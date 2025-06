El Instituto Jovellanos de Gijón suma dos nuevos alumnos distinguidos: "Me siento muy honrado"

No hubo unanimidad, pero sí una amplia mayoría. La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Instituto Jovellanos ya tiene decidido a quienes entregarán sus premios de Antiguo Alumnos Distinguido. La entidad, que se reunió esta mañana para deliberar en el hotel Alcomar, ha decidido que el galardón a Antiguo Alumno Distinguido será para el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, José Mario Díaz Fernández. Por su parte, la asociación entregará este mismo premio, pero en su categoría joven a Pablo Alvargonzález, que en el verano de 2023 logró aprobar la oposición para ser letrado del Consejo de Estado. Esta oposición es una de las más complicadas del país y da derecho a ejercer en el que es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España. Además, el premio Campanil será para el Teléfono de la Esperanza.

"Del Instituto Jovellanos tengo un gran recuerdo", comentó José Mario Díaz Fernández, poco después de conocer la distinción. Además de su puesto en la Universidad de Oviedo, cuenta con una dilatada trayectoria profesional dirigiendo tesis doctorales y participando en proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. "Acabé esa etapa en el instituto en 1969. Recuerdo que el nivel que había en el centro era muy bueno. Teníamos unos profesores magníficos que eran conocidos no solo por su papel en el instituto sino por su acción social, lo que escribían o su participación en otras actividades", expresó Díaz Fernández. "Eran otros tiempos y el nivel que tenían era parecido al de los profesores universitarios. También había menos institutos", agregó. A este premio estaban nominados el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y también el catedrático de Historia de la Universidad de León, Francisco Carantoña Álvarez.

Por su parte, Pablo Alvargonzález también se mostró muy contento por haber recibido el premio de la Asociación de Antiguos Alumnos del Jovellanos. "Me siento muy honrado. Cuando pienso en el Instituto Jovellanos, se me viene a la cabeza todo lo que le debo y lo mucho que entonces admiraba a mis profesores", expresó. "Me transmitieron no solo ya conocimientos, sino también el valor del esfuerzo y el compañerismo. Fui realmente feliz", contó este gijonés.

Entrega de los premios el 6 de agosto

Junto a ellos dos, la asociación del centro también falló la tercera edición del premio Campanil. Recaerá sobre el Teléfono de la Esperanza. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 6 de agosto, una de las fechas más señaladas en la esfera jovellanista, en el propio instituto. Será con una ceremonia en la que estarán los premiados. La cita ya tiene horario. Se desarrollará a partir de las doce y media.