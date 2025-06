Steve Horvath, biogerontólogo e investigador de Altos Labs: "El reloj epigenético sería útil contra el cáncer de mama"

El biogerontólogo e investigador principal de Altos Labs, Steve Horvath (Fráncfort, 1967), ofreció ayer en la sala de pinturas de la Laboral la ponencia inaugural de las Conferencias Severo Ochoa.

Presentó hace más de una década un innovador reloj epigenético, con el que se puede evaluar el envejecimiento biológico y predecir el riesgo de enfermedades.

Sí. Fue en el año 2011 cuando descubrí que con el ADN de la saliva se podía ver la edad biológica. Pero como ocurre en otras muchas ocasiones, ese descubrimiento fue ignorado.

¿Cómo reaccionó?

Dos años después publiqué un nuevo reloj que puede medir la edad biológica de todos los tejidos a la vez, ya no solo de la saliva. Esa publicación ya no fue ignorada. No obstante, hubo mucha controversia porque los que estudiaban el envejecimiento decían que el reloj biológico (o ritmo circadiano) no tenía consecuencia en el tratamiento. Ahora ya sabemos que están muy relacionados con las enfermedades cardiovasculares y los ataques al corazón.

¿Podría ser útiles para conseguir avances frente al cáncer?

Sí, los relojes epigenéticos se pueden aplicar a la investigación del cáncer. Sin embargo, esa investigación no está desarrollada. El impacto que pueden tener depende del tumor, ya que será más concreto en algunos como los de mama, pulmón o cerebro. Por ejemplo, en el de mama, el reloj podría permitir diagnosticar y estratificar mejor el tipo de cáncer que tienen, por lo que tiene impacto en el tratamiento y en la forma de poder abordarlo. Los relojes están listos para ser utilizados. Ahora lo que falta es convencer a los médicos.