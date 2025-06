Michel Laprise, director artístico del Circo del Sol que vuelve a Gijón: "‘KURIOS' no es un espectáculo comercial, es una obra de arte"

Después de diez años triunfando por todo el mundo, "KURIOS" aterriza este verano en Gijón. Michel Laprise (Quebec, 1971) es el director del espectáculo con el que espera debutar y triunfar en la primera cita de esta gira del Circo del Sol en España.

¿Cómo fue su primer acercamiento al Circo del Sol?

La primera vez que lo vi fue de adolescente. Tenía una carpa muy pequeña y no tenían dinero ni para guardias de seguridad. Estaba con mi padre y desde lejos escuché la música, la seguí como en el flautista de Hamelin. Había oído hablar del Circo del Sol, que estaba empezando en Quebec, de donde soy. Como no había vallas, pude acercarme hasta la tela, la levanté un poco y vi caras con diferentes maquillajes y personas moviéndose al ritmo de la música. Empecé a llorar como un bebé. Le dije a mi padre que quería ir a ver el espectáculo esa misma noche, también al día siguiente. Como estaba en un internado, no volví a verlo hasta años después.

¿Cómo se gestó "KURIOS"?

Tenía claro que necesitaba recordar esa primera emoción. Fue hace diez años, pero se sigue manteniendo fresco. No puedo esperar a ver la reacción que tendrán en Gijón. Cuando lo creamos había mucha tristeza alrededor y dije, "esto es más que un espectáculo, es una misión". También teníamos un problema y es que a la gente le encantaban los espectáculos, pero los mezclaban. Nuestro trabajo era reinventarnos e hice una lista con las cosas que habitualmente se suelen ver en el Circo del Sol. Diferencié entre lo que hacíamos porque era cómodo y lo que funcionaban artísticamente.

El espectáculo cuenta con elementos nunca antes vistos.

Una de las mayores innovaciones es la "acronet", el trampolín gigante. Es una nueva disciplina que no existía. Ahora nos lo han copiado en China, lo cual es bueno. En Quebec hay centros con "acronets" a los que voy con mis hijos y me siento muy orgulloso porque verdaderamente hemos inventado algo.

"KURIOS" cuenta con una atmósfera particular. ¿Qué papel juega la música en ella?

Buscábamos algo muy distintivo. Fue un especialista música, Alain Vinet, que le dijo a Guy Laliberté que había una nueva tendencia que era el electro swing. Empezamos a explorar y nos dimos cuenta de que era una música muy estimulante. Para la canción inicial, "Chaos Synchron", necesitábamos algo bailable. Nos llevó semanas. Un día al atardecer, estaba solo en casa y me pasaron el tema definitivo. Dije, "Este es" y empecé a bailar solo y la puse en bucle durante horas.

¿Por qué escogieron el estilo steampunk para el espectáculo?

Encontré varias referencias de la época y fotos en color sepia. El color sepia es de unos años determinados y además es muy extraño, enigmático. El blanco y negro puede liar con otras épocas. El sepia no sabes a qué era pertenece. Fue el escenógrafo el que nos dijo que podríamos hacerlo con un estilo steampunk. Pero no hacemos documentales, hacemos arte, así que decidimos hacer nuestro propio steampunk. Normalmente es británico, pero en nuestra versión nos lo llevamos a Francia, a los años de la Exposición Mundial de París de 1900.

¿Recuerda algo especial de alguna de las funciones pasadas?

Cuando estrenamos el espectáculo en Montreal. Esos días me vino el jefe de seguridad a contarme que había un gran problema con el público y es que se quedaban en las butacas cuando acababa el espectáculo. No se querían ir. Claro, tenían que desalojar el teatro porque justo después había otra función. Estoy muy orgulloso de que me dijera eso.

"KURIOS" cuenta con otra peculiaridad como es la forma de narrar la historia.

Es como un sueño y no. Los decorados tienen nombre, y los artistas, intención. Nunca hacen algo sin más. No es un espectáculo comercial, es una obra de arte, pero muy accesible a todo el mundo, solo necesitas cambiar tu forma de ver las cosas. El mensaje es que todo es posible. Al principio le dije al equipo, "Tenemos que hacer un espectáculo que haga sonreír a la gente".

¿Hay algo dentro de "KURIOS" que esté influenciado por la cultura española?

Tenemos varios artistas de España, pero la esencia es muy española, ya que el primer actor protagonista fue Antón Valén. Estuvo en el espectáculo más de ocho años y escribí ese papel pensando en él. Valén era muy humilde y tímido, pero era un genio. Slava Polunin era el autor de los números y cada vez que había un artista nuevo, había que conseguir el sello de Slava. Le ofrecí cuatro candidatos rusos, pero añadí a Valén. El comentario de Slava fue, "estos son geniales, pero este tipo es excepcional". Cuando empecé a escribir "KURIOS", le llamé para que se uniera.

¿Qué mensaje quiere mandar a los futuros espectadores de Gijón?

Me encantaría estar allí, pero por temas de agenda va a ser imposible. Solo quiero transmitirles que a pesar de las dificultades económicas, políticas o demás, cuando vienen a "KURIOS" queremos recordarles que esto es temporal. Lo que queda es la alegría de compartir. Esa es la idea real, queremos recordarles que todo es posible, igual no ahora, pero podemos hacer cosas maravillosas.