La Feria del Libro se despide con un "rotundo éxito" de público y ventas

Un cierre por todo lo alto, después de cinco días muy intensos, con éxito de participación en los actos y también de ventas entre las librerías y editoriales participantes en la Feria del Libro de Gijón. Es el balance positivo con el que se cierra la novena edición, de un evento que ha tenido un "rotundo éxito", coinciden organizadores y participantes. "Este año las casetas tuvieron muchísima afluencia en todo momento. Especialmente se ha percibido el incremento de público en los días laborales, lo que demuestra el creciente interés y éxito de la Feria. Es sin duda uno de los grandes programas culturales de Gijón", resaltó la edil de Cultura, la forista Montserrat López Moro.

Acompañó el buen tiempo, salvo algún chaparrón puntual, como el del viernes a última hora. Apretó el calor los primeros días, pero las temperaturas fueron agradables en el cómputo global. Ese factor externo, el de la meteorología, acompañó y no sirvió de impedimento para poder disfrutar de la novena edición de la Feria del Libro, que contó con un récord superando las 90 casetas y con el centenar de participantes. "La valoración es muy positiva, la cita ya está consolidada, la feria va creciendo en cantidad y calidad, está en un momento importante, el éxito está claro y por eso las editoriales de fuera quieren venir", señala Rafa Gutiérrez, de la Librería la Buena Letra. "A partir de ahora, con mantener lo que hay, y afrontar pequeñas cosinas, la feria está consolidada y a la gente le gusta", añade.

Visitantes a las casetas de la Feria del Libro, en el paseo de Begoña, ayer por la mañana. / MARCOS LEÓN

El libro más vendido, según los datos facilitados por la organización, fue "La península de las casas vacías", de David Uclés. Le siguieron en el ranking "El ángel vacío", de Reyes Martínez; "¡Quiero pescado!", de Jesús Burgoa, de literatura infantil; "Quizás", de Teresa Palomo; y "El resurgir de la antimagia", de Omar Fernández García-Jove.

"Ambiente enriquecedor"

Más de 5.000 personas, a primera hora de la tarde del domingo, y pendientes de sumar los últimos actos, participaron en cerca del centenar de actividades propuestas en el programa cultural. Destacan los cerca de 600 de los coloquios del Antiguo Instituto. Y a ellos hay que sumarle todos esos visitantes que se pasearon por las calles Tomás y Valiente y Begoña durante la Feria del Libro de Gijón. "Fue la edición más ambiciosa y se consiguió que la ciudad se vuelque alrededor del libro y la lectura, generando durante los cinco días un ambiente muy enriquecedor", subraya Aitor Martínez, director de la Fundación Municipal de Cultural. "Se ha alcanzado el objetivo de ser una cita cultural realmente intergeneracional en la que cada lector, independientemente de su edad, tenía cabida en ella para identificarse con las propuestas y sumarse a lo que ha sido una gran fiesta del libro", añadió.

Precisamente esa circunstancia, la de acercarse al público juvenil e infantil, ha sido una de las notas positivas, que también han notado desde las casetas. "Se ha ganado en visibilidad y se han acercado muchos más jóvenes. Es algo evidente y positivo", reflexiona María Nosti, de la Librería Central, que invita a seguir apostando por esa línea: "Si se le dan autores y planes para ellos, pues acaban respondiendo". En su caso, no obstante, pese a reconocer que la Feria del libro está en un gran momento, "y que hay gente super lectora que la respalda", también apunta algún aspecto a mejorar: "Estaría bien que el miércoles se abriese ya por la mañana, y que entre semana la apertura de las casetas sea ya a las 11 de la mañana como los fines de semana".

Beatriz Parente y Celia González, en el paseo de Begoña, ayer. | MARCOS LEÓN

"Ha sido espectacular y se está demostrando que se es capaz de mantener lo que funciona", valora Laura Sandoval, de la editorial Hoja de Lata. "Viene mucha gente de fuera y se sorprende de lo bien que está la Feria del Libro de Gijón. Hay una muy buena conjunción de todos los elementos", analiza.

Carlos García, de la Editorial Picu Urriellu, se dispone a iniciar la última jornada del evento literario con una sonrisa. Está echando cuentas. Y salen. "En el peor de los casos me quedo como el año pasado, pero mejoraré", cuenta. "Me sorprendió que no hubo ni siquiera días flojos al principio, la gente se animó mucho", añade. En su caso apunta a modo de mejora la propuesta de unificar todas las casetas en Begoña: "Hay algunos que dicen que les va bien en Tomás y Valiente, pero en mi caso es mejor en Begoña. Y creo que más gente también le pasa igual".

"Se evidencia un modelo de Feria que no solo pretende ventas, sino que también presenta una importante programación cultural a la que el público gijonés y asturiano responde con enorme interés", concluye Jaime Priede, director literario del evento.