Adiós al hostelero "Tino El Roxu", un "gran paisano" famoso "en todo el globo"

La leyenda dice que hay asturianos "en todas partes". Y otros, son "famoso en todo el globo". El hostelero Florentino Mañana García, más conocido como "Tino El Roxu", que regentó una afamada sidrería homónima en la avenida de la Costa, aunaba ambos mundos. "Una vez estábamos en Punta Cana y empezamos a oir ‘¡Roxu! ¡Roxu!; era un asturiano que lo había reconocido". Esta anécdota la contaba ayer, con entrañable recuerdo, su hija, Leticia Mañana, en el Tanatorio de Cabueñes, en la capilla ardiente de Tino. El navense falleció este jueves, a los 76 años de edad, tras atravesar desde hace tiempo un progesivo deterioro cognitivo. "Todos nos lo dicen y se puede resumir en que era una gran paisano", elogió la hija sobre el fallecido, que deja viuda, María Emilia Zamorano, y otra hija, Noelia Mañana, desbordadas de las muestras de cariño y mensaje de condolencia que han recibido de todos lados.

"Era una gran persona, generoso, amable, sociable, muy buen padre, le gustaba el cachondeo, la vida, era alegre y muy currante". Esas palabras fueron las primeras que se le vinieron a la cabeza Leticia Mañana para describir a su progenitor, aún con la pesadumbre que implica acabar de perder a quien te dio la vida.

Jugó al rugby en el Sporting

A Tino, que fue famoso por su extraordinaria habilidad para el escanciado –batió el récord sirviendo once vasos a la vez– tenía también otras facetas. Le gustaban mucho los deportes, el fútbol, pero también la lucha grecorromana y el rugby. Jugó en la división del Sporting cuando tenía 18 años. "También le gustaba mucho bailar", revela Leticia, "siempre que sonaba un pasodoble se lanzaba con mi madre a la pista".

Antes de dedicarse a la restauración fue soldador, uno "muy peleón", en las primeras protestas del sector en Gijón. "Con el acuerdo que sacó mis padres se compraron su primer piso en Pumarín", relata la familia. Luego vino la sidrería, que abrió sus puertas en 1981 y que dio continuidad a una estirpe que nació en la Nava natal del fallecido, donde su abuela y sus padres habían tenido chigre y llagar. Siempre ligado al mundo de la sidra, su desembarco en Gijón fue precisamente como repartidor de la bebida asturiana por antonomasia.

Con su esposa estuvo toda la vida, casi sesenta años. Se conocieron en Infiesto, en el festival de la avellana, en los albores de los años 70 del siglo pasado. "De hecho mi madre había ido a ver a otro chico, pero apareció por allí ‘Tino El Roxu’ y se la llevó", confiesa la hija que incide en el contraste entre la faz rubia de su progenitor y la morenez y belleza de su madre, que fue Maja de Lieres. Ambos celebraron las bodas de oro, precisamente, en esa Punta Cana de la que era un enamorado a donde estuvo yendo de vacaciones durante más de veinte años. Un destino en la que la familia vivió más de situación en la que se reveló que su fama iba mucho más allá de El Negrón, como cuando se dieron cuenta de que un camarero local, entusiasta de las colecciones de pines, atesoraba en una pechera plagada de insignias uno que brillaba con luz propia y rezaba "Tino El Roxu".

En el restaurante recuerdan al hostelero "trabajando sin parar", un afán que inculcó a su descendencia, aunque esta no siguió con su legado. "Si no, no hubiera salido del chigre tras jubilarse", afirman.

Una vez retirado del trabajo, se dedicó a la vida tranquila, a sus partidas de cartas –le encantaba el tute– y, sobre todo, a su familia y a unas nietas, Paula Ovalle y Bárbara Fernández, que eran su pasión y de las que disfrutó de compañia y juegos mientras le fue posible. "Nos lo pasábamos fantástico con él", afirman las adolescentes, que recuerdan sus vacaciones, juntos, en Torrevieja o sus salidas al parque, además de su increíble buen humor.

Despedida en el tanatorio

El último adiós a Tino será hoy, a las 13.00 horas, con una celebración de la palabra de cuerpo presente en la capilla del Tanatorio Cabueñes. A contunuación, sus restos mortales serán incinerados.