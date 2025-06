Andrés Neuman, escritor: "María Moliner es una figura ejemplar, admirable y muy conmovedora"

El escritor argentino Andrés Neuman participará hoy en la Feria del Libro de Gijón en un acto que tendrá lugar a las 13.30 horas en la Carpa Atalaya, para charlar sobre su libro "Hasta que empieza a brillar" ,dedicado a la figura de María Moliner, bibliotecaria, archivera y filóloga. Neuman estará compañado de Rafa Gutiérrez durante su encuentro.

-¿Por qué este viaje a la vida de María Moliner?

-Estudié Filología, me apasiona la lingüística, y como tanta gente siempre he tenido veneración por el diccionario de María Moliner, que ya hace mucho que dejó de llamarse Diccionario de Uso del Español, para absorber el nombre de su creadora. Un día me pregunté que por qué sabía tan poco de ella. Y fui dándome cuenta de que era un desconocimiento muy colectivo. Porque la primera vez que escuché algo de ella se decía que hizo su diccionario en la cocina. Y en realidad pasó muy poco tiempo ahí, fue una profesionalmente inmensamente brillante y competente en muchos terrenos. Fue docente, una de las grandes bibliotecarias de la historia de España, que fundó una escuela en Valencia y casi dos centenares de bibliotecas rurales en las misiones pedagógicas de la Segunda República. También elaboró un plan bibliotecario para el país. Toda su vida fue un replegarse, desplegarse y volverse a replegar.

-¿Qué le fascinó de su figura?

-Por ejemplo el dato, poco conocido, de que su padre la abandonó con 12 años y se fugó a Buenas Aires, mi ciudad natal. Cuanto más leía de su vida más me enamoraba, hasta llegar al momento cubre de la historia de la cultura española, que es cuando María Moliner emprendió la tarea titánica de escribir durante 16 años, ella sola, un diccionario de 80.000 palabras y casi medio millón de fichas, y que guardó y estructuró como solo ella podía hacer. Y que el diccionario no solo se concluyó, sino que cambió la historia de los diccionarios en nuestra lengua. Y hasta puso en jaque a la Real Academia Española y su diccionario oficial. Pero aún quedaba el segundo deslubramiento.

-Cuente.

-Una vez que averigüé que su vida era aparentemente de novela, se me ocurrió algo muy minucioso y placentero. Y fue leer el diccionario como si de una novela se tratase. Porque es un diccionario de autora, y al reelerlo, empecé a descubrir que también se trataba de un libro sutil y autobiográfico, en el modo de definir las palabras, y también en los ejemplos de uso que ella misma se inventó, con cientos miles de ejemplos, tras recurrir a su experiencia vital o personal. Quedó ahí armado el proyecto de la novela, que era contar cómo toda la vida de María Moliner, desde su infancia en adelante, la conduce a escribir el diccionario, pero a la vez, con eso, nos permite descubrir los entresijos de su vida olvidada.

-¿Qué legado deja?

-Es una figura ejemplar, admirable y conmovedora. Si pensamos en su infancia nos deja ese legado de la lucha contra las adversidades y de la capacidad de trabajo, porque tras el abandono de su padre, la familia cae en la precariedad, y con 12 años es sumamente disciplinada, autodidacta y también trabajadora, y aún así se saca la carrera universitaria con la mejor nota de su promoción. Y cuando se publicó el diccionario, y ya estaba al borde de la jubilación, tenía claro que iba a dedicar los 15 años siguientes a corregir la segunda edición. Es decir, era una mujer con una entrega a su vocación y deseo de servicio a la comunidad absolutamente notable.