Uno de los cuatro maltratados por su padre y su madrastra en Gijón: "Me golpeó la cabeza con la mesa"

Maltratos físicos, psicológicos e incluso obligarles a trabajar siendo menores de edad. Esto fue lo que declararon los cuatro hijos del gijonés de origen dominicano acusado junto a su pareja sentimental y la hija de esta de protagonizar los abusos. La vista oral, celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal n.º 3 , se extendió hasta las cuatro horas en donde declararon todas las partes.

La acusación particular, que corre a cargo de Sylvia Garrido, reclamó una pena de dos años y medio para el padre y la madrastra por un delito de maltrato, mientras que el Ministerio Fiscal reducía esta petición a los dos años, pero incluyendo el delito de lesiones en el ámbito doméstico por agresiones a la hija mayor, reclamando nueve meses de cárcel a los acusados, incluyendo a la hermanastra, presunta partícipe en las agresiones.

Llamaban a su madre "tristes y llorando"

El caso, desvelado el año pasado por LA NUEVA ESPAÑA, se remonta a noviembre de 2019, cuando los menores llegaron a España junto al padre. Antes, residían en República Dominicana junto a su madre, en un entorno acomodado. La posibilidad de poder ir a estudiar a Europa fue la clave para que los menores se trasladaran hasta Gijón para vivir con su padre y la mujer con la que residía. En el juicio los hijos relataron como desde un primer momento comenzaron los maltratos.

Falta de comida, agresiones continuas, frío e incluso obligarles a trabajar fregando junto a su madrastra, en el caso de los dos mellizos. El menor llegó a declarar un episodio traumático en el que tras no realizar unos ejercicios, el padre le "golpeo la cabeza contra la mesa tres veces", llegando a provocarle incluso el vómito. También constaron las palabras de un vecino que participó en el juicio como testigo. Mencionó un episodio en el que vio como agredían a la hija mayor. Por parte de la defensa, alegaron que esta declaración estaba motivada por un enfrentamiento con el padre, después de que este rayase el coche del vecino.

Les pegaban "porque se lo merecía", declaran

La madre de las víctimas se percató de esta situación de maltrato cuando los menores llamaban "tristes y llorando". En febrero de 2020 viajó hasta Gijón para conocer de primera mano la situación por la que estaban pasando sus hijos.

Poco a poco, se fueron conociendo los abusos que, posteriormente fueron denunciados mientras los menores seguían viviendo con su padre. En las primeras declaraciones llegaron a asegurar que les pegaban "porque se lo merecían". Un informe psicológico arrojó que se encontraban en una situación de vulnerabilidad y con miedo, lo que pudo generar estas afirmaciones.

A las penas de cárcel también se ha solicitado una indemnización de 1.000 euros para cada menor y la prohibición de acercarse y comunicarse con ellos por un periodo de tres años.

Los acusados alegan "pobreza energética"

Los acusados declararon en su defensa ante los episodios de maltrato relatados por los menores que la situación no era tal y como describieron. Sobre el frío que pasaban en el hogar de Gijón alegaron una presunta "pobreza energética" o que no estaban acostumbrados al clima de Asturias comparado con el de República Dominicana. En el asunto de la falta de alimentación expusieron que "no les gustaba la comida española".

La defensa, que declaró la inocencia tanto del padre biológico como de la madrastra y la hermanastra de las víctimas, solicitó en último término que, de darse una condena, se apreciaran dilaciones indebidas en el juicio por el retraso en la celebración de la vista oral. Ahora es turno de los jueces dictaminar si los acusados entran en prisión por los presuntos maltratos que realizaron a los cuatro menores.