La Feria del Libro de Gijón arranca más juvenil y numerosa que nunca: "Las expectativas son muy altas"

Alba Monestina, Nerea Palacio, Esmeralda Lactano, Alba Moro y Haydé Bartolomé son un grupo de amigas lectoras, de Gijón, Villaviciosa y Oviedo, que se plantaron las primeras en la cola de la antigua Escuela de Comercio para seguir el encuentro con la escritora Inma Rubiales. Una espera de casi dos horas, para disfrutar de un encuentro y firma de libros, que llamó la atención de la alcaldesa Carmen Moriyón, que las invitó al corte inaugural de la cinta de la Feria de Libro de Gijón. Una edición, la novena, marcada por una apuesta clara y contundente por atraer al público juvenil. "Hay que traerles lo que ellos leen para que se sientan cómodos y esta sea su casa", enfatizó Jaime Priede, director literario de la Feria del Libro de Gijón.

Por la izquierda, Aitor Martínez Valdajos, Montserrat López Moro, Carmen Moriyón, Esmeralda Lactano, Alba Moro, Nerea Palacio, Alba Monestina, Ángela Pumariega, Haydé Bartolomé, Carmen Eva Pérez, Jaime Priede, Olaya Suárez, Javier Suárez Llana y Noelia Ordieres, en el corte de la cinta, en el acto inaugural de la Feria del Libro en la calle Tomás y Valiente. / Marcos León

"Contar con un espacio propio para los jóvenes nos incita a venir y leer", destacó Alba Monestina. "Muchas veces para encontrarte a autores interesantes tenemos que irnos a la Feria de Madrid, pero aquí ya cada vez más teniendo encuentros interesantes", añade a su lado Palacio. "Lo mejor sería que se animen a traernos algún escritor internacional", coincidieron en señalar ese grupo de amigos, "muy emocionadas", que confesaban que no se podían creer que iban a cortar la cinta del inicio de la Feria del Libro.

Grandes colas para ver a la autora Inma Rubiales

Los jóvenes son los protagonistas de esta entrega. Y lo manifestaron ya desde los primeros compases. El acto de la escritora Inma Rubiales provocó una insólita imagen, de colas que se extendían desde la puerta de la Escuela de Comercio y toda la calle Begoña prácticamente hasta arriba, al inicio del paseo, llegando a la confluencia con Fernández Vallín. "Nos identificamos mucho con sus personajes", resaltaron Cecilia Gómez, Marina Pérez, Teresa González y Nerea Prada, otro grupo de fans de la autora. "No esperábamos que hubiera tanta cola, es una autora que conecta mucho con nosotros", incidieron Lucia Álvarez y Zaira González.

"Los jóvenes leen una literatura que es muy pasional, emocional, y que idealiza el mundo, pero todos nos hemos prendado de eso alguna vez", reflexionó Jaime Priede, director literario de la Feria del Libro de Gijón, muy contento con ese ambiente de jóvenes en los actos y comprando libros en las casetas. "Esta Feria del Libro cada año mejora y se supera, con escritores muy conocidos. Para el público juvenil es un lujo", resalta Eva García, mientras adquiere el libro "Diez mil puntadas", de Olivia Atwater, acompañada de Yolanda Trapiella. "Lo difícil es ahorrar todo el año, y elegir en qué gastar estos días, porque hay muchas opciones", añade.

Esa obra la adquirieron en la caseta de Duermevela Ediciones, una editorial centrada en literatura fantástica y otras realidades. "Las expectativas son muy buenas en esta Feria del Libro", comentó Almudena Martínez. Algo parecido a lo que piensa Sara Rodríguez, de la Librería Te gusta leer, de Nuevo Roces. "Nos da la vida, acercarnos al centro a que nos conozcan. Y con este buen tiempo las expectativas son muy altas. La Feria del Libro es una gran alegría para toda la ciudad", resalta Sara Rodríguez, mientras vende a Claudia Cueli y Nieves Fernández un ejemplar de "Bad Ash. Saltan chispas", de Alina Not. "Nos gusta mucho esta autora", indicaron. Dos jóvenes más que aplaudieron la apuesta de la programación por hacerles partícipes. "Todos los días encontramos algo seguro que nos guste", enfatizaron.

"Será la edición con mejores cifras seguro"

Habrá más de 100 actividades hasta el domingo, como resaltó Aitor Martínez, director de la Fundación de Cultura de Gijón, las que se ofrezcan en esta Feria del Libro. "La Feria estaba casi al límite y ya rozamos las 90 casetas, ahora se trata de ir perfilando actividades", añadió. Una idea en la que también profundizó Montserrat López, concejala de Cultura. "En cantidad no podemos crecer, pero sin en calidad. El año pasado duplicamos de 3.000 a 6.000 los participantes en las actividades, y en esta edición vamos a tener mejores cifras seguro", profundizó.

La Feria del Libro, con una gran jornada de sol y calor, se puso en marcha, con una gran influencia de público a los actos, casetas y firmas de autores, como la de la autora madrileña Margarita Campos, con su obra "El espejo". "No me la podía perder. Es una feria obligada para estar. No hay mayor felicidad para un escritor que el contacto con los lectores", subrayó.