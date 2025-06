Gijón despide a "Tino El Roxu", un hombre "muy querido en la ciudad"

"Era alguien muy querido en Gijón, entrañable, buena persona, amable y luchador". Estas palabras del sacerdote del tanatorio de Cabueñes definen a un hombre y resumen el sentir de la ciudad, que este sábado dio su último adiós al afamado hostelero navense Florentino Mañana García, "Tino el Roxu", fallecido este jueves a los 76 años de edad tras sufrir un progresivo deterioro cognitivo.

Familiares y amigos llenaron las bancadas de la capilla del complejo en un acto de celebración de la palabra oficiado a la una.

"Que ayude a sus hijas y sus nietas desde el cielo para seguir adelante, haciendo las cosas tan bien y con tanto entusiasmo y con ese amor a la vida que tenía", prosiguió el religioso, que destacó la "alegría" que Tino transmitía a todos aquellos que se cruzaron alguna vez en su vida.

En la intervención también se ensalzó la faceta de hombre "trabajador" del hostelero, gracias a la que hizo de la sidrería que fundó en 1981 en la calle Hermanos Felgueroso (y que luego trasladó a la avenida de la Costa) uno de los referentes del sector en Gijón y en Asturias.

Una vida "trabajando sin parar"

En el restaurante recordaba hoy la familia a través de este periódico, al hostelero "trabajando sin parar", un afán que inculcó a su descendencia, aunque esta no siguió con su legado. "Si no, no hubiera salido del chigre tras jubilarse", afirman.

Una vez retirado del trabajo, se dedicó a la vida tranquila, a sus partidas de cartas –le encantaba el tute– y, sobre todo, a su familia y a unas nietas, Paula Ovalle y Bárbara Fernández, que eran su pasión y de las que disfrutó de compañia y juegos mientras le fue posible. "Nos lo pasábamos fantástico con él", afirman las adolescentes, que recuerdan sus vacaciones, juntos, en Torrevieja o sus salidas al parque, además de su increíble buen humor.

Condolencias a la familia

La viuda, María Emilia Zamorano; sus hijas, Noelia y Leticia Mañana; su hijo político, Nacho Ovalle, y sus dos nietas, Paula Ovalle y Bárbara Fernández –su pasión y a las que dedicó todo el tiempo que pudo en sus últimos años– ocuparon la primera bancada.

El cura transmitió a los asistentes el agradecimiento de la familia por acercarse hasta la pompa fúnebre y por las sentidas condolencias recibidas en estos momentos tan duros para, posteriormente, bendecir el féretro y entonar el Himno de Covadonga en honor al finado, antes de su incineración.