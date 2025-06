Ángela Pumariega, vicealcaldesa y portavoz del PP: "Las empresas sienten que Gijón es una ciudad de oportunidades"

Ángela Pumariega, líder municipal del PP, es la responsable de Economía, Empleo, Turismo e Innovación en el primer gobierno de Gijón con presencia de los populares. Es también la primera vicealcaldesa que ha tenido Gijón.

-¿En qué ha mejorado Gijón tras dos años de gobierno de Foro y PP?

-Lo principal es que Gijón mira hacia el futuro, que avanza y que tiene sus grandes proyectos ya planeados. Y algo muy diferencial respecto al mandato pasado es que ha habido un cambio de estilo. Hemos pasado de los debates estériles, el sectarismo ideológico y los enfrentamientos al consenso, el diálogo y mirar hacia el futuro. El balance es muy positivo: están en marcha los grandes proyectos de futuro y, además, hemos plasmado en el día a día de cada concejalía el modelo de ciudad que queremos.

-Habla de proyectos planificados, ¿ para cuándo ejecutados?

-En la Pecuaria ya están las máquinas trabajando y antes de que termine el año estará la urbanización completada. En cuanto a Naval Azul, se han iniciado los trámites para el plan especial.

-Dos proyectos muy vinculados a su concejalía como futuros motores económicos de Gijón.

-El Parque Científico actual, que este año celebra su 25º aniversario, tiene prácticamente agotado el suelo así que era necesario tener esa ampliación para poder ofrecer terreno a cualquier empresa que decida venir a Gijón. Naval será un segundo polo estratégico en la ciudad, pero sabiendo que la economía azul no es algo que empieza de cero con Naval. La economía azul en Gijón ya es una realidad que representa casi 16% del empleo de la ciudad. El proyecto de Naval va a darle más protagonismo y que Gijón sea una ciudad referente.

-¿Hay más interesados en la Pecuaria que la Universidad Europea?

-Prácticamente todas las semanas tenemos reuniones con empresas y hay un sentir de que Gijón es una ciudad de oportunidades. Como administración, tenemos que poder ofrecer espacios, ayudas, una mano tendida y cercanía a las empresas y eso es lo que estamos cultivando. Queremos que vean Gijón como una ciudad amiga donde la administración da facilidades, y lo que sí estamos notando ya es que hay muchas empresas que pudiendo marchar fuera apuestan por quedarse aquí por la situación del Parque y sus condiciones, con centros formativos al lado y más empresas alrededor.

-¿Entiende las críticas de quien se opone a la Universidad Europea y al hospital de Quirón?

-Lo que no entiendo es cuando esas críticas no vienen asociadas a nada que sume en la ciudad. Estas empresas vienen a crear empleo, a crear valor añadido y a dar oportunidades a los gijoneses. Que vengan es muy positivo porque, y esto es importante, traen empleo de calidad. Pero, además, en el caso de la Universidad Europea hay que tener en cuenta que lo que nos falta en Gijón es gente joven. Así que poder formar aquí a nuestros jóvenes, poder atraer talento joven y fidelizarlo en la ciudad es algo muy importante. El futuro pasa por que nuestros jóvenes tengan oportunidades reales en Gijón y que no tengan que marcharse por obligación fuera a buscar su futuro laboral.

-Son oportunidades...

-Sí, una para la mejora de la formación de nuestros jóvenes y el hospital Quirón para reforzar el sistema sanitario de nuestra ciudad. Ambas empresas, tanto en la sanidad como en la educación, vienen a complementar y a completar lo que se ofrece desde lo público, que desde luego también consideramos que debe seguir siendo apoyado e impulsado.

-¿Da por cerrado el conflicto con la Autoridad Portuaria por el tema de Naval?

-No pongo la mano en el fuego por nadie, porque bien vemos que la política puede sorprendernos muchísimo. Dicho esto, quiero pensar que la Autoridad Portuaria se haya dado cuenta ya de que esa oposición al gobierno de Gijón en un proyecto de futuro no vino a cuento. A todos los gijoneses les ha quedado claro que el PSOE a través de la presidencia del Puerto ha intentado hacer oposición al gobierno de Gijón. Yo entiendo que les moleste que Gijón vaya bien, pero torpedear un proyecto estratégico para la ciudad es lo que menos necesita Gijón. Es para que en el PSOE se lo piensen.

-¿No había opciones de llegar a acuerdos? Por lo menos para aprovechar ese dinero que el Puerto quería invertir en Naval.

-Toda la ayuda que ofrezca la Autoridad Portuaria a Gijón será bienvenida. Tienen muchos kilómetros de costa y les invitamos a que inviertan en obras muy necesarias en el resto del paseo lo que pretendían invertir en Naval. Y también les pediríamos que tengan la misma insistencia que han tenido con Naval con el Ministerio de Transportes para pedir los accesos a El Musel. Eso sí que es una obra necesaria para la salud de los gijoneses, sacando los miles de camiones que pasan por medio de La Calzada.

Pumariega, durante una intervención sobre economía azul. / MARCOS LEÓN

-¿Está contenta con la evolución del pacto de concertación? También llega a su ecuador

-Lo primero es agradecer a los integrantes del pacto su colaboración total; siempre he encontrado su mano tendida. Al principio quizás tenían algunas reticencias de que el Partido Popular pudiese lograr un pacto de concertación, pero creo que es un pacto ejemplar. Un pacto que tiene que ser vivo para poder ir ajustando los proyectos a las necesidades que van apareciendo. Si hay un proyecto que no funciona del todo bien, reformularlo; y si otro vemos que tiene una buena acogida, poder refinanciarlo.

-¿Un ejemplo de cada caso?

-Uno que no funcionó muy bien al inicio y ya hemos reformulado fue el programa de relevo empresarial. Era muy complicado poner en común a alguien que quería abrir un negocio con uno que lo iba a cerrar y que las condiciones fueran favorables para las dos partes. Uno que funcionó muy bien fue el plan de subvenciones a empresas con innovación social.

-Da la sensación de que al final toda la acción municipal se concreta en ayudas y planes de empleo...

-También está todo lo que tiene que ver con la formación y su adaptación a lo que necesitan las empresas para poder contratar personal. Estamos acertando con esas medidas, por ejemplo, con el programa de recualificación profesional. Cuando entramos no se cubría ni un pequeño porcentaje y este año el número de empresas supera el crédito y vamos a tener que decidir cuáles son los mejores proyectos. Todo esto está dando resultados con un paro que se ha reducido en el último año en un 7,3%.

-Llega el verano. ¿Qué estimaciones turísticas hay?

-Desde Turismo no hemos hecho absolutamente ninguna estrategia que esté relacionada con aumentar los turistas en verano porque Gijón en verano tiene lleno técnico desde hace años. Lo que hacemos es trabajar en esos meses en que la ocupación hotelera es baja, y creo que lo estamos consiguiendo con esa apuesta decidida por atraer eventos de empresa, congresos, convenciones... Viene gente a visitarnos fuera de la temporada alta y, además, son profesionales, así que se crean muchísimas sinergias. Queremos que la industria del turismo sea un motor económico más para Gijón.

-Hay ciudades turísticas donde sus vecinos han dicho basta ya porque no se puede vivir. ¿Existe ese peligro en Gijón?

-Esta ciudad de Gijón está muy lejos de estar masificada. Hemos planteado un plan estratégico de turismo de cara a los próximos diez años planteando que el turismo tiene que ser responsable y sostenible y que tenemos que reforzar nuestra esencia, nuestra cultura, nuestra gastronomía... que es lo que nos va diferenciar de otras ciudades. Todo sin perder de vista el equilibro y el respeto a la convivencia vecinal.

-¿La nueva normativa autonómica va a ser el freno definitivo a las viviendas de uso turísticos?

-Nosotros fuimos pioneros con la moratoria cuando vimos que estos pisos habían crecido demasiado en Cimavilla, La Arena y el Centro. Una moratoria que resultó efectiva. Primero, porque en esas zonas no hubo más pisos y, segundo, porque tampoco tuvimos ninguna alegación ni ninguna queja. Al entrar en vigor la ley de Turismo del Principado de Asturias, el sector se ha equilibrado. Las viviendas de uso turístico son una forma de alojamiento que los turistas demandan y los propietarios también pueden decidir libremente a qué dedicar su vivienda pero, desde luego, no podemos perder esa convivencia vecinal y por eso la clave está en buscar ese equilibrio.

-¿Por qué no quieren que Cimavilla y La Arena sean zonas tensionadas con las acciones y ayudas estatales que eso pueda conllevar?

-No creemos que haya que regular el mercado de la vivienda con zonas tensionadas y obligar a los propietarios a poner un tope máximo al alquiler. El mercado se regula con la oferta y la demanda y lo que vemos es que hay un problema grave de oferta. Lo primero es derogar una ley nacional que beneficia mucho más a los okupas que a los propietarios. Desde el ámbito municipal tenemos poco margen, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Emvisa ha presentado el "Gijón, confía alquilando" dando más garantías a los propietarios para poder poner en alquiler esos pisos que están vacíos porque el propietario tiene miedo a alquilar y que luego pueda tener inquiocupas. Y está el plan Llave, que es ofrecer terrenos públicos a disposición de los constructores.

-¿En qué situación están las relaciones con Foro como socio de gobierno tras el incidente de esta semana por la playa verde?

-Llevo dos años diciendo y, a día de hoy sigo insistiendo, en la lealtad al pacto de gobierno y, sobre todo, en la lealtad a esta ciudad. Trabajar por Gijón es una responsabilidad muy grande y es importante tener altura de miras y estar enfocados en lo que realmente importa. El trabajo con Foro es adecuado, cordial, de comunicación... pero es cierto que todo se puede mejorar. Desde el PP somos exigentes con ese pacto de gobierno y con el respeto hacia las concejalías que tenemos delegadas.

-¿No le llama la atención que esta semana la Alcaldesa haya dado, yo creo que tres ruedas de prensa acompañada solo de concejales de Foro para hablar de proyectos de esos que se consideran de ciudad?

-Obviamente la Alcaldesa tiene la libertad de hacer presentaciones con sus ediles. También con esa libertad yo expongo mis proyectos sin tener que estar apoyada por ella en la presentación. Sí que creo que hay muchos proyectos que son de ciudad, que afectan a diferentes concejalías y donde es difícil poner la frontera de quién está haciendo qué trabajo. Lo importante es trabajar en equipo y lo que va a hacer siempre el PP es trabajar por Gijón.

-Pero resulta curioso que para presentar algo que se llama playa verde no se cuente con el edil de Medio Ambiente (Rodrigo Pintueles del PP) .

-Desde luego no nos parece que sea lo más adecuado que, aunque se esté en una fase urbanística, no se cuente con el concejal que va a desarrollar esos terrenos en el futuro, y por eso la llamada de atención para trabajar de manera más coordinada, si cabe. Igual ocurre con el desarrollo de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. Por mucho que estemos en una fase urbanística, que no se cuente con quién va a desarrollarlo, que es con Gijón Impulsa... O con Naval Azul.

-¿Se negocia de manera equilibrada entre concejalías de Foro y Partido Popular para ver quién se queda con los remanentes y de donde sale el dinero para amortizar la deuda?

-Se han establecido unas prioridades que no se han consultado con nosotros de una manera tan fluida como nos hubiese gustado. Estamos pendientes de una reunión de todos los concejales de gobierno para ver cómo quedan los remanentes tras las primeras aprobaciones en el pleno pasado. Sobre el reparto de la deuda entre empresas y organismos autónomos, no es algo seguro todavía, y desde luego que nos tienen que aclarar mucho esa situación. También hay que tener en cuenta que en el reparto del presupuesto inicial, cuando hubo que aplicar la regla de gasto, hubo concejales que tuvimos que reducir partidas, y eso hay que tenerlo en cuenta.

-¿Se va a notar el cambio de dirección en el PP de Gijón?

-Ya se ha notado tenemos un partido más fuerte, más unido y más vivo. Estas semanas hemos hecho una campaña conjunta exponiendo lo que está haciendo el PP en el gobierno. Esa relación Grupo Municipal y Partido Popular se va a ver reforzada y aumentada.

-Una campaña marcada por ese cartel igualando libertad y toros que tantas críticas generó.

-Un cartel de quince repartidos por toda la ciudad entre los que se destacaba el compromiso con la ciudad, con la vivienda, con el turismo sostenible.... En cuanto a los toros es una realidad que se ha recuperado la feria taurina de Begoña, frente al sectarismo del mandato pasado de coartar la libertad de los gijoneses de poder decidir si ir o no ir a la plaza del Bibio. Pero es algo anecdótico, con lo que nos tenemos que quedar es con todo lo que ha mejorado la ciudad de Gijón en estos dos últimos años. Tenemos menor tasa de desempleo, tenemos más empresas instaladas, tenemos proyectos de ciudad de futuro, tenemos planes estratégicos que van a modular el futuro modelo de ciudad y estamos centrados en los problemas reales de los gijoneses.