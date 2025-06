El demandado servicio del hospital de Cabueñes que ha reducido sus listas de espera y es gracias a la tecnología

Un servicio en constante evolución, abierto a las novedades y que presume de ser pionero a nivel regional y nacional en la puesta en marcha de técnicas que redundan en una mejor atención a los pacientes y en un descenso de las listas de espera que ronda el 50 por ciento en el último año. Así es el servicio de Urología del Hospital Universitario de Cabueñes, un equipo compuesto por alrededor de medio centenar de profesionales, entre ellos 16 médicos adjuntos. "Todos son reconocidos a nivel nacional y lo más complejo e importante es saber coordinarnos. La clave es que funcionamos como un equipo", destaca Begoña Díaz, jefa del servicio desde marzo de 2023.

Previamente, el encargado de desarrollar esas labores fue Luis Rodríguez, quien continúa formando parte del servicio. Ambos se muestran orgullosos del crecimiento logrado desde 2011, cuando comenzaron a hacer operaciones mínimamente invasivas.

"Empezamos a hacer laparoscopias y cirugías con láser. Eso fue dar un salto al siglo XXI", remarca Rodríguez. Desde entonces, en este servicio del principal complejo sanitario del área sanitaria V se han empeñado en aumentar la utilización de los medios tecnológicos, incorporando las novedades que han ido surgiendo. "Eso es fundamental", reivindican.

Tan solo en los últimos dos años, las técnicas que han incorporado son muy variadas. La más reciente tiene el objetivo de mejorar el diagnóstico y la localización de los tumores de próstata a través de una imagen creada por ultrasonidos de alta resolución. De esa forma, se pueden realizar biopsias guiadas que hacen posible detectar tumores que la resonancia magnética no percibiría. Asimismo, la visión de la zona periférica de la próstata crece considerablemente. "En Asturias no hay ningún servicio que tenga esta posibilidad y, en España, menos de diez", subraya Begoña Díaz, quien incide en que, de cara al futuro, esperan que esta técnica sea clave para contar con una consulta de alta resolución , uno de los grandes retos de este servicio. "Hay que identificar a las personas y el aprendizaje requiere tiempo; pero tener la capacidad de poder identificar las lesiones sin tener que hacer una resonancia sería importante", manifiesta Díaz.

Ése no es el primer impacto de los ultrasonidos en este servicio. Desde octubre de 2024, Cabueñes cuenta con una técnica para eliminar el cáncer de próstata mediante un procedimiento no invasivo de ultrasonidos de alta intensidad, cuya denominación es HIFU. Ese tratamiento irradia calor en la zona exacta que se requiere para atacar el tumor de aquellos pacientes que aún no han recibido tratamiento.

Por la izquierda, Luis Rodríguez, Pablo Sánchez, Marta García, Rebeca Blanco, Mónica Martínez, Maite Rodríguez, Virginia García-Terente, Lorena Rocha, Sergio Fernández-Pello y Begoña Díaz, en una de las salas de prueba en las que trabaja el servicio de Urología del Hospital Universitario de Cabueñes. |

En el año 2023, también incorporaron otra serie de técnicas que facilitaron una atención más segura, fiable y eficaz. En febrero de ese año, este servicio se convirtió en el primero de España que comenzó a llevar a cabo el tratamiento de tumores vesicales de forma ambulatoria. Eso conllevó poder reducir las intervenciones quirúrgicas.

Prácticamente al mismo tiempo, el servicio de Urología empezó a hacer uso del robot "Da Vinci", lo que supuso "tener muchas más posibilidades a la hora de operar y un cambio muy grande a nivel de resultados funcionales". "Sobre todo, en las operaciones de la próstata se puede recuperar la continencia urinaria y no tener disfunción eréctil", asevera Díaz, quien celebra que Urología sea "uno de los equipos más experimentados en la cirugía robótica en Cabueñes".

Un claro ejemplo de ello tuvo lugar a finales del pasado mes de mayo, cuando en colaboración con el equipo de Cirugía Vascular estrenaron un bypass femoral con cirugía robótica, una técnica pionera en España. "Es una gran colaboración entre servicios, que es algo que funciona muy bien, ya que no podríamos hacerlo ninguno de los dos por nuestra cuenta", enfatiza Díaz.

Pero más allá de acercar estas técnicas al principal complejo sanitario del área V, los profesionales de Urología también se han encargado de desarrollar novedades pioneras a nivel mundial. Sergio Fernández-Pello es el médico que obtuvo la patente de unos simuladores de una técnica quirúrgica para tratar la hiperplasia benigna de próstata mediante la enucleación con láser de holmio. "Es una técnica compleja de aprender, pero es la que se impone al tener mejores resultados, causar menor daño y conllevar menor tiempo de ingreso", apunta Luis Rodríguez. Esta técnica se empezó a hacer en 2011 en Cabueñes. Fue más tarde cuando los componentes del servicio decidieron diseñar un sistema de aprendizaje, para el que contaron con una beca de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria en el Principado de Asturias (FINBA). "Hemos patentado el simulador. La idea es dar cursos a nivel nacional con la mayor brevedad", recalca.

Y del láser de holmio, al de diodo. Fue en 2022 cuando Luis Rodríguez se desplazó al hospital londinense St. Peter’s para conocer de cerca el tratamiento ambulatorio de cáncer de vejiga, uno de los más frecuentes, y traerlo hasta Cabueñes. "Esto permite hacer la ablación del tumor sin profundizar, en la propia sala de exploraciones especiales, de manera que el paciente tolera la anestesia local y no tiene que ir a quirófano ni llevar una sonda durante unos días. Es inmensamente más cómodo y evita repetir operaciones, tal y como indica un estudio con más de 300 intervenciones en unos 100 pacientes que empezamos a hacer en febrero de 2023, que cerramos en marzo del 2025 y que está pendiente de publicar en una revista científica", abunda Rodríguez, quien destaca que "es un proceso mucho más barato y se dejan libres las camas de los quirófanos".

De cara al futuro, los profesionales del área de Urología esperan poder implementar tratamientos de inmunoterapia en pacientes de cáncer renal o de próstata, así como mejorar el diagnóstico precoz de las enfermedades.

Asimismo, desean que se agilice la ampliación del hospital: "Los espacios que tenemos se nos quedan pechos para hacer consultas y pruebas. Tenemos consultas en tres plantas diferentes, el quirófano está en la tercera y el despacho en la primera". Uno de los grandes retos se centra en "llegar al nuevo hospital, ganar espacio y poder tener todo junto", añaden estos profesionales, orgullosos de que "no haya ningún paciente con tumor que espere más de 60 días, mientras que antes de la pandemia había casos que se prolongaban hasta cuatro meses". Para ello, puntualizan, fue clave contar con el nuevo bloque de quirófanos y operar también en horario de tarde.

Pese a las dificultades, los urólogos del hospital gijonés se muestran dispuestos a seguir estando presentes en todos aquellos congresos que se realicen para que cualquier novedad que aparezca en otras zonas pueda llegar al área sanitaria V.