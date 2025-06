Cálido homenaje en recuerdo de Julián Pascual, profesor de la Facultad de Educación fallecido hace casi un año: "Una persona y figura irremplazable"

"Para todos nosotros era una persona y figura irremplazable". Carmen Álvarez, compañera y amiga de Julián Pascual, el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Oviedo, fallecido en agosto del pasado año, fue una de las encargadas de recordarle, en un cálido homenaje en el Antiguo Instituto, donde compañeros, alumnos y amigos del gijonés fueron desfilando para pronunciar unas palabras, sobre su vida, anécdotas y los sentimientos que creó entre los que le trataron. "Es una persona inolvidable que nos ha guiado y apoyado, con su saber, conocimiento, valores y ternura, con sus palabras, gesto y atención. Se merece este homenaje", resaltó.

Un momento del homenaje. / Marcos León

Fueron cerca de medio centenar de personas las que estuvieron en el Antiguo Instituto, donde en una pantalla grande aparecía la cita de Gianni Rodari, "Me gustaría que todos leyeran, no para convertirse en literatos o poetas, sino para que nadie sea más esclavo". "Si Julián nos viera nos mandaría a paseo por organizar algo así", bromeó Carlos Llaca, uno de sus alumnos, y director de juventud y proyectos educativos del Ayuntamiento de Gijón. "Sacaba lo mejor de los demás, fue una persona maravillosa", prosiguió. "En un momento de mi vida que estaba desnortado fue ese faro que me apuntaba hacia las aulas", añadió.

"Un ejemplo sin pretenderlo"

"Nos enseñó lo que era enseñar en mayúscula", destacó Llaca, que hizo mención a ese "entusiasmo" que ponía en las clases "para que fuésemos docentes". Y su experiencia con él la resumió así: "Ha sido un ejemplo sin pretenderlo".

Agustina Gil, otra de sus alumnas, interveno también para definir sus clases como "metodología en estado puro", y trasladó su mayor aprendizaje: "Nos enseñó a activar los conocimientos, a afirmar y no solo a preguntar".

Por parte del Ayuntamiento de Gijón intervino Jaime Fernández Paíno, director general de Alcaldía, que hizo hincapié en uno de los posos que deja entre sus alumnos: "Qué importante es cuando nos marca un profesor".

En agosto del pasado año, falleció Julián Pascual a los 61 años a causa de una larga enfermedad, el profesor Julián Pascual Díez, quien había trabajado durante más de tres décadas en el área de la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Y su legado sigue muy vivo, como demostraron en este acto en Gijón quienes le trataron y compartir muchos momentos junto a él en diferentes ámbitos.