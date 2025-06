Dos grandes retos de Gijón ya ven la luz: la reforma de Tabacalera se licitará "en semanas" y Naval se adecuará en un mes

La esperada gran reforma de Tabacalera para convertir la vieja fábrica de tabacos en el corazón de la cultura local saldrá a licitación "en las próximas semanas". La actuación, eje central de la "vía gijonesa" y uno de los proyectos clave del mandato, fue anunciada ayer por la alcaldesa, Carmen Moriyón, durante el acto "El Gijón del Futuro: La transformación de la ciudad para las próximas décadas", un debate organizado en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA en el Real Club Astur de Regatas, y una cita que sirvió para debatir, junto a entidades, empresas y asociaciones, sobre el presente y futuro de la ciudad tras dos años de gobierno de Foro y PP. "Al margen de opiniones e ideologías, llegar al ecuador de mandato con una ciudad asentada en realidades, con los principales proyectos en marcha y con un horizonte perfilado y alcanzable, nos refuerza como Ayuntamiento", dijo la regidora.

La forista hizo un resumen casi cronológico de lo realizado hasta ahora junto a sus socios del PP. Explicó que al tomar posesión defendió que Gijón tenía "una oportunidad única, quizás la última", para "afianzarse en el tren del futuro" como una de las "ciudades llamadas a liderar las próximas décadas". Esa idea se concretó un año después en el llamado "Gijón Lidera", un eslogan muy repetido desde entonces y que Moriyón definió ayer como "un paraguas" para agrupar tres horizontes: hacer de Gijón una ciudad "privilegiada para vivir, irrechazable para la inversión y atractiva para quienes nos visitan".

Afirmó que, hoy, en el ecuador del mandato, Gijón "está en posición de generar la mayor transformación desde los años 90". Y destacó tres proyectos: la ampliación del Parque Científico, el plan Naval Azul y Tabacalera. El primero tiene las obras ya en marcha y el segundo, superado el enfrentamiento con el Puerto por la debatida franja, que finalmente sí se cederá, permitirá iniciar la adecuación provisional del entorno en un mes –se prevé una obra más bien breve– y licitar las primeras parcelas a lo largo de 2027. Sumándose ahora Tabacalera, dijo ayer Moriyón, esto "supondrá tener en marcha, de forma simultánea, los tres pilares sobre los que se asienta el futuro de Gijón".

La Alcaldesa, aunque centró su discurso de ayer en lo positivo –el protagonismo de su intervención se lo llevó la gestión del gobierno local realizada hasta ahora–, sí consideró "inevitable" mencionar el enfrentamiento que hasta hace solo unos días dejaba en el aire la propiedad de la franja marítima de Naval después de que el Puerto, tras la llegada de la exconsejera socialista Nieves Roqueñí a su presidencia, plantease durante un tiempo reservarse la titularidad del espacio, primero, para crear una dársena deportiva y, después, para incorporarse al proyecto de compensación del plan especial de Naval Azul.

Un choque que en principio se resolverá en gran parte en el próximo consejo de administración portuario –donde se someterá a votación la cesión total de la franja, tal y como se había acordado en su día– pero que deja a Puerto y Ayuntamiento con una relación más bien tensa. No citó Moriyó por su nombre ni a Roqueñí ni al Puerto, pero sí reprochó "el conflicto que hasta hace días pretendió sumir el proyecto (de Naval) en la incertidumbre". "Gijón ha dejado claro que su futuro es innegociable", aseveró.

Del Plan Llave a la ampliación del Parque Científico

En este mismo plano más político, la forista aseguró que planes como Naval Azul cuentan con el apoyo de "una amplia mayoría social", una postura que enfrentó contra "esos pocos, cada vez menos, que entienden el progreso como una idea única, como una cuestión propia, como una cuestión de autor". Dijo también que "la política vive tiempos raros" porque "hechos y personas han deformado lo que debería ser la responsabilidad de la gestión en su concepción original": "Soy profundamente reacia a que ese sentir, justificado en las acciones de quienes entienden gobernar como una forma de vida, como un vehículo de promoción personal, nos arrastre a todos".

Por lo demás, el acto de LA NUEVA ESPAÑA, moderado por la periodista de esta casa Amor Domínguez, sirvió al gobierno local para hacer un balance de situación y, de acuerdo a él, una previsión de la hoja de ruta que viene. El bipartito aprovechó el encuentro para "estrenar" un vídeo resumen de estos dos años de mandato y en el que se enmarcan los tres horizontes de ese paraguas que es "Gijón Lidera" en planes más concretos. El reto de una ciudad para vivir, a juicio del gobierno, se representa por ahora con dos proyectos de ciudad: el llamado Plan Llave –una iniciativa municipal para poner a disposición suelo público para que constructoras privadas edifiquen viviendas protegidas– y la ahora de nuevo de actualidad playa verde del Rinconín, que se espera poder abrir el verano del año que viene en una primera fase como área de esparcimiento.

El reto de captar inversiones, por su parte, se vería reflejado en la citada ampliación del Parque Científico y en el plan en ciernes para Naval Azul, y, por último, la reforma de Tabacalera se erigiría como el principal proyecto para hacer una ciudad más atractiva para ciudadanos y visitantes.

La Regidora entró más al detalle y, además de comprometer la licitación de las primeras parcelas de Naval en 2027 y la adecuación provisional del espacio este año –recordó una idea ya conocida: la de "cerrar la herida" industrial de El Natahoyo–, señaló que la ampliación del Parque Científico en La Pecuaria "se ha colado de lleno en las agendas de empresas referencia en sus sectores". Por ahora, es conocida la enajenación de una primera gran parcela para la Universidad Europea. "Estos dos proyectos, llamados a ser el motor de la cuidad durante las próximas décadas, cambiarán la fisonomía y la mentalidad de la ciudad en su conjunto", aseguró.

Por último, y sobre Tabacalera, la Alcaldesa explicó que la vieja fábrica de tabacos "va camino de convertirse en una referencia cultural de nivel internacional". Tras su licitación y adjudicación, habrá 30 meses de plazo para una obra que superará los 20 millones de euros.

La nota que se pone el bipartito llegado a este ecuador del mandato, por lo tanto, es buena. Moriyón considera que el gobierno "ha sacado a flote las empresas públicas" –en referencia, se entiende, a los problemas iniciales de Emulsa y Emtusa– y "ha hecho crecer el patrimonio municipal y los recursos propios sin recurrir a subidas indiscriminadas de impuestos". También que se "ha firmado un pacto de concertación ejemplar", "agilizado la burocracia" y "devuelto el criterio y la eficacia a las obras públicas". Destacó, por último, el "desbloqueo" del fin de obra de la nueva Comisaría de Policía Local y la puesta en marcha de la residencia de artistas de Contrueces.

Una ciudad con "empuje" y con los retos del empleo y la cultura

El acto de ayer organizado por LA NUEVA ESPAÑA, más allá de servir de balance de la gestión del gobierno local hasta ahora, trató también de sentar las bases de qué retos debe abordar Gijón de cara al futuro. Señaló Gonzalo Martínez Peón, director del periódico, que esta efeméride del ecuador del mandato daba pie a ello y que, además, "en LA NUEVA ESPAÑA creemos firmemente en el valor del periodismo no solo como narrador de la actualidad, sino como generador del debate ciudadano". El coloquio de ayer tuvo a tres representantes de esa ciudadanía: María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); Pilar Díaz, vicepresidenta de la patronal de la construcción CAC-Asprocon, y Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa. Actuó como moderador Ignacio Peláez, delegado de LA NUEVA ESPAÑA en Gijón.

Esta mesa redonda sirvió para dejar constancia de que hay proyectos de ciudad con consenso respaldado. Señaló Calvo, por ejemplo, que Gijón, al contar con, a su juicio, la ventaja de tener "un tejido empresarial fuerte y diverso", debe afrontar Naval Azul como "una gran oportunidad de desarrollo" que para ella supone también una mejora "simbólica", con la apertura de un espacio que hasta ahora separaba a El Natahoyo de su acceso al mar. "El proyecto busca integrarse en la ciudad y no ser solo un polígono, sino favorecer que los gijoneses puedan disfrutar de ese espacio". Calvo puso a disposición a su federación para ayudar al gobierno a captar las inversiones empresariales necesarias para aterrizar el plan.

Díaz, por su parte, aseguró que Naval Azul se enmarca también en una mejora urbanística muy notable en el entorno –a pocos metros estará la nueva estación intermodal y la zona verde de Moreda–, convirtiéndolo en "un proyecto muy interesante" para un entorno de la ciudad que hasta ahora parecía estar "en desuso". Roldán, respecto a Naval, destacó su configuración como espacio de usos mixtos, abandonando la vieja idea de que las ciudades dedicasen espacios estancos a zonas de ocio, trabajo y cultura. Aseguró también que Naval Azul, al recuperar un tramo de litoral de la ciudad, "cierra un círculo que se inició en la época de Tini Areces" con la playa de Poniente, y sugirió explorar la posibilidad de incorporar a este espacio usos específicamente culturales como un auditorio –el tejido cultural siempre lamenta que Gijón adolece de un espacio mediano en la zona centro para acoger espectáculos y proyecciones– o una biblioteca.

Sobre la ampliación del Parque Tecnológico en La Pecuaria, se mostró ilusionada Calvo con el plan en ciernes de la Universidad Europea y Díaz con la sensación de que el proyecto de obra se ha basado "en muchos estudios previos" que garantizan un nuevo modelo de parque "sostenible". Roldán recordó que este doble polo empresarial podría tener una tercera arista en La Camocha, un comentario que foristas y populares respondieron desde sus mesas con un asentimiento general de cabeza al tratarse de una idea ya anunciada y en estudio.

Ignacio Peláez planteó a los ponentes dudas sobre la debatida burocracia, que siempre parece más ardua desde las administraciones públicas, y Calvo respondió que a nivel municipal "se ha hecho un esfuerzo por agilizar al máximo" cuestiones como la tramitación de licencias. Díaz añadió que, sin embargo, aún es necesario una revisión general de la normativa en materia de construcción, blindada en muchos casos por leyes estatales y autonómicas. Ambas señalaron, también, el problema conocido en ciudades como Gijón en cuanto al precio de la vivienda, un escollo que achacan en parte a estas normas que piden revisar.

La reflexión, que sirvió a Peláez para pedir valoraciones sobre el Plan Llave, permitió a Calvo y a Díaz defender ese modelo de colaboración público-privada, que ambas consideran acertado porque, aseguraron, las constructoras y empresas fuera del ámbito público pueden ayudar a agilizar algunos plazos. En concreto, Calvo señaló que el Plan Llave "avanza" por el buen camino, pero adelantó que el sector "necesita más suelo" si se quiere un impacto más real en los precios del mercado de vivienda.

Díaz se mostró de acuerdo, y aseguró que, siendo el plan municipal "un inicio" para aliviar el déficit de vivienda asequible, el siguiente paso, ya fuera de la competencia local, es actualizar los precios de los módulos de vivienda protegida. Aquí Roldán se mostró algo más crítico, porque señaló que una mayor implicación de las instituciones, como la de Gijón al Norte –representada en su mayoría por el Gobierno estatal–, podría haber puesto a disposición terrenos de su propiedad para facilitar la construcción de vivienda pública. "Más allá de eso, el Plan Llave suma, pero creo que el Principado también avanza en el buen sentido y que lo importante es aprender de la historia: esta ciudad, cuando las instituciones colaboran, avanza", señaló.

Repreguntó Peláez, después, sobre cómo lograr que comprar un piso en Gijón no tenga que ser a precios prohibitivos. Calvo recogió el guante de Díaz y propuso revisar el precio del módulo de vivienda protegida del Principado. Díaz, por su parte, añadió que "otro caballo de batalla" de su sector es apostar pos diseños "mixtos" en cuanto a su desarrollo urbanístico, apoyando la idea que ya había dicho Roldán de abandonar los modelos de usos estancos.

Una filmoteca en Gijón

Por último, y para que el debate de ayer pudiese abordar todas las temáticas de los proyectos de ciudad en marcha, la cultura protagonizó el tramo final del acto. Roldán esperaba este momento con ganas, porque se traía una lista de recados y sugerencias. "Si volvemos a la importancia de esos espacios mixtos, Tabacalera tiene también ese potencial", aseguró. Recordó el de la Sociedad Cultural Gijonesa, en este sentido, que "hace más de un año" el Principado planteó la necesidad de que Asturias tuviese su propia filmoteca, una idea que él recibió con ilusión y que defiende que tenga su sede en Gijón. Mirando de refilón a Moriyón sugirió que, como Mahoma a la montaña, "a lo mejor Gijón tiene que ir a la filmoteca". "El cine es un elemento central en la ciudad y su sitio podría ser ese espacio (Tabacalera) u otro", dijo.

Díaz y Calvo defendieron lo "interesante" de recuperar una vieja fábrica como gran centro cultural y, en un segundo turno, Roldán lanzó otra sugerencia, la de impulsar espacios como la Escuela de Comercio para la celebración de actos. Como conclusiones, por lo demás, Calvo y Díaz defendieron que Gijón está en un momento de "empuje" y Roldán insistió en la necesidad de la "colaboración" entre instituciones y agentes.

Más de un centenar de asistentes para hacer balance "en una cita necesaria"

Pablo Palomo

Gijón es una ciudad plural y diversa que ayer quedó perfectamente sintetizada en el salón principal del Real Club Astur de Regatas durante el debate "El Gijón del Futuro", el acto impulsado por LA NUEVA ESPAÑA que reunió a lo más granado de la sociedad civil de la ciudad. Desde la Cámara de Comercio, pasando por la Unión de Comerciantes, con especial atención al movimiento vecinal y cultural del concejo y sin olvidar a los representantes de los clubes sociodeportivos y al Sporting, ni tampoco al mundo empresarial, religioso ni político de la ciudad. Todos los sectores estuvieron condensados ayer en Cimavilla para expresar su opinión acerca de lo que tiene que ser el Gijón de las próximas décadas. El denominador común fue, eso sí, el aplauso a la iniciativa generada por este periódico.

"Hay que felicitar a LA NUEVA ESPAÑA por un organizar un acto así que permite hacer balance de estos dos años de mandato. Ha sido muy interesante y necesario", fue una de las frases más escuchadas ayer. Entre los asistentes estuvieron numerosos representantes del Partido Popular que, junto a Foro, lideran el gobierno local de Gijón. La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, fue la encargada de valorar lo que se ha hecho hasta ahora. "Desde el primer día en el gobierno municipal, del que el PP forma parte por primera vez en su historia, nos propusimos sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo económico más sostenible, innovador y competitivo", indicó.

"Dos son los proyectos estratégicos que van a marcar un antes y un después en la transformación de Gijón: Naval Azul y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico", expresó Pumariega. "Estas iniciativas no son hechos aislados, sino la expresión de un compromiso claro: hacer de Gijón un lugar atractivo para invertir, emprender y desarrollar proyectos de futuro", analizó la popular que citó otras iniciativas como el plan estratégico de turismo, el plan local de Orientación Comercial o el pacto de Concertación Social "Gijón Futuro 2024-2027".

El acto contó con numerosos representantes de la sociedad civil. Por la Cámara de Comercio acudieron su vicepresidente Pedro Ferrer y su secretario general, Álvaro Alonso. En esas iniciativas para el futuro, Alonso citó el metrotrén "que cambiará la funcionalidad" y "la llegada real del AVE , la estación intermodal y el soterramiento del tráfico en el Muro. Debemos aspirar a ser esa ciudad entorno a los 400.000 habitantes que nos haría ser el motor de Asturias".

Por parte de la Unión de Comerciantes acudió su presidenta, Sara Menéndez. "Ha sido una jornada interesante. El futuro pasa por la colaboración público privada y la colaboración regional y nacional. Los vecinos y comerciantes queremos avances reales", afirmó. Por parte de una entidad clave para muchos gijoneses como es Caja Gijón estuvo su presidente, José Ramón Fiaño. "Se ha hablado de proyectos importantes y algunos que llevan pendientes de hacer tiempo. Esperamos que pronto sean realidades", indicó.

De entidades sociales relevantes estuvo, entre otros muchos, el presidente de Cruz Roja en Gijón, José Ramón González. "Este tipo de jornadas son interesantes y deberían ser más continuas", elogió el gijonés. "Tenemos que avanzar todos juntos", añadió. Javier Gómez Cuesta, el párroco de San Pedro, también estuvo. "La frase que más me gustó es que había que hacer un Gijón para que ningún joven tuviera que emigrar", aseveró el religioso. Mientras, José Ramón Uría, vicepresidente de la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural, aplaudió que se tuviera en cuenta la realidad de las parroquias. "Eso da lugar a que ya no estamos olvidados como pasó hace no mucho", expresó.

El mundo deportivo estuvo ampliamente representado. José María Landa, el presidente del Club de Regatas, ejerció de anfitrión. Ana Echenique, vocal del Grupo, representó a la entidad. "Naval Azul es un tema interesante para todos y se que la cultural está en crecimiento", dijo. Por el Santa Olaya fue su presidente, Gonzalo Méndez. "Gijón se tiene que seguir revitalizando", concretó. "El Natahoyo se abrirá más al mar y eso es bueno", afirmó, por su parte, su homólogo en el Chas, Mario Vigil. "Actos así muestran la fuerza de una ciudad y el objetivo común de seguir construyendo para ser mejores", afirmaron, a su vez, desde el Sporting.

De la oposición municipal acudieron, entre otros, la portavoz socialista Carmen Eva Pérez, que fue crítica con el gobierno local. "Practican el pensamiento mágico, pero no priorizan ni planifican", afeó. Por Vox fue la portavoz, Sara Álvarez Rouco. "Anuncios hubo pocos", afirmó.

La cita contó con otros agentes importantes de la ciudad. Por ejemplo, el comisario de la Policía Nacional, Dámaso Colunga, o Rubén Flores, de la Guardia Civil. También, Alejandro Beneit, del Bioparc Acuario de Gijón, y representantes de complejos comerciales como El Corte Inglés o Los Fresnos y entidades financieras como Unicaja o Sabadell.