Bronca entre los socios del gobierno local por la playa verde: el PP dice no a un proyecto unilateral de Foro

Bronca en el seno del gobierno local a cuenta del plan para la playa verde del Rinconín presentado por la Alcaldesa junto a los ediles foristas de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y de Infraestructuras, Gilberto Villoria. El PP, en cuya parte del gobierno está la concejalía de Medio Ambiente, ha dicho no a una operación que no les ha sido consultada, que no incorpora a la concejalía responsable de las zonas verdes de la ciudad y que entienden supone una alteración del reparto de competencias consensuado en el pacto de goierno firmado en junio de 2023.

Ni considera el PP necesario un concurso de ideas internacional para diseñar a adecuación final del espacio ni entiende que Infraestructuras asume el acondicionamiento provisional de la zona de cara al año que viene. «La decisión se ha tomado de manera unilateral y al margen de cualquier comunicación con la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que es la competente en la materia», explica el PP en una nota pública en la que reivindica la capacidad técnica del personal de parques y jardines para ocuparse de la operación. «No es necesario gastar 27.000 euros en un concurso de ideas», dice el PP que defiende pafra quien el personal de parque y jardines está mas que habilitado para hacerlo.

«Si Foro Asturias quiere realizar una revisión de las competencias y atribuciones otorgadas a las diferentes Concejalías que conforman el equipo de gobierno municipal, el Partido Popular de Gijón estará dispuesto a escuchar sus propuestas en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno pero en ningún lugar va a aceptar una alteración del acuerdo suscrito por la vía de los hechos consumados y los anuncios públicos», dice el PP.