"¡Está ahí El Rubius!", el sorprendente encuentro en Gijón entre dos jóvenes y el famoso youtuber

Una tarde de entrenamiento habitual se convirtió en un momento que no olvidarán en la vida. Esto fue lo que les pasó a Álvaro Obregón y Mario Salvadori. El primero es un apasionado del fútbol que en 2017 a raíz de una lesión en el tendón rotuliano tuvo que dejar de lado los terrenos de juego. Eso sí, la pelota siempre le acompañó y en el proceso de recuperación comenzó a adentrarse en el mundo del freestyle "para vacilar a los amigos. Esta afición le ha llevado a ser subcampeón de España en 2022, tercero el año pasado y subcampeón del mundo en París con la selección española.

En el caso de Salvadori, su pasión le llevó al breakdance y la gimnasia. Actualmente, domina las dos disciplinas y es profesor de gimnasia además de subcampeón de España. Todo esto, con una discapacidad visual genética que no se hizo latente hasta que no cumplió los 15 años. "Es una enfermedad degenerativa que afecta a una de cada 10.000 personas, explica Salvadori sobre la enfermedad de Stargardt.

Pese a que ambos han cosechado grandes logros, la semana pasada consiguieron algo que nunca esperaban. Después de una sesión de entrenamiento que realizan de forma habitual en la plaza del Seis de Agosto, tenían la intención de ir al paseo de Begoña para encontrarse con unos amigos. Sin embargo, por el camino se cruzaron con uno de sus ídolos. "¡Está ahí El Rubius!, comentó con efusividad Obregón, a lo que Salvadori le contestaba con incredulidad. "Que dices", le respondió, al no poder verlo por su problema de visión.

Sin dudarlo, se acercaron hasta el youtuber para hablar con él. "Rubius dile algo a mi amigo que no se cree que estés aquí", dijo el freestyler a lo que el youtuber se lo confirmo. "Me dio la mano y me dijo, 'sí, soy yo. La voz es inconfundible, tiene la misma que en los vídeos. Con la sorpresa todavía en el cuerpo, ambos pudieron hablar con El Rubius durante varios minutos. "No queríamos molestarle ni robarle el tiempo, simplemente hablar con él".

Y consiguieron algo más que eso. Tanto Obregón como Salvadori recalcan que su intención era hablar unos pocos minutos para decirle a El Rubius que lo admiraban, pero pasados unos minutos de conversación amena, le plantearon una idea: grabar un vídeo con el noruego.

"No lo iba a publicar, además de que, claro, lo tuvo que grabar Mario que hizo lo que pudo. Pero al final con la edición lo salvamos, reseña Obregón, sobre su vídeo haciendo freestyle con el aclamado youtuber. En el caso de Salvadori, opta por hacer un mortal delante de El Rubius posterior a que le sujete el bastón blanco. "No queríamos echarnos una foto e irnos como hace la mayoría de gente. Aprovechamos para saludarlo y compartir algo que amamos con alguien que admiramos, concluye el gimnasta.