¿Tienes menos de 15 años? Estas son las dos formas que tienes ahora para viajar gratis en el autobús municipal de Gijón

Los gijoneses menores de 15 años tendrán dos posibilidades de viajar gratis en los autobuses de Emtusa a partir del 1 de julio: usando la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Gijón o usando la tarjeta Conecta del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). La primera es una opción que lleva años operativa –de hecho la gratuidad por esa vía se extiende hasta los 17 años– y la segunda es una novedad que ayer se anunciaba desde el gobierno de Asturias y que tiene que ver con las nuevas ayudas estatales al transporte. De hecho la gratuidad para los menores de quince años con Conecta la asume el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La gratuidad con la tarjeta ciudadana la financia el Ayuntamiento. El año pasado fueron 2,6 millones de viaje sin coste para las familias

Esta gratuidad del CTA es, por ahora, la última de las novedades para los usuarios de Emtusa, que verán como el 1 de julio se pierde el descuento del 50% que ahora mismo tenían todos los viajes con bono o abono. El Ministerio incluyó como nueva condición para la concesión de ayudas al transporte a los municipios que tuvieran operativas sus zonas de bajas emisiones. Gijón no tiene activa la prevista en La Calzada y el gobierno municipal ya dejó claro que no incluirá sanciones hasta que haya una alternativa al paso de camiones por La Calzada, la alternativa que iba a suponer el fallido vial de Jove soterrado. En ese escenario la opción del gobierno de Carmen Moriyón fue no pedir la ayuda – «no aceptar el chantaje», en palabras del edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia– lo que supone automáticamente que el 1 de julio se dupliquen los precios. Un ejemplo, el viaje con tarjeta de Emtusa o ciudadana pasa de 38 a 75 céntimos.

Por eso los 45 céntimos por viaje pagando con la tarjeta Conecta pasan a ser ahora la opción más barata en el transporte público gijonés. Además, está tarjeta tiene una cuantía máxima de gasto de 30 euros al mes y sirve para toda Asturias. Ahora también garantiza la gratuidad de los menores de 15 años. El Consorcio está realizando una importante campaña de presentación de su tarjeta en Gijón incluyendo la apertura de una oficina especial de información y gestión de tarjetas en la estación de autobuses.

¿Como se explica desde el Principado? «El esfuerzo presupuestario del gobierno autonómico beneficiará a los usuarios de la red urbana de Gijón , donde el Principado asumirá el 50% del coste del billete validado con Conecta ya que el ayuntamiento no ha solicitado el 20% de las ayudas estatales debido a su incumplimiento en las condiciones para su concesión, que exigían la implantación de una Zona de Bajas Emisiones», se indica en una nota pública. Hasta ahora la cifra de gijoneses beneficiarios de la tarjeta Conecta era de 47.263 personas. Se espera que está cifra se dispare con las solicitadas en los últimos días por los viajeros habituales de Emtusa.

Precisamente, a comisión de Tráfico iba hoy la petición de IU de que el Ayuntamiento negociara una vía con el Consorcio para que no se pierdan mejoras que ahora mismo tienen los viajeros de Emtusa con tarjeta ciudadana y se puedan seguir manteniendo con la tarjeta Conecta. Y no solo se trata de la gratuidad para los más jóvenes. También hay descuentos para menores de 26 años y mayores de 65. El edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, asumió hacer la gestión. Barcia se ha mostrado en varias ocasiones partidario de una integración total de Gijón en el Consorcio.