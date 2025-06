Salud licitará la redacción del proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes en los "próximos días"

La consejería de Salud espera licitar la redacción del nuevo proyecto de la obra del Hospital de Cabueñes "en los próximos días", cuando estén listos los pliegos técnicos. Así lo aseguró ayer Concepción Saavedra en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, en la que la diputada del PP Pilar Fernández Pardo preguntó por los plazos de esa nueva licitación. "Es el primer paso que damos unas semanas después de la resolución del contrato", remarcó la consejera de Salud.

Respecto a las claves de ese nuevo proyecto, Saavedra incidió en que estarán incluidas áreas como el laboratorio, el hospital de día oncohematológico, farmacia, esterilización y hemodiálisis, que no formaban parte del primer proyecto. "Estamos actuando con la máxima diligencia y siguiendo los plazos que se dieron sobre cómo iba a ir el proceso", aseveró Saavedra.

El Partido Popular pide "fechas concretas"

Por su parte, Fernández Pardo lamentó que no haya una fecha concreta de la finalización de las obras de ampliación del principal complejo sanitario del área V. "La gestión de este caso es un desastre. No podemos más que cuestionar los plazos de la ejecución de obras porque llueve sobre mojado. Sus buenas intenciones no anulan sus desastrosos resultados y es momento de pasar a la acción. Estamos cansados de incumplimientos, retrasos y resoluciones de contrato. Le reemplazo a no repetir los errores del pasado y dar un giro de 180 grados en la gestión de esta infraestructura", desarrolló Pilar Fernández Pardo.

Por otro lado, la diputada popular criticó la existencia de "fallos en los motores" de los quirófanos ubicados en el recrecido de Cabueñes. Saavedra respondió que "puede haber algún problema en cinco meses, pero están funcionando y van a seguir haciéndolo en verano".