Concentración en Gijón por el crimen de la calle Contracay: "Es un caso de violencia de género"

Acompañados de varias asociaciones feministas y colectivos de mujeres, el presidente Adrián Barbón y la delegada de Gobierno, Adriana Lastra, guardaron un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Gijón junto a otras autoridades autonómicas y locales, lideradas estas últimas por la alcaldesa Carmen Moriyón. La cita buscaba condenar la muerte violenta de Susana Sierra, la mujer de 49 años hallada sin vida este martes en un cubo de basura y en el domicilio de su presunto asesino, Jesús "El Vasco", que ingresó esta mañana en prisión preventiva.

Lastra, la única autoridad que habló ante los medios, recalcó que el entorno de la víctima dejó "atestiguado" que la fallecida tenía "una relación sentimental" con su agresor. "Es un caso de violencia de género y, por lo tanto, lo que espero es que se juzgue en un juzgado de violencia de género", señaló la delegada de Gobierno en lo que parecía ser una respuesta a las declaraciones de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que señaló hoy mismo que no estaba previsto que el caso pasase a un juzgado de violencia machista porque el agresor declaró no tener una relación sentimental con la fallecida y porque no ha quedado "acreditado judicialmente" por el momento esta vinculación.

Las autoridades estuvieron acompañadas por decenas de asistentes a la manifestación y por varios colectivos de mujeres, entre ellos, "Les Comadres", Muyeres de la Escalerona, Amnistía Internacional y la vocalía de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV). "Susana desapareció el 7 de mayo de 2025 y, en el momento en el que se denuncia su desaparición, que tardó unos días, el cuerpo de Policía empieza a desarrollar su investigación con diferentes vías. Al final, lamentablemente, el peor de los escenarios se cumplió: el que era su pareja actual la asesinó, parece ser que el mismo día de su desaparición o en ese entorno (de tiempo), y su cuerpo estaba en el domicilio de esta persona", aseguró Lastra.

"He escuchado de todo en estas horas", reconoció también la delegada de Gobierno, que manifestó: "Queda demostrado no solo a través de los testigos, los familiares y los amigos, sino a través de la investigación policial, que Susana tenía una relación afectiva con su asesino". También señaló desconocer "las valoraciones" del TSJA "o en qué se basan", pero insistió en la motivación machista del crimen.

"Entiendo que el asesino lo que ha hecho ha sido negar una relación afectiva con Susana porque, como todo el mundo sabe, en el momento en el que hay relación afectiva, y por lo tanto se está ante un caso de violencia de género, la pena es agravada", aseguró la delegada de Gobierno. "Con la asistencia letrada entiendo que (el arrestado) haya podido haber dicho que no tenían relación. Pero la tenían", aseveró. Aseguró también que el ahora encarcelado "dijo que no la mató y que no fue una muerte violenta". "Os puedo asegurar que fue una muerte muy violenta", razonó la socialista.

Lastra, por último, hizo un "llamamiento" para que personas que sospechen de situaciones de violencia de género en su entorno lo denuncien y recordó que para hacerlo no es necesario ser víctima. "Podría hablarles de casos que han llegado a delegación de Gobierno de manera anónima y que permitieron sacar a una mujer de una situación de violencia", aseguró. Pidió también no "minimizar" este tipo de agresiones.

El acto en repulsa por el crimen, además del minuto de silencio frente a la fachada consistorial, incluyó también varias proclamas por parte de los colectivos de mujeres que apoyaban la convocatoria, y que pidieron "más concienciación social" respecto a la violencia machista y más agilidad institucional en la gestión de este tipo de casos.