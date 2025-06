Enrique Vila-Matas llega a la Feria del Libro de Gijón: "Los cánones literarios no me interesan, es una cosa aburrida y académica"

Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) estará hoy en la Feria del Libro de Gijón, en el Antiguo Instituto a las 13.15 horas, en un acto, en el que conversará con Moisés Mori de su último libro.

¿Cómo surge "Canon de cámara oscura"?

Surge de cualquier lugar o cosa, como puede pasar en cualquier libro. Para mí es más importante el estilo que la trama. Y es difícil saber de donde surge. Pero cuando aún no lo había escrito, siempre me preguntaba qué estaba escribiendo, en torno a la oscuridad que disimula la verdadera oscuridad que está detrás, y esta respuesta que era un poco vaga, en realidad sí que proponía hablar sobre esto, y de ahí que "Canon de cámara oscura" haya permanecido de esta idea inicial, y de una noche en Barcelona, en la que fui invitado a una fiesta en la que no conocía a nadie, salvo a tres personas, y hablé en esa noche con la única persona vinculada al mundo literario que había, y me preguntó cuándo me sentí escritor. Y lo contesté tontamente, porque la confundí de por qué quise serlo o cuándo lo decidí. Y a la salida de esa fiesta fue cuando me pregunté cuándo me sentí escritor y era algo difícil de precisar, suponiendo que me hubiese sentido escritor alguna vez. Y eso es el motor del libro.

El protagonista del libro es un "Denver-7" humanoide, que puede dar a entender que se trate de una novela de ciencia ficción, pero no lo es en realidad. Ha comentado que creía que ha escrito la primera novela en la que el narrador es una Inteligencia Artificial. ¿Es algo que le interesa?

He utilizado el motor de una apariencia de ciencia ficción, pero que no está en el libro, que es una lógica de ciencia ficción que avanza a otro lugar, que es escribir un canon, que había hecho un androide, que se revela muy pronto en el libro, que es el narrador. Y por lo tanto es un canon que no tiene que coincidir mucho con el del autor, conmigo, pero que tampoco disiente demasiado, porque hay obras afines, que no serían las mías. Pero deja una trama, que a medida que avanza, un cierto enigma, porque al principio no sabe si es o no el androide, y termina por confesar, y ahí empieza a avanzar lo que yo quería, que era una especie de selección y comentarios en torno a fragmentos de 71 libros, que estarían en una biblioteca oscura.

¿Cree en la relevancia de los cánones literarios?

No me interesan nada. Es lo que contesté desde el primer día. Me parece una cosa muy académica y aburrida, en realidad es un libro contra ellos. Quería simular algo que no fuese actual y contrario a los cánones. Todo en el libro es una conjugación de cosas que están en contra de muchas cosas que conservamos creyendo que existen y en realidad se pueden poner en tela de juicio.

¿Hay algún juego de opuestos entre este libro y su anterior novela, "Montevideo"?

Si se trata de dos libros distintos, porque la casa de "Montevideo" se abre más hacia afuera, no solo por los viajes, sino por la actitud del investigador. Y este libro propone más una especie de exposición de cómo sería una puesta en escena de una libertad en la escritura.

Comentó que se sintió "muy libre" escribiendo esta novela.

Con la sensación de que escribía el androide me permitió pensar que podía escribir lo que quisiera. Siempre he escrito de esta forma, pero en este caso la libertad era máxima, porque el androide tenía infiltrada una voz que no era suya, y otra que venía del mundo, de una fábrica estadounidense de la que partía su robot. Y de fondo está el tema de la identidad, ya no es solo que clase de libro es, sino que tampoco conozco la identidad de una persona con estas voces tan disparatadas, e intervengo yo como autor, que viene del verbo aumentar, de crear una realidad más a una realidad tan compleja del mundo actual, cada vez más mayor.

¿Por qué la música adquiere tanto protagonismo?

Es sencillo. Me divierto escribiendo, y siempre lo hago con música con "Spotify", que me hago álbumes por mi cuenta para escribir. Es una música permanente de fondo, que se parecen todas entre ellas que no disturben la creación. Por ejemplo aparece la rumba, algo que me tiene atrapado.