Pablo Blanco, director del Patronato Deportivo en Gijón: "Las nuevas oficinas nos pondrán en el epicentro del deporte gijonés"

Pablo Blanco García (Gijón, 1988) lleva poco más de un año como director del Patronato Deportivo Municipal (PDM), una ocasión casi redonda para hacer balance de la gestión realizada de su mano. La cabeza visible del área se siente ya "asentado" en el puesto y arropado por sus compañeros y su "excelente" desempeño, pese a la gran carga de trabajo. Unas labores que abordan –y abordarán, en futuro– muchas cuestiones del deporte gijonés. La promesa de reparación de las cubiertas de los pabellones deportivos está en marcha y hay nuevas dotaciones económicas que permitirán levantar inminentemente una pista polideportiva en El Llano que paliará momentáneamente la carencia de instalaciones de los clubes de la zona oeste hasta que se levanten las dependencias de La Calzada. También hay conversaciones para traer una prueba internacional de travesía a nado a la ciudad el próximo año. El inicio de la construcción de la nueva sede del Patronato Deportivo Municipal se demora, eso sí, a finales de 2026. "Había otras prioridades que satisfacer antes que esta", concluye Blanco.

¿Cómo valora su primer año al frente del PDM?

Al principio duro. Aunque ya estaba en la casa, el aterrizaje en un puesto de director lleva sus cosas. Ahora muy bien, más asentado, con mucha carga de trabajo, pero apoyándome en los compañeros que, la verdad, hacen un trabajo muy bueno. Estoy encantado con ellos, son mis compañeros y están implicadísimos en cumplir nuestros objetivos.

¿Le ha ayudado su experiencia anterior como director de Programas Deportivos?

Me vino muy bien. Si para alguien que llevaba en el área ocho años ya ha sido complicado, para alguien que llegase sin ese conocimiento que yo pudiera tener hubiera sido difícil.

¿Cómo ve el panorama?

Estamos trabajando en conseguir el mejor presupuesto posible para poder reformar las instalaciones, me parece el punto más importante. Tenemos un parque de inmuebles con nueve pabellones, seis piscinas, dos campos de golf, nueve campos de fútbol, campo de tiro con arco, velódromo, patinódromo, pistas de atletismo, hipódromo... Brutal. Anteriormente, el patronato no estaba dotado económicamente para poder hacer el mantenimiento, no hablo de cosas nuevas. Desde que Jorge Pañeda llegó a la Concejalía de Deportes hemos conseguido recientemente una modificación presupuestaria de casi dos millones de euros que nos sirve para continuar con los programas, aumentar la oferta deportiva y de eventos, además de reformar instalaciones, que hacía mucha falta.

¿Cuál ha sido la mayor adversidad este año?

El estado de las instalaciones. Había goteras en muchos pabellones y en varias piscinas y muchas cosas que reformar. Nos llegaban también quejas de los usuarios respecto a las duchas. Cosas de mantenimiento que, con el trabajo de la división de instalaciones e inversión, se están solucionando.

Una de las promesas es reparar las cubiertas de todos los pabellones.

Sí, nos queda Moreda, que estamos ahora mismo en ello, y La Tejerona, que es un contrato que queremos sacar en los próximos meses, pero hay materiales que necesitan unas condiciones meteorológicas favorables, tipo verano. Faltaría La Tejerona y la piscina de La Camocha. El resto, en principio, está solucionado. Se ha actuado en El Llano, el Palacio de los Deportes, en Mata Jove. Son obras que conllevan mucho dinero.

Había un informe del propio Patronato que admitía las deficiencias de las instalaciones.

Sí, indicaba que necesitamos seis millones de euros para tenerlo todo bien. Se está empezando a sustituir todas las bombas de las piscinas, los sistemas de filtración y depuración. Se va a hacer este verano excepto en El Llano, donde se realizó hace tres años. También cambiaremos la depuradora de las piscinas de El Coto. Poco a poco, a millón y pico al año, a ver si lo dejamos todo a punto.

Respecto a espacios, los clubes demandan más en la zona oeste.

El tema de un pabellón cubierto en el Complejo Deportivo de La Calzada se encarga el Ayuntamiento, no nosotros. En principio, por las últimas reuniones que hemos tenido, en enero empezará a rodar la cuestión. Para paliar esa necesidad, actualmente hemos licitado un contrato, del que el pasado jueves fue la mesa de valoración, y en principio tenemos una empresa que instalará una estructura que será una pista polideportiva cubierta que no llegará a ser un pabellón. Habrá una pista de baloncesto, de voleibol y de bádminton y se instalará en El Llano en una pista de tenis que no se utiliza. Los clubes ya están avisados El C. B. L’Arbeyal ya ha dicho que la temporada que viene entrenará allí y no tendrá que estar rotando en tantos pabellones como hasta ahora. Estará ahí de manera provisional hasta que esté listo lo del oeste. Luego ese pabellón se utilizará para tener más disponibilidad para los clubes y para los ciudadanos, que podrán acceder a él.

¿Cómo será y cuando estará lista esta pista polideportiva?

En principio para octubre tendrá que estar. No tendrá las mismas condiciones que un pabellón, pero estará presurizado para tener unas buenas condiciones y un suelo apto para la práctica deportiva. El Club Bádminton Astures subió a División de Honor y necesita reforzar los entrenamientos que desarrolla en La Tejerona. Y de la zona oeste los que demandan más son L’Arbeyal y el C. V. La Calzada, a los que les vamos a ofrecer irse allí hasta que esté construido en su barrio. La infraestructura costará 170.000 euros y se instala rápido, frente a las obras y los 4 millones que cuesta un pabellón.

¿Y la nueva sede el Patronato?

Estamos acabando con los pliegos del proyecto en Las Mestas. Primero el proyecto y luego saldrá la obra. Es una ejecución de envergadura y van vinculados. Esperamos que en dos o tres meses pueda salir a licitación para tener a finales de año el proyecto y el año que viene hacer lo mismo con la obra.

La intención era empezar a construir a finales de este año.

Si, pero han surgido prioridades a nivel de reforma de instalaciones, como antes contaba. También hemos perdido el edificio del octógono, en el Hípico, por el proyecto de renaturalización del Piles, y tuvimos que destinar dinero del presupuesto de inversiones para actuar sobre la grada antigua y reubicar allí los servicios prestados en el octógono.

¿Fecha para poner la primera piedra?

Intentaremos que sea a finales de 2026.

¿Alguna novedad sobre el espacio?

Primero barajamos que estuviese entre la pista de atletismo y el hipódromo, pero la Confederación Hidrográfica nos dijo que no podíamos estar ahí porque era zona inundable. Entonces estaremos en el triangulín, que es el espacio verde próximo a la carretera, a Albert Einstein.

¿Qué supondrá esta mudanza?

Un cambio muy grande. Estamos en el CMI de El Coto con el personal repartido en tres plantas, con instalaciones en la baja, oficinas en la primera y servicio médico en la de arriba. Ahora no tenemos hueco para más de una médico y una enfermera. Es un déficit que tenemos desde hace muchos años. Las nuevas oficinas serán accesibles y bien dimensionadas, tendrán un servicio de medicina deportiva que dotaremos con más personal y queremos que sea referencia. Queremos algo económico que estará en el epicentro de los eventos deportivos de Gijón, Las Mestas, de donde salen casi todas las carreras, el Hípico, los campeonatos de atletismo y el terreno es nuestro.

¿Oferta deportiva veraniega?

Es un programa con mucho éxito con más de 60 cursos, campus para todas las edades y actividades adaptadas a todos los gustos. Los precios son económicos y atraen mucho. Queríamos innovar y sacar nuevas actividades. Ya sacamos el año pasado actividades autóctonas como bolos asturianos, tiro con gomeru o petanca. Este año añadimos parkour, tenis de mesa, ajedrez... que funcionaron en Semana Santa. Tema acuático y campus funcionan muy bien, sobre todo por conciliación familiar.

Hablando de agua, llegan las travesías a nado.

Tenemos un circuito de cuatro travesías, tres de ellas en verano. La tercera travesía pertenece a la Copa de España de Aguas Abiertas y esperamos para el año que viene poder organizar una travesía a nivel internacional en Gijón. Estamos en conversaciones con una empresa del sector y creo que será un proyecto viable. Sería un acuerdo para varios años y formaría parte de un circuito internacional. Atraería a Gijón a mínimo 500 personas.

También está el pádel.

Tenemos un acuerdo con Premier Pádel España por dos años, uno fue este año, pero ocurrió el conocido boicot. Esperamos que para el próximo año no lo haya. Las fechas serían similares, a finales de febrero, y a ver si tenemos aquí a los mejores jugadores y jugadoras del mundo.

¿Cómo se plantea acercar el deporte a la zona rural?

Aparte de las instalaciones municipales impartimos actividades en otros centros municipales e incluso colegios. Relacionado con esto vamos a acometer una mejora de casi todos los gimnasios municipales de Gijón. Renovaremos el equipamiento para potenciar su uso y para el año que viene crearemos la figura de abonado a Gijón Deporte. Si se aprueban las ordenanzas, los ciudadanos podrán ser socios del PDM y se tendrá incluida la piscina y el gimnasio y tendrá un descuento del 15 por ciento en las actividades deportivas. Se pagará una cuota mensual.

Sobre reformas, hace un año hablaba de digitalización.

Se está actualizando progresivamente el software que controla las instalaciones. Ya lo hicieron en Las Mestas y ahora están en el Palacio de los Deportes. Iremos instalación por instalación para que al final haya tornos y un control fidedigno de la gente que entra, pero también a nivel de inscripciones o renovaciones de actividades. El área de Informática está haciendo un gran trabajo.

¿Qué tal la relación con los clubes?

Creo que es muy buena y Jorge (Pañeda) tiene mucho talante para ello. Siempre nos reunimos con ellos y les escuchamos. Por mi experiencia sé de sus necesidades y me comentan otras nuevas. Es una relación fluida.

¿Y sobre subvenciones?

Teníamos nueve y ahora diez. La última es sobre deporte escolar, centrada en los clubes con actividad fuera de las escuelas deportivas municipales, que son nuestras, pero abonamos a los clubes para que impartan esas actividades. Luego quedaba coja la categoría infantil o cadete, donde los niñas y niñas ya entran en instalaciones municipales, pero los clubes no gozaban de subvención. La nueva línea significó una ayuda extra para ellos de 120.000 euros.

¿Alguna reflexión final?

Tengo dos objetivos: dejar las instalaciones a punto para prestar un buen servicio y luego crecer, para dotar de más espacios a la ciudadanía, y consolidar la oferta deportiva que tenemos para ayudar a las familias a tener un apoyo. La oferta deportiva es salud, al igual que trabajar en la medicina deportiva, como dije.