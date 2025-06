Luis Rodríguez Garat, Nuevo comandante naval de Gijón: "La llegada del ‘Elcano’ con la Princesa será un momento único"

Luis Rodríguez Garat asumirá oficialmente el cargo de comandante naval de Gijón durante los primeros días de julio. Ferrolano, pertenece a una conocida estirpe de marinos, en la que también sobresale su hermano, el almirante Juan Rodríguez Garat. El nuevo comandante recala en el puerto gijonés procedente de Andalucía, donde dirigía el órgano auxiliar del Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz. En la Armada desde 1987, trae bajo el brazo un grueso currículum con amplia experiencia tanto en mar como en tierra. Ha estado embarcado en los cazaminas "Guadiana" y "Segura" –en el segundo como comandante–, así como en las fragatas "Victoria" y "Canarias", como segundo de a bordo. También ha sido jefe de operaciones en el portaaviones "Príncipe de Asturias" y estuvo en la Guerra de Libia, en 2011. Posee la Encomienda, la Placa y la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, y cuatro cruces del Mérito Naval, entre otras condecoraciones.

¿Qué significa para usted asumir el mando de la Comandancia Naval de Gijón?

Asumir este puesto representa para mí, ante todo, un honor, pero también un reto por ocupar al final de mi carrera la representación de la Armada en una ciudad tan vinculada al mar. Es un reto que afronto con orgullo y con la misma ilusión que tenía en 1992, cuando cogí mi primer destino.

¿Con qué referencias llega?

Con las mismas que tiene cualquier marino; todos sabemos que Gijón es una ciudad abierta al mar, con una tradición marítima importante y que destaca por la calidad humana de su gente.

¿Conocía la ciudad? ¿Tiene alguna vinculación o este destino le resulta completamente nuevo?

A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de recalar algunas veces en este puerto, pero siempre como dotación de un buque. No han sido muchas veces, pero las suficientes para tener claro que Gijón es una ciudad con alma, con identidad y con una relación genuina con la mar y con quienes hacemos de ella nuestra vocación y oficio.

¿Qué objetivos y desafíos visulumbra en su nueva responsabilidad?

Asumo el mando de la Comandancia plenamente consciente de lo que implica: mantener una presencia institucional activa, continuar fortaleciendo los vínculos con la sociedad civil y apoyar a la Armada en esta comunidad. Mi objetivo es que esta Comandancia continúe siendo un punto de encuentro entre la Armada y la sociedad gijonesa, mantener la presencia y la visibilidad de la Armada en Asturias y contribuir a fomentar la cultura de defensa y el acercamiento del cuerpo a la ciudadanía. Finalmente, una misión fundamental de las comandancias navales es ser un referente en la construcción y mantenimiento de la comunidad marítima de las ciudades donde se ubican. Por ello, desde el primer momento pondré todo mi empeño en mantener un contacto cercano y frecuente con todas las administraciones que tienen competencias en el ámbito marítimo. De esta forma, entre todos podremos fortalecer el conocimiento del entorno de las aguas que bañan Gijón y con ello, la seguridad.

¿Cómo valora el paso por destinos previos y qué aprendizajes se ha llevado?

Estoy convencido de que todos los destinos que he tenido, ya sea en la mar como en tierra, en España y en el extranjero, todos, sin excepción, me han aportado experiencias y enseñanzas que, sin duda alguna, podré trasladar a mis responsabilidades como comandante naval de Gijón. Estoy preparado para asumir esta nueva responsabilidad.

¿Cómo percibe relevar a Luis Vicente Márquez? ¿Tenían relación? ¿Le ha dado algún consejo?

Al comandante saliente sí que he tenido la suerte de conocerlo. Aunque no hemos estado destinados nunca juntos, hemos coincidido en varias ocasiones, y he recalado en algún destino donde había estado él algún tiempo antes. Años después, todavía quedaba marcada su excelente huella como profesional. Estos días de relevo han sido muy útiles para recibir sus sabios consejos y recomendaciones.

¿Qué papel considera que desempeña hoy la Comandancia Naval en una ciudad como Gijón?

Como ya he mencionado, son varios: un papel de representación institucional, un papel operativo como contribución a la acción del Estado en la mar, un papel de nexo entre la Armada y la ciudadanía, como promotora de la cultura de defensa, etc. En resumen, los tres pilares más importantes sobre los que voy a centrar mi actividad son el operativo, el institucional y el de la difusión de la cultura de defensa.

¿Cuál debe ser la relación entre la Armada y la ciudadanía gijonesa y como puede fortalecerse?

La ciudadanía gijonesa debería considerar a la Armada, y a las Fuerzas Armadas, en general como algo suyo, que es lo que somos. Como soy un convencido de que no se puede querer lo que no se conoce, y la Armada es quizás la más desconocida de las Fuerzas Armadas Españolas, voy a poner todo mi empeño en acercar mi institución a la sociedad con actividades culturales, proponiendo escalas de buques para la realización de jornadas de puertas abiertas y daremos conferencias en centros de enseñanza para ofrecer la Armada como una opción atractiva para los jóvenes.

La sucesión queda cercana en fechas con la visita de la Princesa Leonor a bordo del "Juan Sebastián Elcano". ¿Qué cree que puede representar para Gijón su llegada?

Sí, el relevo empezará justo cuando salga el "Juan Sebastian Elcano"; en cualquier caso yo estaré en Gijón durante la escala aprovechando que tengo un hijo embarcado como oficial. Para la ciudad, la escala del buque más emblemático de la Armada, que pronto celebrará el centenario, con la Princesa abordo, representará un momento único e inolvidable que quedará grabado en la retina de los que lo reciban.

Pertenece a una familia con fuerte vínculo naval. ¿Cómo ha influido eso en su vocación y carrera?

Probablemente, muchísimo en mi vocación para elegir esta profesión; sin embargo pienso que en mi carrera no ha influido nada.

Más allá del uniforme, ¿cuáles son sus intereses o inquietudes?

Leer y viajar con mi familia, aunque mi mujer diría que comer bien. Y para esto último, de verdad, está claro que vengo a la ciudad idónea.

¿Qué le gustaría trasladar a la ciudadanía en este inicio de etapa?

Que espero estar a la altura del comandante naval al que relevo y ser el que se merece esta ciudad. Desde luego voy a poner todo de mi parte para intentarlo. Llevo en las alforjas ilusión, motivación y muchos proyectos.

¿Alguna reflexión final?

Estoy deseando comenzar a trabajar en este nuevo reto. Sé que cuento con un buen equipo, que es la dotación de la Comandancia Naval, así que no estaré solo. También, deseando trabajar con ustedes y agradecerles esta entrevista.