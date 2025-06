Andrés Rábago: "El desconocimiento es lo mejor de la vida, por encima del saber"

"El desconocimiento es lo mejor de la vida, por encima del saber". Con estas palabras culminó ayer su intervención en la actividad previa al inicio de la Feria del Libro de Gijón el dibujante satírico y humorista gráfico Andrés Rábago, "El Roto". En esa cita, Rábago defendió que "el misterio de la vida" es lo que permite a la persona encontrar una rutina "más atractiva y enriquecedora", consiguiendo de esa forma buscar nuevos retos y cuestiones en las que poner el foco.

Su trayectoria profesional es un claro ejemplo de ello. Rábago comenzó trabajando como "OPS", después lo hizo como "El Roto", y, por último, desde hace un tiempo lo hace como Andrés Rábago. Con esa última identidad ha publicado el volumen "Parpadeos", en el que aparecen muchos de sus aforismos.

Precisamente, alrededor de ese libro giró la conversación que realizó Andrés Rábago con el doctor en Filosofía y Letras Enrique del Teso, en un patio del Antiguo Instituto a rebosar. Fueron más de 200 personas las que no quisieron perderse la oportunidad de escuchar al pintor y dibujante madrileño en la cita que sirvió como aperitivo de la Feria del Libro que comienza esta tarde.

Público asistente a la charla previa a la Feria del Libro de Gijón.

Respecto a "Parpadeos", Del Teso subrayó que es una obra que no debe leerse con celeridad. "Los aforismos de Rábago son escuetos, pero necesitamos darle muchas vueltas porque son muy evocadores", señaló el profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo.

La pintura, puerta de acceso a "sitios difíciles"

Andrés Rábago, quien dejó claro que sus obras bajo este nombre nada tienen que ver con las características de las producidas por "El Roto", diferenció sus obras como dibujante y como pintor. "Como dibujante me dedico más a temas que afectan a la sociedad en general, centrándome en la parte más política y pública. Como pintor, trato temas más íntimos, personales, profundos y más del alma colectiva, ya que no busco que solo se represente la mía", apuntó el protagonista de la jornada.

A continuación, el madrileño puso el foco en que quienes se dedican a la comunicación deben tener siempre en cuenta la premisa de lograr "con el mínimo de elementos, el máximo de expresión". "Aunque siempre estamos pintando, dibujando o escribiendo, porque hay que mostrar algo, soy muy partidario del silencio, que es algo que puede expresarlo todo", aseveró, antes de lamentar la cantidad de información y explicaciones que preceden al mero acto de fijarse en un cuadro o cualquier otra obra de arte de un museo.

En cuanto a sus labores como humorista, Rábago incidió en que "siempre me quedan cosas por decir, con el objetivo de que queden como reflexión y expliquen mejor esta triple militancia en mi trabajo". "Las cosas más sutiles son las que he querido explicar en este libro. La pintura no es algo que se haga como exhibición, sino como una permanencia del alma para que cada imagen pueda servir de entrada a territorios que son muy difíciles entrar. Es cierto que cada vez es más difícil porque vamos a un arte de exhibición y espectáculo, pero me gusta el que es más íntimo, personal y en el que prima la relación humana relación humana", abundó.