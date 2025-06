Alerta en esta parroquia de Gijón tras sufrir dos robos en domicilios en solo un mes

Los vecinos de Serín dan la voz de alerta tras haber sufrido dos robos en sendas viviendas de la parroquia en lo que va de mes. Ambos hechos, ya bajo investigación por parte de la Guardia Civil, se cometieron, según los vecinos, a plena luz del día y se saldaron con la sustracción de joyas y otros enseres personales. Uno de los allanamientos se produjo el pasado día 1 y, el otro, ayer mismo. La parroquia se quedó fuera del plan de instalación de cámaras de videovigilancia en la zona rural y no suele ser víctima de este tipo de delitos.

La asociación vecinal está en contacto con los residentes afectados y asegura que ambas viviendas contaban con sistemas de videovigilancia, pero no alarma. «Hacía muchísimo tiempo que no pasaba algo así. Los robos que había por esta zona eran en tendejones o en hórreos, cosas de maquinaria, pero no de entrar así en las viviendas», señala José Luis Fernández, líder vecinal de la parroquia.

El primero de los robos, el del pasado día 1, se produjo, según Fernández, en el centro de la parroquia, en el barrio de La Vega. “Vino un chaval en bici, esto se sabe porque quedó grabado, y forzó una ventana. Fue muy rápido. En diez o quince minutos marchó con lo que pilló, joyas y alguna cosa más”, explica Fernández.

El otro robo, el de ayer, se cree que está vinculado con un vehículo de color verde. “Sabemos que iban por el pueblo pitando con el coche y mirando casas. Como para ver si había gente o no dentro. En esta casa entraron y robaron también varias cosas, incluso el álbum de fotos de la boda”, completa el líder vecinal. Este segundo allanamiento se produjo en el barrio de El Vallín.

Ambas viviendas se encontraban deshabitadas en el momento del robo, que en ambos casos se produjo a plena luz del día, después de comer. Fernández explica que la inquietud vecinal se centra ahora en la tipología del delito, ya que en la parroquia no era nada habitual sufrir allanamientos en viviendas. “Se robaba a veces en el entorno de las casas, por material que puede quedar por ahí en zonas sin cerrar, pero que entren dentro hacía muchísimo que no pasaba. Yo ni me acuerdo”, asegura. La Guardia Civil está al mando de ambas investigaciones.

La asociación de vecinos, por lo demás, cree que estos dos episodios justificaría una "mayor presencia de vigilancia" en la parroquia, ya sea por parte de la propia Guardia Civil o por parte de la Policía Local. Recuerda Fernández que Serín, además, no fue incluida en la instalación de cámaras de videovigilancia de la zona rural, por lo que hay parroquias del concejo que, entiende, hoy tienen herramientas disuasorias de las que Serín carece.

También sospechan los vecinos, en cualquier caso, que estos dos episodios no parecen responder a una banda organizada. Tienen la impresión, más bien, de que se trata de delincuentes comunes motivados por la oportunidad de allanar una vivienda en concreto.