La sorprendente reacción de un profesor de Gijón al encontrarse con una persona sin hogar: "Los detalles marcan la diferencia"

Fue un profesor que se convirtió en viral durante la pandemia del coronavirus por sus vídeos iulstrativos en redes sociales sobre como educar a los niños. Poco después siguió su ascenso en redes como Tik Tok e Instagram publicando vídeos en los alertaba de la importancia de mejorar la salud mental de los jóvenes. Carlos Llaca, profesor de Matemáticas, Inglés y Educación Física suma decenas de miles de seguidores en redes sociales y hace varias semanas se hizo viral con un vídeo en el que hablaba de la situación de una persona sin hogar. Un vídeo al que le contestaron cientos de personas dándole las gracias y poniéndolo como ejemplo de lo que habría que hacer siempre en estas situaciones.

El vídeo lo había grabado desde el coche en un día en el que, tal y como él relataba, había mucha lluvia. Cuando se encontró con la persona que estaba pidiendo limosna a las puertas del centro comercial el propio Llaca ha interpelado al hombre. “Le he preguntado que si no se atechaba porque se estaba mojando. Le ofrecí el paraguas y me dijo que sí”, contó el docente, que fue a casa y se fue a por un paraguas. “Me dio las gracias y me hizo pensar muchísimo. Con un pequeño detalle se pueden cambiar muchas cosas. Le vi con una sonrisa muy agradecido y me ha aliviado bastante y me he sentido muy bien, creo que tenemos que hacer un poco más por las personas de la manera que podamos ayudar”, afirma el profesor en un vídeo muy comentado en redes sociales.

En los comentarios a la publicación muchas personas relatan cómo intentan ayudar a quienes se encuentran en estas situaciones y que, en no pocas ocasiones, agradecen que alguien se acerque tanto a hablar con ellos como a interesarse por su situación.