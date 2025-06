El Ayuntamiento fuerza la adecuación de la Ería del Piles y tramita sanciones

El entorno de la Ería del Piles tendrá que ser adecuado en las próximas semanas. El Ayuntamiento ha reactivado la tramitación administrativa para instar al promotor del espacio a acometer "los correspondientes trabajos de desbroce, poda y limpieza de las parcelas de su propiedad" y a efectuar un par de actuaciones en el entorno, como la sustitución de unos cierres de finca y clausurar unos espacios de aparcamiento que no deberían estar operativos. De acuerdo a la normativa municipal, que permite la imposición de penalidades, ya se ha tramitado una primera sanción y, a partir de ahora –la resolución se emitió esta semana–, se activan plazos de entre diez días y un mes para acometer las mejoras. En caso de no sucederse, se aplicarán multas y, más adelante, la posibilidad de que el Ayuntamiento ejecute lo que falte por hacer de manera subsidiaria, que de ocurrir implicaría el posterior envío de la factura correspondiente al dueño del entorno.

La resolución se emitió este jueves desde el área de disciplina urbanística y tras una inspección realizada por técnicos municipales. Según se recoge en este documento, tras revisar el estado de las siete fincas del ámbito, se detectaron circunstancias incorrectas en seis de ellas. En cuatro se apreció un "mal estado de conservación" del entorno "con abundante maleza" que "invade los viales públicos e incluso las parcelas colindantes". De estas cuatro, tres tenían un espacio de aparcamiento que no parecía adecuarse a la normativa. En los otros dos terrenos, por lo demás, se apreció la existencia de unos cierres metálicos, propios de una obra, que no parecían apropiados, además de un mal estado de conservación en una de ellas.

Tras esta inspección, se emitió un informe al Ayuntamiento a inicios de mayo que se sumó al expediente para revisar posibles incumplimientos. Así, la concejalía de Urbanismo, en su resolución de esta semana, avala la implementación de varias medidas.

Por un lado, el Ayuntamiento da ahora al propietario del espacio el plazo de un mes para acometer el desbroce en las cinco fincas en las que, en total, se han apreciado desperfectos en cuanto a la proliferación de vegetación, instándole a encargar el desbroce y retirada de restos vegetales del entorno. Además, se le da el mismo plazo de un mes para adaptar los cierres de dos de las fincas, que tendrán que sustituirse por un tipo de cierre aceptado por la normativa. En general, deberían estar compuestos por elementos vegetales de baja altura, pero se aceptará, si se alegan motivos de seguridad, cierres de otro tipo siempre y cuando no sean superiores a los 2,10 metros de altura y tengan una base maciza y una estética poco agresiva.

Respecto al uso de algunos espacios como aparcamiento, el Ayuntamiento da al dueño de la Ería un plazo de diez días para clausurar por completo dos de ellos, "al carecer de licencia para ello", y menciona la existencia de un tercero, si bien en este caso, al haberse realizado el informe de inspección en mayo, ya no vulnera la normativa que sí incumplía entonces: el recinto tiene autorización provisional para usarse como área de estacionamiento entre junio y septiembre. El Consistorio da asimismo al afectado un plazo de diez días para alegar.

La resolución se salda con la advertencia de que, si cumplidos estos plazos –los desbroces tendrán que acreditarse con fotografías– no se consideran cumplidas estas indicaciones, el Ayuntamiento tramitará una multa. Y se añade que, "de persistir el incumplimiento de lo ordenado", el Ayuntamiento ejecutará de manera subsidiaria las tareas pendientes y le trasladará la liquidación de lo que eso cueste. Por lo demás, el último proyecto elaborado por la constructora para el espacio sigue en su trámite ambiental y no ha sido estudiado todavía por el Ayuntamiento. Fuentes municipales aseguran que el gobierno local "sigue sin descartar" su anunciada idea de impulsar la expropiación del ámbito en caso de no consensuar un proyecto garantista. n