Gaitas, bailes y folklore... Gijón se llena de colorido por la Fiesta de la Música: "Es una gran forma de llegar al público"

Gijón amaneció con música y bailes pese a la amenaza de la lluvia. A primera hora, el orbayu que caía sobre la ciudad hacía ponerse en lo peor a las bandas y agrupaciones que ayer celebraban la Fiesta de la Música. Sin embargo, con el comienzo de los primeros acordes a eso de las 12.30 horas, el cielo dio un respiro para que los gijoneses y turistas pudieran disfrutar de un folklore que lleno las calles en diferentes puntos de la ciudad. No obstante, una banda, "Akin and the Afrobeat Brothers" tuvo que cancelar su concierto que tenía previsto en el parque de La Serena por lluvia.

En la plaza del Marqués, el Grupo Folklórico "Na Señardá" marcó el ritmo a la vez que, en La Guía, el Grupo Folklórico "El Turruxón" ponía la marcha con canciones y bailes tradicionales. Los más pequeños también tuvieron su espacio en la plaza Italia. La Banda de Gaitas "Magüeta" protagonizó un acto "apoteósico", como señaló José Luis García, director de la banda, en el que alguno de sus integrantes, de entre 7 y 12 años, debutaba. "Mucha afluencia de público, pese a que el día amaneció plomizo, los paseantes que andaban por Corrida se quedaron a ver a los críos. Al final no deja de ser una imagen que llama la atención", explicó García. Pese a los nervios, los más jóvenes cumplieron las expectativas con creces. Gaitas, tambores, panderos y panderetas no dejaron de sonar ofreciendo un repertorio de una hora.

La Fiesta de la Música llena de gaitas y folklore las calles de Gijón (en imágenes) / Marcos León/ Lne

"Está muy bien celebrar el Día de la Música de esta forma. Es una forma de darle representatividad a diferentes agrupaciones y ofrece un espacio para que la gente nos conozca, sobre todo la de fuera". García también es el director de la Banda de Gaitas "Villa de Xixón" que por la tarde actuó en los jardines del Náutico en donde también les arropó un nutrido grupo de oyentes. "Con este día damos comienzo a las actividades de verano. Tocaremos también en la procesión del Corpus Christi en Gijón en la iglesia San Pedro", mencionaba García en relación con la procesión que hoy recorrerá Campo Valdés, la plaza Mayor, plaza o los Jardines de la Reina.

El público se anima a bailar en El Arbeyal

En la playa del Arbeyal también hubo una tregua para que la música del Grupo Folklórico Covadonga pusiera a bailar a los paseantes. "Al principio, mientras preparábamos todos los instrumentos teníamos algo de miedo, pero luego paró la lluvia y pudimos comenzar sin problemas", mencionó con alivio María Jesús Piñera, responsable de la sección de Coros y Danzas del Grupo Covadonga. A las 12.30 horas los 25 integrantes de la agrupación comenzaron con un espectáculo en el que también involucraron a los asistentes. "Compartimos algún baile con el público, muchos se animaron a bailar", reconocía Piñera, que también puso en valor la iniciativa de sacar las bandas y agrupaciones de música tradicional asturiana a la calle. "Es una iniciativa que empezó el año pasado, pero que para nosotros ha sido la primera vez que participábamos. La oferta que hay es enorme, no solo de música asturiana, y que suene la música de forma simultánea por toda la ciudad es una gran forma de llegar al público", añadía la responsable del Grupo Covadonga.

Más actuaciones durante el verano en Gijón

Entre los próximos planes del grupo están diversas actuaciones por las fiestas de San Pedro, el pasacalles guiado en el Muséu del Pueblu d’Asturies o la participación en el festival folklórico infantil. Un verano repleto de actos que culminará en septiembre con las celebraciones del 50 aniversario de la agrupación. "Es un año muy especial y que tomamos con mucha ilusión", resumía Piñera.

La música asturiana también tuvo su vertiente más moderna con las actuaciones como "L&R" en el parque de Fernando VI o "The Soulers" en la plaza de La República. En el Cerro de Santa Catalina el grupo langreano "Souls in Pain" puso la nota rapera y en el paseo de Begoña, dentro de las actividades de la Feria del Libro, el quiosco de la música disfrutó con "Loca Bohemia Quinteto". La jornada armónica se cerró en el Antiguo Instituto con Begoña Olavide y Javier Bergia y su "A propósito de Miguel Hernández".