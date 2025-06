Más de un centenar de asistentes para hacer balance "en una cita necesaria" sobre el futuro de Gijón

Gijón es una ciudad plural y diversa que ayer quedó perfectamente sintetizada en el salón principal del Real Club Astur de Regatas durante el debate "El Gijón del Futuro", el acto impulsado por LA NUEVA ESPAÑA que reunió a lo más granado de la sociedad civil de la ciudad. Desde la Cámara de Comercio, pasando por la Unión de Comerciantes, con especial atención al movimiento vecinal y cultural del concejo y sin olvidar a los representantes de los clubes sociodeportivos y al Sporting, ni tampoco al mundo empresarial, religioso ni político de la ciudad. Todos los sectores estuvieron condensados ayer en Cimavilla para expresar su opinión acerca de lo que tiene que ser el Gijón de las próximas décadas. El denominador común fue, eso sí, el aplauso a la iniciativa generada por este periódico.

"Hay que felicitar a LA NUEVA ESPAÑA por un organizar un acto así que permite hacer balance de estos dos años de mandato. Ha sido muy interesante y necesario", fue una de las frases más escuchadas ayer. Entre los asistentes estuvieron numerosos representantes del Partido Popular que, junto a Foro, lideran el gobierno local de Gijón. La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, fue la encargada de valorar lo que se ha hecho hasta ahora. "Desde el primer día en el gobierno municipal, del que el PP forma parte por primera vez en su historia, nos propusimos sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo económico más sostenible, innovador y competitivo", indicó.

Gijón y sus proyectos estratégicos

"Dos son los proyectos estratégicos que van a marcar un antes y un después en la transformación de Gijón: Naval Azul y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico", expresó Pumariega. "Estas iniciativas no son hechos aislados, sino la expresión de un compromiso claro: hacer de Gijón un lugar atractivo para invertir, emprender y desarrollar proyectos de futuro", analizó la popular que citó otras iniciativas como el plan estratégico de turismo, el plan local de Orientación Comercial o el pacto de Concertación Social "Gijón Futuro 2024-2027".

El acto contó con numerosos representantes de la sociedad civil. Por la Cámara de Comercio acudieron su vicepresidente Pedro López Ferrer y su secretario general, Álvaro Alonso. En esas iniciativas para el futuro, Alonso citó el metrotrén "que cambiará la funcionalidad" y "la llegada real del AVE , la estación intermodal y el soterramiento del tráfico en el Muro. Debemos aspirar a ser esa ciudad entorno a los 400.000 habitantes que nos haría ser el motor de Asturias".

Ayuntamiento de Gijón

Por parte de la Unión de Comerciantes acudió su presidenta, Sara Menéndez. "Ha sido una jornada interesante. El futuro pasa por la colaboración público privada y la colaboración regional y nacional. Los vecinos y comerciantes queremos avances reales", afirmó. Por parte de una entidad clave para muchos gijoneses como es Caja Gijón estuvo su presidente, José Ramón Fiaño. "Se ha hablado de proyectos importantes y algunos que llevan pendientes de hacer tiempo. Esperamos que pronto sean realidades", indicó.

Un Gijón para los jóvenes

De entidades sociales relevantes estuvo, entre otros muchos, el presidente de Cruz Roja en Gijón, José Ramón González. "Este tipo de jornadas son interesantes y deberían ser más continuas", elogió el gijonés. "Tenemos que avanzar todos juntos", añadió. Javier Gómez Cuesta, el párroco de San Pedro, también estuvo. "La frase que más me gustó es que había que hacer un Gijón para que ningún joven tuviera que emigrar", aseveró el religioso. Mientras, José Ramón Uría, vicepresidente de la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural, aplaudió que se tuviera en cuenta la realidad de las parroquias. "Eso da lugar a que ya no estamos olvidados como pasó hace no mucho", expresó.

El mundo deportivo estuvo ampliamente representado. José María Landa, el presidente del Club de Regatas, ejerció de anfitrión. Ana Echenique, vocal del Grupo, representó a la entidad. "Naval Azul es un tema interesante para todos y se que la cultural está en crecimiento", dijo. Por el Santa Olaya fue su presidente, Gonzalo Méndez. "Gijón se tiene que seguir revitalizando", concretó. "El Natahoyo se abrirá más al mar y eso es bueno", afirmó, por su parte, su homólogo en el Chas, Mario Vigil. "Actos así muestran la fuerza de una ciudad y el objetivo común de seguir construyendo para ser mejores", afirmaron, a su vez, desde el Sporting.

De la oposición municipal acudieron, entre otros, la portavoz socialista Carmen Eva Pérez, que fue crítica con el gobierno local. "Practican el pensamiento mágico, pero no priorizan ni planifican", afeó. Por Vox fue la portavoz, Sara Álvarez Rouco. "Anuncios hubo pocos", afirmó.

La cita contó con otros agentes importantes de la ciudad. Por ejemplo, el comisario de la Policía Nacional, Dámaso Colunga, o Rubén Flores, de la Guardia Civil. También, Alejandro Beneit, del Bioparc Acuario de Gijón, y representantes de complejos comerciales como El Corte Inglés o Los Fresnos y entidades financieras como Unicaja o Sabadell.