El PP se encara con Foro por el plan de la playa verde y el reparto de personal

No uno, sino dos movimientos ejecutó ayer el PP en menos de dos horas para visibilizar una situación de desencuentro con Foro que tensiona la relación entre ambos socios del gobierno municipal en este ecuador del mandato. El primer movimiento tenía lugar poco después de las ocho y media de la mañana en la Junta de Gobierno donde los concejales populares no dieron su apoyo a una propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) presentada desde la concejalía forista de Hacienda y que, indicaron fuentes del PP, no solo no fue consensuada con ellos, sino que "no recoge peticiones largamente demandadas y necesarias para el buen funcionamiento de las concejalías que el partido gestiona".

El segundo movimiento llegó alrededor de las diez de la mañana en forma de comunicado público del PP rechazando las propuestas de actuación en la playa verde del Rinconín presentadas por Foro y que responden, aseguraron los populares" a una decisión, "tomada de manera unilateral y al margen de cualquier comunicación con la concejalía de Medio Ambiente, que es la competente en la materia". De hecho, para el PP esa maniobra de Foro es una alteración del acuerdo de gobierno firmado en junio de 2023 donde se concretaban las competencias de cada socio.

El plan para la playa verde presentado en un acto público por la Alcaldesa, Carmen Moriyón y los ediles foristas de Urbanismo e Infraestructuras, Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria, respectivamente, supone la convocatoria desde Urbanismo de un concurso de ideas que defina el diseño final de ese espacio y la adecuación provisional de la zona el año que viene desde la concejalía de Infraestructuras. Ni representación del PP en esa presentación ni participación de las concejalías populares en una actuación que se considera estratégica para recuperar la fachada marítima de la costa Este de la ciudad.

"No es necesario gastar 27.000 euros en ningún concurso de ideas. La capacidad técnica del personal de parques y jardines para ocuparse de una actuación así está más que acreditada", explicaban desde el PP recordando que ese mismo personal ha sacado adelante "con solvencia y acierto" el proyecto "Gijón Ecoresiliente sobre 1,2 millones de metros cuadrados.

La nota del PP enviaba un mensaje final a Foro: "Si Foro Asturias quiere realizar una revisión de las competencias y atribuciones otorgadas a las diferentes concejalías, el PP estará dispuesto a escuchar en el seno de la comisión de Seguimiento del pacto de gobierno, pero en ningún caso va a aceptar una alteración del acuerdo suscrito por la vía de los hechos consumados y los anuncios públicos".

Un acuerdo de gobierno que para Foro "sigue plenamente vigente y respetamos". "No hay intención de cambiar nada", explicaba poco después el concejal de Urbanismo, portavoz forista y uno de los firmantes de ese pacto con el PP, Jesús Martínez Salvador. Para el edil de Foro no tiene sentido que el PP se sorprenda ahora de un concurso de ideas "en el que era público y notorio que se estaba trabajando porque yo mismo lo anuncié hace casi un año y porque tenía una partida consignada en los presupuestos que se aprobaron", del que aseguró se había hablado con la concejalía de Medio Ambiente y que justificó como opción elegida "por hacer algo diferente. Estamos hablando de un ámbito estratégico para la ciudad y queremos hacerlo de la mejor manera posible".

"El PP está subordinado a los intereses de Foro", afea el PSOE

Aseguró Martínez Salvador que el liderazgo de la operación lo está asumiendo en estos momentos Urbanismo porque "estamos ahora en la fase urbanística, en la que toca decidir los usos a implantar" pero que "por supuesto parques y jardines va a estar involucrada en el proyecto y tendrá mucho que decir ya que serán los encargados de custodiarla y mantenerla". De hecho, aseguró que estarían involucradas todas las concejalías –poniendo como ejemplo las áreas de Deportes y Cultura ya que se plantearán opciones de uso deportivo y cultural para esa playa verde– "ya que es un proyecto de ciudad, así que en ese sentido tranquilizar a la gente porque no hay ningún problema".

La situación sirvió ayer a la nueva líder municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez, para denunciar la descoordinación dentro del gobierno y una "lucha de poderes entre los dos gobiernos que hay en Gijón y que perjudica gravemente a la ciudadanía". "El PP está subordinado a los intereses de Foro; es un partido sometido a un ninguneo constante. En el Ayuntamiento hay, ahora mismo, dos gobiernos distintos. Lo curioso es que el PP parezca haberse dado cuenta ahora", remató la portavoz socialista.