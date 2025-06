El Encuentro de Fotoperiodismo se desliga de la Semana Negra y elige Begoña para "crecer"

El Encuentro Internacional de Fotoperiodismo se desliga este año de la Semana Negra y, en su lugar, se desarrollará entre el 1 y el 3 de octubre en la Escuela de Hostelería de Gijón, el Café Dindurra y el Paseo de Begoña. El motivo del cambio lo explicó ayer el director del evento, Álex Zapico: "encontramos un espacio donde el encuentro puede crecer, donde puede ser más grande, más útil a la ciudadanía y más útil a los fotoperiodistas y a los profesionales, y un espacio propio, donde podemos ir poco a poco integrando más organizaciones que hagan que el encuentro crezca".

El Paseo de Begoña acogerá sendas exposiciones de fotografías de gran formato, la del premio Luis Baltueña –de Médicos del Mundo– y la del primer Premio Internacional de Fotoperiodismo que ayer se convocó. En el Café Dindurra se exhibirá una muestra de Fernando de Silva sobre Papúa Nueva Guinea. Las jornadas incluyen cursos, conferencias y proyección de películas.

Carmen Natal, presidenta de Médicos del Mundo en Asturias señaló que "ampliar este espacio para las ONG es muy importante, porque sin colaboraciones como esta nuestra voz no llega a otros lugares, no llega a la población. De ahí la importancia que tiene". La muestra que ellos traen versa sobre las personas desplazadas de sus hogares: "hemos seleccionado fotografías relacionadas con los desplazamientos forzosos, que son uno de los principales problemas de vulnerabilidad y de situaciones muy desfavorecidas. En el mundo, en este momento, tenemos 123 millones de personas desplazadas de sus lugares de origen. Solamente el 1% han vuelto en 2024 y es la cifra más alta en las dos últimas décadas. Esto significa que cuando alguien deja su casa no vuelve, muchas veces porque no tiene a donde volver".