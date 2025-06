De barrios a parroquias: Ruedes, "el paraíso" más pequeño de Gijón, reclama sus derechos

Con 125 habitantes censados, Ruedes es la parroquia con menos población de todo el concejo de Gijón. Una realidad de la que son conscientes sus vecinos y que, precisamente por este hecho, apelan a la unidad entre todos ellos como fortaleza para hacer frente a las necesidades que viven en la zona. "Siempre hubo muchas ganaderías, pero ahora apenas quedan", menciona un Javier Pintado que reconoce que son conscientes de las limitaciones de la parroquia, pero también asume que no pueden ser tratados "como ciudadanos de tercera". "Tenemos los mismos derechos que una persona que vive en el centro", recuerdan a los gobernantes.

La geografía de Ruedes tampoco ayuda para lograr esa unidad que reclaman sus vecinos. La parroquia carece de un centro como tal, más allá de la iglesia de Santa María Magdalena y la sede de la Asociación de Vecinos "La Magdalena" de Ruedes, recientemente reformada y que luce en todo su esplendor. Al norte del concejo de Pola Siero y limitando con L’Abadia de Cenero y La Pedrera, en Ruedes también quieren que se les tenga en cuenta en los diferentes planes del Ayuntamiento, como puede ser el de movilidad.

"Todo el mundo sabe que hay tres microbuses ya pedidos para la zona rural, pero uno está comprometido. Es escandaloso que se quejen en unas zonas, cuando hay parroquias que no tenemos absolutamente nada. Primero habrá que arreglar para quién no tenga nada y luego ya atender las demandas de otras zonas que se necesitan mejorar", explica José María Fernández, presidente de la asociación de vecinos. Y añade: "está claro que la parte rural es una zona extensa y dar servicio es complicado, pero con un autobús no solucionas nada".

Como alternativas, plantean una línea que atienda a varias parroquias de la zona y que no tenga que llegar hasta el centro. "Hablamos de que nos deje por la zona de El Corte Inglés, que mucha gente tiene el ambulatorio ahí al lado y estás comunicado a la perfección con el centro", propone el líder vecinal. También comentaron la posibilidad de contar con otras formas de transporte. "Si no se puede un bus, que sea un taxista en zona rural, aunque tengamos que pagar un porcentaje", añade. "Hubo una intención de poner taxi a demanda, pero empezaron con que había que llamarlo dos días antes y era algo inviable", explica, por su parte, Carmen Olay.

En el tema de la movilidad, también ponen el foco en las carreteras y el estado de las cunetas. "Tenemos un problema endémico en todas las parroquias que es el desbroce de carreteras", comenta Fernández. "El presupuesto no es suficiente y vienen a hacerlo rápido, pero no echan el tiempo suficiente", supone, por su parte, Javier Modroño. Y es que, a la maleza, también se le suma el factor humano. Las carreteras de Ruedes suelen ser terreno para rutas de ciclistas, los cuales no siempre dejan las cosas como se las encontraron. "No sé cómo se puede venir a hacer deporte y dejar las cunetas llenas de botes", manifiesta Bienvenido Rojas. "Donde la marquesina del autobús, se sientan a hacer la paradina. Justo en frente tienen un contenedor. Somos los vecinos los que tenemos que salir con la bolsina muchas veces a recoger la suciedad que dejan", aporta, de nuevo Carmen Olay.

También comentan ciertos problemas viales, en especial en la incorporación a la carretera Carbonera. "Hay dos espejos, que los tienen que ir cambiando cada poco tiempo y cada vez son más pequeños. Hay problemas del demonio para incorporarse y a mí me ha costado más de un disgusto", reconoce el líder vecinal.

Nuevos contenedores y acabar con los apagones

En materia de limpieza, Ruedes también necesita una actualización. "Nos dicen que no hay contendores nuevos. Aquí tienen que poner contendores grandes y la inmensa mayoría están rotos", afirma José María Fernández, a lo que Javier Pintado presenta una opción. "Aquí es más fácil soterrar los contendores que en el centro, no sé por qué no lo hacen", propone.

Otra de las problemáticas que se encuentran con asiduidad es el tema de los cortes de luz. "De iluminación no nos podemos quejar, porque fuimos los primeros que nos pusieron las luces LED. Pero tenemos problemas con los apagones", señala el presidente. "El problema es la luz en las casas, empieza a pegar unos bajones y cada vez que avisamos nos dicen que no hay ningún problema", detalla Pintado. "Es raro el mes que no se va la luz", añade Modroño. "Hay gente que se le ha estropeado los televisores y lo que más lo sufren son las calderas y los routers", completa Jose Pérez.

No solo las carreteras necesitan una revisión, los caminos de tierra de la parroquia también demandan una reforma que desde el Consistorio están impulsando en la zona rural, aunque, en ocasiones, no de la mejor manera. "Tenemos unas prioridades y lo comentamos en el Ayuntamiento. Nos dicen que tiene que dar camino a más de dos casas cuando, sin pedir, hormigonaron un camino que solo da a una casa y, encima, revisamos que todo el agua acaba descargando para la finca de otro vecino generándole problemas", detalla Fernández.

Otras de las demandas que señalan es la de sanear el tejado del lavadero, pero sin duda, desde la asociación vecinal quieren dar un impulso a la parroquia, generando una mayor unión entre los habitantes. "Es un pueblo pequeño y que no hay núcleo, aquí estamos más desperdigados. De los de toda la vida queda muy poca gente y las fiestas que son dos al año: San Lázaro y La Magdalena, cada vez viene menos gente", lamenta Olay. Pese a estas cuestiones Ruedes sigue manteniendo el encanto. "Un paraíso a quince minutos del centro de Gijón", como resume Javier Pintado, que pese a ser el edén más pequeño del concejo, no se asustan ante los problemas.