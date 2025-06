Jaime Priede, director de la Feria del Libro de Gijón: "Estudiamos crecer en días, pero depende de librerías y editores"

Jaime Priede de la Huerta (Langreo, 1965), escritor y director literario de la Feria del Libro de Gijón, analiza la salud actual de un evento de referencia, tercero en España entre sus homólogos, y que se acaba de cerrar con récord de ventas y asistencia de público.

¿Qué balance hace de la novena edición?

Tenemos un evento grande entre manos. Estamos muy satisfechos por cómo ha ido todo. En la afluencia de gente no se ha notado la diferencia entre día laboral y festivo. Los actos culturales van encajando, ha habido mucha afluencia de público en los actos, estamos muy contentos, y siempre con esa visión de margen de mejora. La complacencia es aburrida, no va con nosotros.

¿Con qué momentos se queda?

Me gustó mucho que pudieran estar aquí autores periodistas como Marc Marginedas o Sami Naïr, que en otro contexto es difícil que puedan venir a una ciudad como Gijón. Y es hilo temático que planteamos acerca de la situación global a nivel geopolítico ha encajado muy bien a nivel de público, y se han dado claves para entender un poco mejor todo este caos que nos rodea. Y a nivel personal estoy muy agradecido a un autor como Vila-Matas, que es el candidato que tenemos en lengua español al Premio Nobel, que le ha convencido esta propuesta que hemos hecho. O la presencia de Sara Mesa, con un esfuerzo importante para estar aquí a nivel de agenda, con una novela que nos identificamos plenamente sobre el mundo administrativo y la burocracia. Y además me he quedado muy contento y satisfecho con cómo ha funcionado Zona Joven, que era una apuesta muy importante, con espacio propio, y el público joven se ha volcado.

Era uno de sus grandes objetivos, llegar a esos lectores del futuro. Después de haber traído su atención, ¿es uno de sus mayores retos mantenerles en la Feria del Libro de Gijón?

La idea es integrarlo bien, que no sea como un mundo paralelo. Y tratarlos con respeto. Me refiero con eso a que la gente joven piensa y lee. No es solo traerles autores que pueden escribir una literatura más de sensaciones o emociones, sino temas que realmente les preocupan, y que muchas veces no están tan alejados de los que les preocupan a los adultos, aunque los perciban a través de esa literatura de otra manera. En ese sentido queremos que se queden con nosotros. Hay que tener en cuenta que es un público que no solo siente, y disfruta con la literatura emocional, sino que también piensa.

Llegarán a la décima edición el próximo año. ¿Esperaban estar en situación así en los comienzos de esta aventura?

Empecé en el año 2020, cuando la Feria del Libro ya llevaba tres ediciones. Para nada pensaba en que en tan poco tiempo íbamos a estar situados como tercera feria a nivel nacional, solo por detrás de Madrid y Barcelona. No era un objetivo en absoluto. Pero apostar por una propuesta cultural, a base de temas, con conversaciones equilibradas de un autor externo o con alguien local, ha ido calando entre autores y editores, y el trabajo en equipo nos llevó a esa posición. En Gijón tenemos algo muy destacado, que es que la convivencia entre libreros y editores locales, con editores externos, es muy buena. Y es una singularidad que tenemos aquí que no se da en otros eventos.

"Queremos mejorar la conexión entre Tomás y Valiente y Begoña con un hilo conductor a través de la calle"

¿Habrá alguna celebración especial?

Lo tenemos que hablar con libreros y editores, que son los pioneros. Y nos pondremos a su disposición para celebrarlo de algún modo, quizás con algún tipo de acto que recuerde las raíces de la Feria del Libro. Pero ellos tienen que ser los protagonistas. La idea es seguir planteando hilos temáticos de interés plural, hacerlo bien, y reforzar las líneas de estos años. Si logramos celebrarlo así el año que viene será un gran éxito.

Se mantiene el debate entre los participantes sobre la ubicación de algunas casetas en Tomás y Valiente, ya que algunos creen que sería bueno unificarlas en Begoña.

Tomás y Valiente surgió con la pandemia y se quedó, porque por un lado ocupamos más ciudad, y se rompe con la linealidad de la Feria. Allí hay 32 casetas, una cifra que muchas citas similares de España tienen ese número en total. Es un espacio importante por sí mismo. Queremos mejorar la conexión entre ambos espacios, a través de un hilo conductor de la calle, que podría ser con imágenes de autores, o de otra manera que ya buscaremos la forma de canalizarlo. Y las casetas en Tomás y Valiente nos permite utilizar la Escuela de Comercio y el patio del Antiguo Instituto como espacios para programar eventos, y que no se queden aislados. Hemos procurado ese espacio en afluencia de gente y creo que este año lo hemos conseguido.

¿Podría crecer en días la Feria, más allá de los cinco actuales?

Está encima de la mesa. A nivel programación estamos capacitados para ello, se podría ampliar, y a nivel organizativo. Pero ahí la voz protagonista la deben tener libreros y editores, si están dispuestos a estar más días en caseta, con lo que supone a nivel logístico para ellos de no estar en sus librerías, y si les compensa ese esfuerzo.