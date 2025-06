Los bomberos intervienen en un piso del centro de Gijón: entraron a la vivienda por la ventana

Los Bomberos de Gijón tuvieron que intervenir este jueves en un piso de la calle Donato Argüelles después de que uno de los inquilinos del edificio alertara a las autoridades. Hasta el lugar se desplazó un autoescala para poder acceder a la vivienda desde la calle, ya que por la puerta principal era más complicado alcanzar el interior.

El motivo no fue otro que uno de los residentes del piso no podía entrar, ya que se había dejado las llaves en el interior del mismo. Después de barajar las diversas opciones, se optó por acceder por una de las ventanas de la terraza cubierta que no hizo falta romper.

Las maniobras obligaron a cortar la calle Donato Argüelles en su tramo que desemboca en la calle Álvarez Garaya. No obstante, en pocos minutos el tránsito de vehículos se reanudó con normalidad.