"No puede ser que el centro dé esta impresión a los visitantes". Así de tajante se mostraba Joaquín Rial al describir el actual estado de la acera de la calle Marqués de San Esteban. En concreto, el tramo que recorre bajo los arcos ha sufrido un gran deterioro desde el 2018, cuando se realizaron las últimas labores de remodelación. Los vecinos son conscientes de que es una zona que sufre mucho tránsito de personas, en especial las noches de los fines de semana donde varias discotecas se convierten en uno de los centros neurálgicos de la fiesta gijonesa. De ahí que esperan que las pruebas que ha comenzado a realizar el Ayuntamiento para hacerlo más resistente, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, den sus frutos.

En la imagen superior, Agustín Rodríguez observa los parches con el nuevo material. Sobre estas líneas, Julio Castaño y Zaina Castaño, pasando junto al banco lleno de suciedad. | MARCOS LEÓN

"Es un poco asqueroso. A veces me recuerda a Harlem, tanto por el suelo como por los grafitis que hay por las paredes. Se notan mucho los pegotes de chicle que se han quedado pegados durante todos estos años y no han sido capaces de sacarlos", detallaba César Álvarez, vecino de Marqués de San Esteban desde hace unos años. "Es un poco desastroso que haya esto en una ciudad como Gijón y, en particular, en esta zona que se supone es una de las más transitadas", argumentaba el gijonés. Y añadía que, en el caso del pavimento, "se nota que está viejo y en una ciudad de este nivel, que quiere promocionarse como referente turístico, deberían de poner las aceras como han hecho en otras ciudades. Darles algo de aire moderno y buen gusto".

Marqués de San Esteban espera "un aire moderno" con el nuevo pavimento | MARCOS LEÓN

"Me fijé ayer, pero no sabía qué estaban haciendo, pensaba que estaban reformando el local de enfrente", comentaba Julio Castaño acerca de las dos zonas valladas en las que el Ayuntamiento ha colocado dos parches en los que están probando dos tipos de tratamientos, uno más claro y otro más oscuro, para comprobar como responden estos nuevos materiales a las pisadas de los transeúntes. "Está lleno de chicle hasta arriba y con el paso del tiempo se va deteriorando. Veo que están probando a cubrir con una capa de algún material que sea más resistente", observaba Castaño. "Todo lo que sea mejorar el pavimento y que quede atractivo es bienvenido, pero los que conocemos bien la zona, sabemos que es un sitio de mucho ajetreo. Es normal que al final se quede de esta manera, pero toca hacerle algo", remataba el vecino.

"No sé quién tiene la culpa, si el que lo hizo o la gente que no es cívica, pero se tiene que poner un remedio", planteaba, por su parte, Agustín Rodríguez, que lleva viviendo en Poniente desde 2003 y recuerda con claridad la reforma que sufrió la zona y la instalación del nuevo suelo. "Cuando lo pusieron me pareció un poco ordinario y simple. Además, con la estampa que ha quedado, pues ha terminado de empeorar el aspecto que tenía en un principio", matiza Rodríguez.

Y es que al problema humano se le añade uno animal. Da la casualidad de que en uno de los pocos bancos que hay en el tramo cubierto de Marqués de San Esteban, por no decir el único, las palomas y gaviotas han hecho de las suyas. No solo el asiento está completamente manchado con excrementos, sino también una línea en el suelo que separa la parte atechada de la exterior. "Espero que con las pruebas den con la clave y que sean efectivas. La zona necesita mejorar".

En la misma línea opinaba Joaquín Rial. "De materiales tengo poca idea, pero ya pueden acertar y, sobre todo, alertar a la gente de que no puede andar tirando basura al suelo, que luego los que lo sufrimos somos los que andamos por aquí todos los días". A su lado, María Alonso se fijaba en el nuevo suelo. "Limpio todo parece muy guapo, pero habrá que esperar cómo funciona con el paso del tiempo".

"Precisamente estábamos hablando del tema", señalaba Paola Granados acerca del estado actual del firme de la calle Marqués de San Esteban. "Es una pena el estado actual en el que está. Muy sucio y descuidado". Sobre el experimento del Ayuntamiento, afirmaba que "no se puede andar con pruebas a estas alturas" y que se debería tener "un material decidido".

Miguel Ángel González desarrolló este argumento, señalando que los suelos de las ciudades deberían estar mejor considerados a nivel histórico. "El pavimento es patrimonio, igual que lo son los edificios o las esculturas. Si se hace un suelo es para que dure toda la vida y no estar cada cinco años cambiándolo", explicaba. "Una de las ventajas es a nivel económico. Si se consigue hacer un suelo bueno, es solo un gasto. Ahora bien, también hay que protegerlo para que dure para siempre". Del concurso de ideas que se realizó en 2013 y con el que se buscaba un diseño "vistoso" y con la "majestuosidad parisina" poco queda. La nueva reforma espera contentar a una ciudadanía que espera de Marqués de San Esteban un suelo con más estilo. "Es por patrimonio, historia y economía", sentenciaba González. ◼