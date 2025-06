El 40% de las multas por perros fue por estar sueltos fuera de zonas acotadas

El 40% de las sanciones que se imponen en aplicación de la ordenanza municipal sobre tenencia y protección de animales son por llevar perros sueltos fuera de las zonas acotadas para ello. Un porcentaje que identifica por dónde van los problemas, aunque se vincule a unas cifras casi ridículas si se tiene en cuenta que en Gijón hay registrados 36.990 perros. Y es que son 64 multas sobre un total de 157 tramitadas en el último año. Cada multa por esta causa, que tiene la condición de infracción leve, supuso un castigo económico de 400 euros.

Ahora mismo Gijón tiene 291.343 metros cuadrados de zonas específicamente destinadas a suelta de perros. Una media de 7,85 metros cuadrados por perro registrado, que está dentro de esa ratio de entre 5 y 10 metros cuadrados que se considera adecuada desde la Organización Mundial de Salud Animal. Por debajo de esos parámetros están los distritos Oeste y El Llano ante la falta de espacios posibles por la propia estructura de la zona y la ubicación de las edificaciones. En todo caso, el plan de la concejalía de Medio Ambiente pasa por ampliar el número de zonas de suelta permitidas. Sería ya en 2026.

Una sola infracción grave

Por número de infracciones destacan también las que tienen que ver con no llevar controlado de manera adecuada al perro, que son 28, por escapadas o extravíos, que fueron 21, y las vinculadas a no mostrar la documentación del animal, otras 14. También son infracciones leves. De hecho, de todas las impuestas el año pasado solo hay una dentro de la categoría de grave y fue porque el acompañante del can se negó a facilitar información.

Por no recoger los excrementos del perro, uno de los motivos que genera mayor fricción en la convivencia vecinal del día a día, solo hubo seis multas. Una más que las que se tramitaron por encontrarse perros que debiendo llevar bozal por ser peligrosos no lo llevaban o por estar en parques infantiles o playas. De eso total de 157 multas se archivó un 7% por errores o alegaciones. Desde el Ayuntamiento, y más en concreto desde la concejalía de Medio Ambiente, que tiene asumidas las competencias de bienestar animal, se insiste en la importancia de cumplir la normativa por "motivos de seguridad, salubridad y convivencia". Una insistencia que, además, va acompañada de campañas de concienciación. Sobre todo, para conseguir que los dueños de perros asuman recoger las heces y limpiar con agua los orines..

Desde la concejalía que lidera Rodrigo Pintueles, se opta por educar y concienciar a través de campañas de tenencia responsable pero también se van a promover más inspecciones para intensificar la labor de multar y, además, que esas multas sean más visibles. De ello se habló en el consejo sectorial que tuvo lugar el pasado lunes. Igual que del rechazo a implementar el control a través del ADN canino.

Parte de lo hablado en ese consejo sirvió de base a críticas del PSOE a través de su concejala María Caunedo. La edil habló de "decepción" ante la posibilidad de que el futuro albergue de animales recupere parte de las instalaciones actuales. El Ayuntamiento está negociando con Cogersa acceder a una parcela en Serín próxima a la instalación municipal actual que permitiría, por ejemplo, mantener las actuales gateras y algunos edificios de servicio. Si se generarían nuevos recintos para perros.

Las críticas del PSOE

El PSOE también se ha mostrado crítico con la gestión de plan CER de control de colonias felinas. "Se ha rechazado destinar más dinero a este asunto, lo que provocará que un gran número de gatas se queden sin esterilizar justo antes del inicio de una nueva temporada de celo. Esta decisión no solo pone en riesgo a los propios animales sino también la salubridad y la convivencia ciudadana, denunció Caunedo.