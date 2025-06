Monteana, la parroquia de Gijón que resiste al humo y el ruido y anhela la agilización de obras

"Una vez que te adaptas al ruido y al humo que produce la fábrica de Arcelor, este es un sitio increíble del que no quieres salir". Quien habla es Tino Mendoza, el vecino de Monteana que recientemente ha dado el paso para liderar la que será la próxima asociación vecinal de esta parroquia, ya que la entidad "Monte Areo" se da de baja por "agotamiento". A pesar de que hasta noviembre, como mínimo, saben que no serán reconocidos como asociación de manera formal, Mendoza y el resto de su junta directiva ya tiene entre ceja y ceja una serie de reivindicaciones para que el día a día en esta parroquia industrial de la zona oeste sea todavía más agradable.

Rafael García, junto a un bloque que ha sido reformado por las obras de barrio degradado. / N. M. R.

El mayor punto a favor que le encuentran los residentes de Monteana a esta parroquia gijonesa es la paz que sienten. "Ya nos costaría mucho irnos a vivir al centro", asegura Mendoza, quien remarca la naturaleza que les rodea, las rutas senderistas o para bicicletas con las que cuentan en la zona o la buena conexión que tienen mediante autobús o tren hacia Gijón y Oviedo.

Más seguridad vial

Precisamente, para seguir disfrutando de esa tranquilidad, una de las grandes preocupaciones que destacan los vecinos es la seguridad vial, haciendo hincapié en la necesidad de instalar badenes "reales" en la carretera. "Hay zonas de máxima peligrosidad, como la que está junto a la sede de la asociación, al apeadero y a la pista deportiva. Suele haber muchos niños y personas mayores, pero los coches pasan por aquí demasiado rápido", manifiestan. En ese sentido, lamentan que la solución que se adoptó no ha sido suficiente. "Colocaron unas bandas sonoras hace unos meses, pero eso no hace nada", subrayan. Ethan Pérez, quien lleva a cabo las labores de vocal de Juventud en la asociación, pone el foco en que "todos los días vienen niños con bicicleta o personas que van a la estación de autobús o a la de tren corriendo, por lo que es un peligro que los coches pasen como animales en una zona que está reducida a 30 kilómetros por hora".

Olaya y Leyre Pérez, en la pista deportiva. / N. M. R.

Agilizar la reforma integral

Pero más allá de estas cuestiones, la prioridad de la junta directiva que lidera Mendoza es la agilización del proceso de las obras para la reforma integral de la zona, declarada como barrio degradado. Por el momento, lo que exigen es culminar la primera fase y dar comienzo a la segunda de las cinco que componen el plan. En la primera, han sido dos los bloques de viviendas que se han reformado. Además de modernizar la fachada, que ahora luce de tonos verdes, se ha mejorado el aislamiento de los pisos y se han habilitado ascensores. Si bien, todavía faltan remates en las escaleras y en lo que respecta a la electricidad.

Uno de los vecinos que ya celebra estos cambios es Rafael García. "Ha sido fundamental. Era importantísimo poder mantener mejor la temperatura, no tener que tirar tanto de calefacción. Y, sobre todo, poder subir y bajar en ascensor, ya que aquí vivimos muchas personas mayores", desarrolla García, que no duda a la hora de agregar que "la obra, aunque se fue alargando, ya está mereciendo la pena".

Esos primeros buenos resultados en los trabajos que ya se han realizado aumentan las ganas de estos vecinos de que el resto de los residentes también puedan contar con esas modificaciones "cuanto antes". "La primera fase ya está tardando en cerrarse mucho más de lo que nos dijeron. Tenemos miedo de que la segunda, que son tres edificios, se extienda demasiado", apuntan los implicados en esta situación.

; Manuel Ángel García y Hermisenda Valdés, en el apeadero. / N. M. R.

Mejoras en las dos pistas polideportivas

Las dos pistas deportivas de la parroquia también están en el punto de mira de la asociación. En la que se encuentra junto a la sede, piden que se cree una entrada por el lateral para evitar tener que entrar a una zona que es propiedad de un asador. En el otro acceso, creen que es necesario que se genere una rampa para las personas con movilidad reducida. Olaya y Leyre Pérez son dos jóvenes que suelen hacer deporte en estas instalaciones, cuyas condiciones, entienden, son mejorables. "Está muy sucia, prácticamente abandonada. Necesita mantenimiento en general, pero sobre todo en las porterías", resaltan.

María Josefa Joglar, en el nuevo aparcamiento de Monteana. / N. M. R.

Y de esta pista deportiva, a la del colegio Montiana. En ella, Mendoza reivindica que se debería habilitar el acceso a todos los niños de la parroquia los fines de semana y los días no lectivos. "Queremos que haya una delimitación para que se pueda cumplir un acceso compartido. Es la única pista cubierta que tenemos y no es positivo que no pueda estar disponible en cualquier momento", abunda el líder vecinal.

El decálogo de Monteana Finalizar la primera fase de obras como barrio degradado e iniciar la segunda. Instalar badenes para reducir la velocidad de los vehículos. Mayor presencia policial para controlar el tráfico y el aparcamiento. Acometida definitiva de la zona inundable de acceso a Monteana y San Andrés. Facilitar el acceso a la pista deportiva. Cesión de los locales del Ayuntamiento a la nueva asociación. Poder hacer uso de la pista del colegio. Reparar el apeadero. Mejorar la entrada para peatones al aparcamiento ubicado junto al parque. Reducir el impacto de los jabalíes.

Tanto Mendoza como los otros componentes de la asociación lamentan que sigan dándose actos incívicos como el destrozo que se ha causado en el apeadero, donde uno de los cristales fue destrozado. Además de reclamar la instalación de ese cristal, solicitan que la máquina para sacar billetes sea renovada. "Lleva sin poder utilizarse mucho tiempo. Estaría bien que pusieran alguna cámara que disuadiera a aquellos que no saben comportarse", argumentan Hermisenda Valdés y su marido, Manuel Ángel García, quienes residen en Monteana desde hace décadas. Ellos, al igual que otros muchos vecinos, inciden en el aumento de los jabalíes que aparecen por la zona. "Es exagerado todos los que hay. Destrozan los pastos y cualquier plantación. Entonces, de alguna forma tienen que intentar controlarlos", asevera García.

Las mencionadas son algunas de las demandas que lanzan desde Monteana, una parroquia en la que también desean que los vecinos hagan un mayor uso del nuevo aparcamiento con el que cuentan. Asimismo, para que sea más concreto sugieren que se habiliten unas escaleras o una rampa desde el parque de Monteana. Asimismo, requieren una acometida definitiva en la zona inundable de acceso a la parroquia, así como celeridad al Ayuntamiento a la hora de ceder los locales que son de su propiedad a la nueva junta directiva.