La Cocina Económica de Gijón completa su primera excursión a Covadonga: "Las caras de felicidad de los usuarios son estupendas"

Como una actividad "alegre, gozosa y de disfrute". Así definía esta tarde el presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, Ignacio Blanco, a la excursión realizada este viernes en el marco de la celebración del 120.º aniversario de la Cocina Económica de Gijón. En esta iniciativa han participado más de 100 personas entre usuarios, voluntarios y empleados de la Cocina Económica.

Todos ellos partieron en varios autobuses esta mañana hacia Covadonga. Fue allí donde hicieron una ofrenda floral a la Santina, visitaron el santuario y, después, pasearon por los Lagos. "Era una de las actividades que más ilusión nos hacía. Las caras de felicidad de todos son estupendas. Muchos de ellos no conocían Covadonga y tenemos que destacar que nos han acogido con los brazos abiertos", manifestó Blanco, que se mostró "muy contento" de que los usuarios de la Cocina Económica hayan podido colaborar de esta fiesta "colectiva".

De acuerdo con sus palabras se pronunció María Panadero, voluntaria de la Asociación Gijonesa de Caridad desde 2014. "Venir a Covadonga con todos los usuarios y otros voluntarios me da mucha alegría", aplaudió Panadero. Por su parte, Olinda Fina Rosario, una de las usuarias de la Cocina Económica, definió a esta excursión como una "idea maravillosa". "Estoy emocionada y feliz. Hacía años que no venía y agradezco que la Cocina Económica me dé esta oportunidad porque necesitaba venir", aseguró Olinda Fina Rosario, quien encendió en Covadonga dos velas por la salud de ella y de su familia.