Carmen Eva Pérez, nueva portavoz municipal del PSOE de Gijón: "Roqueñí ha tenido con Naval una altura de miras que le ha faltado a Moriyón"

Carmen Eva Pérez Ordieres (Gijón, 1970) acaba de asumir la portavocía municipal del PSOE tras la renuncia de Luis Manuel Flórez, "Floro", un adiós que les "entristece". La socialista valora la actividad del gobierno de Foro y PP hasta este ecuador de mandato como una que "arrastra al pasado" y carga con fuerza contra sus políticas, a la par que afronta su nueva posición en la formación con el ímpetu de hacer una política "apegada a la realidad".

¿Balance de los dos años de mandato?

Foro arrastra a Gijón al pasado. Nada avanza, se planifica o prioriza. La ciudad pierde la inercia y queda desenganchada de ciudades similares en cuanto a evolución y progreso…En muchos ámbitos: el cultural, urbanismo, movilidad… Todas avanzan hacia modelos amables, no solo por la convivencia y regular espacios, sino por salud pública. Razones de salud aceptadas como universales en la Unión Europea, que aceptan todos los ayuntamientos, excepto los de extrema derecha. Este Ayuntamiento se está declarando negacionista hasta el punto de perder fondos europeos, que todos los gijoneses paguen el doble por el billete de autobús, con tal de no implementar unas medidas mínimas exigidas por la legislación. Me parece inconcebible.

¿Se refiere a Foro o al equipo de gobierno que forma con el PP?

Foro es un problema para Gijón desde hace diez años. Cuando acabemos el mandato, de los últimos 16 años 12 habrán sido de gobiernos suyos. La ciudad que tenemos es producto de sus gestiones, que considero ineficaces, poco planificadas. El PP es un cooperador necesario del inmovilismo que ha abdicado de su programa en Gijón y sostiene con los votos. Creo con cierta certeza que todo esto es producto de un pacto autonómico de reparto de intereses. Me votas aquí y te mantengo allí; Gijón les importa poco en ese pacto que se ha visto entre Pumares y Queipo, donde la ciudad es una moneda de cambio.

Andrés Suárez, presidente local del PP, afirmó hace poco que Foro respetaba la entidad propia de su partido.

¿Entidad propia? ¿Menciono la cantidad de propuestas que el PP llevaba en su programa y a las que ha renunciado? Pongo dos como ejemplo: la Capitalidad Cultural Europea y Decano Prendes Pando. Han abdicado. Mantienen un perfil bajo, evitan la confrontación, aceptan ninguneos de Foro.

El PP dice que se ha recuperado la libertad en la ciudad .

Tienen un problema con ese concepto, en muchos territorios y ámbitos. Confunden la libertad con los privilegios y malversa el uso de la palabra de una forma muy triste para los que tenemos un concepto elevado de la idea de libertad.

¿Hay alguna cuestión donde considere que el gobierno cumple?

Con sus propios intereses. Las iniciativas privadas encuentran un caldo de cultivo favorable y se hace en detrimento de lo público. Vamos a un turismo propio del Levante de los años 80 y 90.

¿Se refiere a temas como el desembarco de Quirón?

Su llegada o la de la universidad privada es consecuencia del libre mercado. Ahora bien, debe exigírsele a esas empresas privadas, que vienen a trabajar en un sector que consideramos de servicios públicos esenciales, el máximo rigor y calidad en su prestación. Creemos que se debe extremar el control estatal en este sentido. De hecho, llevamos una proposición al pleno para que las universidades privadas que se instalasen tuviesen la máxima certificación y control.

¿Qué debería hacer, pues, el gobierno local?

Priorizar, algo que nunca han hecho. Se comportan como si se pudiera hacer todo lo que pasa por su imaginación y a la vez. De primero de política es que hay que planificar y priorizar. En los próximos dos años creo que seguirán jugando a la infografía y al pensamiento mágico de como están las áreas en su mente, pero sin capacidad de ejecutar nada. Creo que no veremos nada. Decían al principio del mandato que Tabacalera estaría para 2027; ya vamos por el 2030.

¿Qué Gijón persigue el PSOE?

Nos presentamos a unas elecciones, que ganamos, con un programa en el que preponderaba todo lo público dentro de la ciudad. Defendemos la industria y llevamos medidas al pleno y siempre encontramos negativas por parte de Foro. No les preocupa la industria, las iniciativas ciudadanas o la creación de espacios públicos en la ciudad; lo que hacen es privatizarlos. Begoña, Claudio Alvargonzález… Foro es un localismo en Asturias y se aísla y arrastra al municipio.

¿Y los dos años en la oposición?

Han sido duros para un partido con ansia, que cree que puede y quiere gobernar, con un programa alternativo que no ha podido ejecutar. Lo hemos defendido con un éxito relativo, aunque el gobierno no se caracteriza por el diálogo. Un 40 por ciento de nuestras iniciativas se han admitido. La intención del PSOE es volver al gobierno gijonés cuanto antes. No sería bueno que los ciudadanos se acostumbrasen a otros cuatro años de parálisis y retroceso.

El anterior portavoz, Floro, acaba de irse.

Nos dejó tristes, nos dio mucha pena. El grupo municipal encontró en él un análisis muy pegado al territorio y muy sereno. Era una pieza muy importante para el equipo de trabajo. Dijo hace poco que le aportamos mucho, pero siempre menos de lo que él a nosotros. Le entendemos, hay vida fuera de la política y hay que atenderla.

¿Cómo ha sido el relevo?

Algo natural, esperado. Yo era portavoz adjunta el partido y mis compañeros han entendido que puedo sustituirle yo. No hubo propuestas alternativas.

¿Qué significará para el trabajo del grupo municipal?

Lo primero integrar al nuevo concejal, Rodrigo Sánchez, y dejarnos alimentar por todo lo bueno que trae, como su gran experiencia en el mundo asociativo y conocimiento del ámbito de la juventud.

¿Cómo ve a la izquierda gijonesa?

Con todo el respeto a IU y Podemos, creo que la alternativa real de gobierno la encarna el PSOE y tenemos una responsabilidad al afrontar la política cotidiana. Apegados al territorio y con consciencia de que lo que decimos hoy es probable que en dos años lo ejecutemos. Conviene ceñirse a necesidades y realidades. Creo que a ellos no les ocurre. No son alternativas reales de gobierno. Podrían llegar de nuestra mano, como ocurre en el Principado. Eso les permite hacer política de una forma más ficticia. También creo que ocurre una simbiosis entre ambos partidos que curiosamente, en Gijón, arrastra a IU a la esfera de Podemos. E IU se deja. No sé si es un cálculo electoral, para quedarse con los votos morados, o por convicción. Curiosamente, esto lleva a un acercamiento a las políticas de Foro. No olvidemos que ya ocurrió y el camino de encuentro está marcado. Creo que está sucediendo y se ve claramente.

¿En alguna cuestión concreta?

Sí, Naval.

Ya que saca el tema...

Creo que la presidenta de la Autoridad Portuaria ha tenido la altura de miras que le ha faltado a la alcaldesa de Gijón. Decimos desde el primer día que condenar al litigio las relaciones entre el puerto y la ciudad sería un error terrible para ambas administraciones, pero sobre todo para el municipio, porque ambas están condenadas a entenderse. Soy hija y nieta de trabajadores de la antigua junta del Puerto y nunca he podido verlo como un elemento extraño de la ciudad. No entiendo el interés de Foro y Moriyón de expulsar del ámbito de Naval al Puerto. Queda aclarar el motivo. Es extraño. El Puerto siempre ha colaborado con el Ayuntamiento.

¿Donde ve esa ‘altura de miras’?

Foro ha engañado al municipio y ha tratado de convertir un problema suyo en uno de la ciudad. Era mentira, nunca se discutió el uso público de la franja. Ese es todo el problema que podrían tener los ciudadanos; el resto era un problema de Foro. Y una obsesión en sacar al Puerto de ese ámbito. Ahora mismo el Ayuntamiento ni siquiera es el propietario único, no sabemos que va a ocurrir con Pymar. La señora Roqueñí ha entendido que no estaba discutido ese uso público y no podía condenar al municipio a judicializar un asunto que podría acabar de la forma más insospechada. Por ejemplo, facultando para resolver el contrato de compra-venta de los 35.000 metros. Ella ha querido conservar las relaciones con la ciudad. Y encontrarán el modo de hacer valer sus derechos en el litoral.

Había quien decía que desde el Puerto se hacía oposición.

Bendita oposición. Te ofrecen colaborar, invertir en un ámbito con competencias compartidas, te dice que elabores el convenio. ¿Eso es oposición? La de no relacionarse con la Administración, negarse al diálogo, eso es lo que hace Foro y eso sí es oponerse al resto.

La Abogacía del Estado analizará la propuesta portuaria.

La presidenta ha decidido que una vez lleguen los informes de los organismos correspondientes someterá el tema a votación del consejo de administración. No ha querido ser cómplice de Foro. Nadie discute el uso público de la franja. Los ciudadanos que pasean por el Muelle o el Arbeyal lo utilizan como si fuera propiedad del municipio.

Cambio de tercio a la cultura.

Gijón ha renunciado a tener una política cultural planificada. Echamos en falta una política que integre a la población extranjera. El gobierno ha respetado los programas que funcionaban, como la Feria del Libro o el Poex, porque los lideran personas centradas en su labor, pero ha renunciado a programación propia en espectáculos. Al renunciar a la Capitalidad Cultural se renunció a la capacidad de la ciudad para generar redes. Oviedo ha sabido leer la capacidad de la convocatoria, no por ganar, sino que la propia candidatura es un proceso revitalizador. Por contra alquilamos por bajo precio la plaza de toros y permitimos una programación privada con criterios cuestionables. El Museo Nicanor Piñole es otra promesa incumplida con las asociaciones de mujeres y años de mareo.

¿Y vivienda?

Lo único que se les ocurre es dar suelo público para que los constructores hagan vivienda. Están en contra de declarar zonas tensionadas. El mercado de la vivienda no se arregla solo si no actuamos sobre él.

¿Cómo lo haría el PSOE?

Presentamos en su día el plan 1.000V para dotar de suelo público a la Consejería de Vivienda para construir. Establecer medidas fiscales para gravar a los tenedores. Control del precio del alquiler, que no conoce límites. Y sacar al mercado vivienda vacía. Los esfuerzos vienen del Gobierno autonómico.

Proyectos. ¿Intermodal? ¿Solarón? ¿Cabueñes?

Había que priorizar la intermodal, que es muy urgente y pieza clave para la transformación de Gijón y ser una ciudad europea. La idea de renunciar a la edificalidad de una parte del Solarón convertía en inviable la estación, lo cual defendimos y por ser una postura tan apegada a la realidad resultó muy poco estética. Foro decía "central park" y ha quedado en una mentira. Los vecinos se han dado cuenta de que les mintieron. Sobre Cabueñes, la Consejería ha velado por el buen uso del dinero público y tengo la plena confianza de que a primeros de 2026 veamos las obras avanzar. Es un hospital de referencia en la comarca y necesita mucho la modificación.

No es Gijón, pero, ¿cómo ve el caso Santos Cerdán?

Terrible. No reconozco como socialistas ni esos comportamientos y a esos compañeros. Y qué decir de la concepción que tienen estos sujetos sobre las mujeres. Quien me enseñó como funciona la política me inculcó que es un lugar de valores, ética y entrega. Muchos ponían su propio patrimonio al servicio del partido, y no al revés. Recuerdo a mi tío Marcelo gastando sus coches, cuando eran un lujo, recorriendo toda Asturias y trabajando por y para el partido. Se entendía que era la búsqueda de un bien común.

¿Que pide el PSOE a los dos años de mandato que quedan?

Mantener con rigor nuestra posición con una alta concepción ética de la política y de la convivencia ciudadana, con la que trabajaremos codo a codo.

