia al vaso que sostenía en la mano con el caldo sin alcohol.

La feria de San Antonio encandila a los más jóvenes en su inauguración

Para Nila Castro los animales fueron los que más le llamaron la atención. "Me ha gustado mucho lo de las vacas en donde nos han enseñado los diferentes tipos, las de carne y las de leche, y como las ordeñan". En su caso no era la primera vez que veía esa práctica, al igual que en el caso de Paula Coto que estaba de acuerdo con Castro. "Las vacas es lo que más me ha gustado de todo, algo sabía del tema. La sidra, muy buena también", añadía la joven. Hasta los profesores que les acompañaban tuvieron su preferencia en los talleres. "Me encantó el libro de ‘La colmena viajera’. Trata de que hay que cuidar el equilibrio de la naturaleza y la importancia de las abejas", resumió Raquel Ostáriz.

Esa importancia la valora más que nadie Yolanda García, productora de miel de Villaviciosa que debutaba este año en la feria de San Antonio. "Venimos a promocionar el comercio de proximidad y kilómetro cero. A ver si nos acompaña el tiempo y la gente se anima".

"La feria tiene potencial"

El aumento de participación de ganado también lo han notado los propios ganaderos, que esperan grandes cosas de este año. "Es el segundo año que venimos a la feria de San Antonio. El año pasado fue un concurso con bastantes animales y este presenta igual", preveía Adrián González, de la ganadería "Casa Manolón" de San Pedro, Tineo. En su caso, el año pasado acudieron con tres vacas y una ternera, pero para esta ocasión han optado por llevar solo dos vacas. "La selección se va viendo durante todo el año con las vacas que van destacando. Trabajas con ellas los meses antes del concurso".

Por su parte, Roberto Lamuño, de Pola de Laviana, confía en que su potra "Nora" de dos años se lleve el premio como ya hizo con anterioridad en la feria de Pola de Siero. "Es un animal bueno, no es porque sea mío, pero merece el tiro exponerlo. Tiene muchas cosas guapas y muy pocos defectos. Muy completa", analiza su dueño, que también valora la feria de Gijón. "Está bastante bien, tiene mucho potencial y que la gente vea la historia del campo", sentenció. ◼