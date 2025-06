Ratificada la absolución a un acusado de tocamientos a la hija de su pareja

Una sentencia de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha ratificado la sentencia absolutoria que había dictado la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Gijón contra un hombre acusado de tocamientos en sus genitales, en 2023, a la hija de quien por entonces era su pareja sentimental, una niña que por entonces tenía 15 años.

La sentencia reconoce como hechos probados que la noche del 11 de febrero de 2023, cuando "sobre las 23.00 horas y por un periodo de tiempo que no consta, los tres ocuparon el sofá sito en una de las salas de la vivienda y estuvieron viendo la televisión hasta que, en un momento dado, la joven se ausentó y se dirigió a su dormitorio, sin que conste que con anterioridad el acusado le hiciera ningún tipo de tocamiento en su zona genital ni en otra zona próxima a la misma".

Aquella sentencia fue recurrida en apelación por la acusación particular, una apelación a la que se opuso el Ministerio Fiscal, quien pidió la desestimación del recurso, en el que la acusación particular argumentaba que se había producido un error en la valoración de las pruebas. En la nueva sentencia, el TSJA señala que "carece de cobertura legal" el planteamiento del recurso, dado que sólo cabe la anulación de juicios que acaban en condena, no en absolución.

Además, el Tribunal considera que la acusación no ha explicado que la ponderación de la prueba hubiera sido irracional ni que la sentencia absolutoria no hubiera estada motivada. Por último, también indica que en una apelación el tribunal tiene limitaciones para fiscalizar la valoración de la prueba, que es algo que le corresponde al tribunal en el que se celebró la vista oral y que no es posible que el tribunal de apelación vuelva a valorar.