La fiesta "Femenino y Plural" reúne a casi 600 mujeres en el Muséu del Pueblu d'Asturies, en Gijón

Una decena de enormes mesas, cientos de platos con viandas y, lo más importante, una femenina presencia multitudinaria. Así fue el panorama que se pudo ver ayer al mediodía en el tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies en el festejo anual de "Femenino y Plural", que congregó a casi 600 mujeres del tejido asociacionista gijonés para reforzar lazos tras desarrollar talleres y actividades durante el año. "Estamos muy apretadas, cada año somos más", manifestó la alcaldesa, Carmen Moriyón, que disfrutó de la celebración junto a las participantes en un festejo.

La 29.ºedición del encuentro –la regidora ya emplazó al 30.º "número redondo"– reunió exactamente a 596 mujeres procedentes de distintos barrios y parroquias del concejo. En total, participaron 26 vocalías de la mujer —diez de la zona rural y dieciséis del área urbana— además de cinco asociaciones y entidades pertenecientes al Consejo de Mujeres de Gijón. La jornada se inició con la Banda de Gaitas "Villa de Xixón", y continuó con una comida popular y una variada programación festiva.

El acto inaugural contó con intervenciones de Charo Blanco, líder de Moreda, en representación de las vocalías en la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), y Consuelo González García, de la Federación "Les Caseríes", (de Cenero) además de la regidora. También estuvieron presentes las concejalas foristas Montserrat López Moro –Cultura– y María Mitre –Hacienda–, además de Goretti Avello, directora general de Igualdad en el Ayuntamiento.

Ambiente general de la celebración en el tendayu. / Ángel González

Consuelo González agradeció "al Ayuntamiento y a la Oficina de Políticas de Igualdad lo que nos apoyan, aunque esperamos un poco más para la zona rural". Ella misma acudió con un grupo de 26 mujeres desde Cenero y destacó que "pasaremos un día agradable todas juntas para vernos las caras". También hizo un llamamiento a la participación: "Hay que luchar para que vengan todas las mujeres aquí y que vayan a los cursos. Necesitamos apoyo para seguir con esa lucha".

Recuerdo a Tina Alonso

Charo Blanco subrayó que el encuentro sirve para "celebrar el trabajo que hacemos todo el año" y reivindicó que "somos importantes para la sociedad, aunque no tengamos toda la visibilidad que nos gustaría". Tuvo además un recuerdo especial "por las que no están", en alusión a las compañeras que han fallecido o no pudieron acudir. "La gente ya es mayor. Tina Alonso se nos fue este año y era una pieza importante", afirmó, en memoria de la histórica líder vecinal local. El programa de la cita contempló la lectura dramatizada de la obra "Ultimar detalles", de Carmen Resino, a cargo de la Tertulia Feminista Les Comadres, con voces de Begoña Piñero y Rosario Fernández, bajo la dirección de Antolina Gutiérrez.

El programa municipal "Femenino y Plural", que comenzó en 1996, se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y fomentar la participación ciudadana de las mujeres en Gijón. Las vocalías, presentes en la mayoría de asociaciones vecinales, funcionan como espacios de encuentro y organización, donde las participantes comparten vivencias, aprendizajes y propuestas.

A través de este programa, se articulan actividades formativas e informativas que cada vocalía elige y promueve, con objetivos como romper la brecha digital, crear redes de aprendizaje mutuo, fomentar el bienestar físico y emocional, y reforzar la implicación social desde una perspectiva de igualdad. El encuentro celebrado ayer puso el broche a un año de trabajo continuo, y sirvió también para reforzar el vínculo entre las diferentes entidades que forman parte del Consejo de Mujeres del municipio.