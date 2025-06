La iglesia de la Laboral sigue sin abrir porque se está "secando"

Las reparaciones adicionales que según el Principado necesita la cúpula de la iglesia de la Laboral siguen sin fecha porque el recinto, según señalan desde la concejalía de Cultura, se está "secando". Después de que en marzo, y a raíz de una información de este periódico, la consejera socialista Vanessa Gutiérrez anunciase que la ambiciosa reforma de la cúpula no se había recepcionado en febrero, tal y como estaba previsto, al detectarse desperfectos que deben ser revisados, no ha habido avances. Aunque la consejera había señalado también que, una vez sobre el terreno, esas reparaciones serían breves, que a día de hoy no haya aún fecha de actuación provoca que la esperada apertura del enclave este verano esté en el aire.

Desde el área de Cultura confirmaron a este periódico por última vez hace solo unos días que por ahora la actuación pendiente sigue sin fecha porque "continúa el proceso de secado". Cultura ya había explicado, por lo demás, que el pasado 13 de febrero se había firmado un acta de recepción negativa de las obras –las de la reforma de la cúpula– y otorgado a la empresa adjudicataria ocho meses de plazo para reparar "las zonas afectadas". Se señalaba entonces, en las primeras declaraciones de marzo, que "durante las primeras semanas" se debía esperar "al secado de la superficie" de la cúpula, donde según el Principado se apreciaban ligeros desprendimientos de pintura. Fuentes de la empresa adjudicataria, por su parte, se habían mostrado sorprendidas por unos supuestos desperfectos detectados meses después de terminar la actuación y sin que hasta entonces hubiesen recibido queja alguna.

La hipótesis que ha trascendido hasta ahora es que durante el arreglo de la cúpula, cuando se realizaron las labores de repintado del techo, en la techumbre habría podido quedar acumulada agua de alguna de las últimas filtraciones de agua previas a la reparación del tejado. Fuentes vinculadas a la empresa que realizó estos trabajos señalaron en su día haberse limitado a realizar el proyecto trasladado por el Principado y dudaban de su responsabilidad en tal asunto, pero, al menos en primavera, la constructora sí estaba dispuesta a realizar una labor de repintado que, entendía, supondría solo algunas jornadas de pintado.

En estos últimos tres meses, sin embargo, no ha habido ningún tipo de avance ni se ha trasladado ninguna fecha estimada para retomar los trabajos, así que el verano que ahora empieza lo hace con la iglesia cerrada con llave. "Me temo que no vaya a abrir pronto. La obra no está recepcionada y les hicimos ver (el Principado) que también hay alguna pizarra fuera de sitio", señaló Manuel Nevares, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Laboral, que se pregunta también cuál sería "el uso" de una iglesia que lleva cerrada desde el año de la pandemia. "Tendríamos que pensar ya qué queremos hacer con un espacio vacío. Tiene un órgano precioso; se deberían programar conciertos, exposiciones, actividades de algún tipo", sugiere.

El plazo otorgado en su día por el Principado para reparar estos posibles desperfectos termina en octubre. Por su parte, desde la empresa habían señalado que la caída de losas afectaba al nivel inferior de la iglesia y a un edifico lateral y que, por lo tanto, eran zonas sobre las que no se actuó porque no estaban incluidas en el proyecto. El arreglo de la cúpula se realizó desde febrero de 2023 a septiembre de 2024 tras una inversión de 842.001 euros.