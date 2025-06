Emulsa instala placas antiolor en 1.500 contenedores de basura

Un total de 1.500 placas antiolor colocará Emulsa en sus contenedores de basura con la intención de minimizar los malos olores que, sobre todo en verano con el calor, son motivo de numerosas quejas vecinales. Esta actuación tiene un coste de 84.796 euros. Desde Emulsa se advierte de que la mayoría de esos olores son resultado de un mal uso ciudadano de los contenedores , ya sea por bajar la basura fuera de hora, por no cerrar las bolsas adecuadamente o por no separar de manera correcta los residuos. Otro aviso de Emulsa: las placas "no son ambientadores ni desodorantes, sino neutralizadores que mediante una reacción química actúan en el interior del contenedor, eliminando los compuestos causantes del mal olor. El proceso ha comenzado en los 240 contenedores que acumulan mayor número de quejas.