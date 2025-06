Suca García, codirectora del Festival Metrópoli Gijón: "Es muy posible que Metrópoli se replique este año en otra ciudad"

Suca García Barredo (Gijón, 1979) es la codirectora de Metrópoli Gijón, un festival que nació en 2014 de su mente pensante unida a las de Marino González e Iker González. La organizadora cree que el secreto del evento esla "disparidad" de contenidos que ofrece, un formato del que "no había nada similar en el mundo". Le gustan los cambios y se muestra alegra de la nueva disposición de un plano que supera los 60.000 metros cuadrados de superficie. De este año destacam además del ámbito musical, el desembarco en la zona expositiva de la firma de cómics DC con el aniversario de Superman y no pierde el ámbito de que su retoño "crezca", pero que siga resultando "cómodo" para los visitantes.

Metrópoli está consolidado.

Todo se basó en una idea de Marino (González), que era solo música. Iker González y yo aportamos un montón de contenido que no tenía que ver con ese mundo y nos dimos cuenta de que no había nada igual en toda España y tampoco del mundo. Hay cosas festivales muy dispares, pero yo no he conocido nada como Metrópoli. Cada uno aportamos una sabiduría que es muy difícil de replicar.

¿La diversidad es el secreto ?

Al principio nos costó mucho explicar qué tipo de festival era. ¿Cómo puede ser que mezcla una Cómic Con, una zona infantil, tatuajes…? ¿Qué raro, no? Una vez que la gente empezó a venir se dieron cuenta de lo que era. Aquí puedes venir con la familia, con los amigos, tomarte algo, ver una exposición, hacerte un tatuaje, comprar un cómic inédito; todo el mundo tiene sitio y algo que le guste en Metrópoli. La clave del éxito es hacer, con mucho cariño, algo diferente que llegue a muchos.

¿Cómo se diseña un cartel con tantos contenidos diferentes?

Cuesta mucho y lleva mucho tiempo, pero todos los esfuerzos se ven recompensados cuando ves las caras de la gente entrando y haciendo cosas. Para el tema musical los artistas tienen que estar en gira y coincidir fechas. Ya solemos tener la idea a un año vista. Luego, te fijas un poco en lo que va sucediendo, también en las modas, que ahora pasan muy rápido. Hacemos un estudio de qué creemos que gustará a la gente, qué ocurre en el mundo. No es raro que las vayamos alterando según como van sucediendo los acontecimientos.

Es la edición más grande.

Metrópoli va creciendo y tenemos un nivel de asistencia muy alto y llega un momento en el que ves que no puedes crecer más. Lo que quieres es que la gente esté muy cómo y asista con tranquilidad. Estudiamos como hacer que la cosa creciera un poco, pero que no quedara todo tan apretado y se nos ocurrió el nuevo espacio. Están divididas las carpas de ocio con bares y hostelería gijonesa en el escenario uno; las "foodtrucks" y puestos de comida, con el escenario dos. Así será todo mucho más fácil para la gente y a la vista será diferente, lo que a mí me gusta mucho. Llevábamos varios años con el mismo plano y queremos sorprender.

¿El recinto ferial se quedará pequeño con el edificio de Caja Rural?

Lo bueno que tiene de cara al futuro es que tendremos que cambiar otra vez y como decía a mí cambiar de año en año me gusta mucho. Con la ampliación que hemos hecho ahora se pueden modificar un montón. Aunque los metros son los que son. La parte que quitará el nuevo pabellón de Caja Rural, que será maravilloso, es muy poca y existen muchas soluciones.

¿Algún artista difícil de cerrar?

Juan Magán lo fue porque lo llamamos cuando sucedió el problema de María Becerra (suspendiópor problemas de salud ) y es un artista muy, muy solicitado. Siempre hay alguna dificultad por las fechas y siempre quieres cuadrarlo todo. Igual el día que uno quiere no puede y tienes que hacer cambios. El cartel de este año tiene de todo, para jóvenes, público familiar, adultos. Para todos los públicos.

¿Y alguno que se escapase?

Sí, pero no te lo puedo decir, porque lo quiero para el año que viene.

¿El público ha evolucionado?

Según las actividades y el concierto de la noche cambia, pero es cierto que cada vez viene gente más variada. Lo normal es que el día sea más familiar y por la noche vienen muchos visitantes a las carpas de hostelería de Gijón, que suelen ser más jóvenes.

¿Cuál es el peso de la Cómic Con?

Es una pata importantísima. Traemos cosas para los puristas, para los que tienen adoración por el cómic y los dibujantes. También está la parte de Anime Con y K-pop, que llama más la atención del público joven. Ambos son públicos muy fieles. Este año tenemos cómic exclusivo del festival de DC, porque siempre lo hemos tenido de Marvel, para mí es maravilloso porque soy fan de ambas. Estos cómics son algo supervendido, que se revaloriza muchísimo. Si buscas un cómic de Metrópoli de otros años hay algunos tan cotizados que alcanzan los 3.000 o 4.000 euros. Creo que este año será un pelotazo tener a DC. En Anime Con tenemos el último día un concierto de Coda, que es un artista muy famoso.

400.000 visitantes es en 2024.

Este año veremos que flujo tenemos y hay gente que viene varios días. Las visitas son muy importantes y nos gustaría que fueran más, pero lo importante es que todos se lo pasen bien.

¿Qué reto le queda a Metrópoli?

Crecer (ríe). Es verdad que nos han venido a buscar de otras ciudades, pero el reto en Gijón es dejar a la gente contenta y que sigan viniendo por muchos años. Como empresa, salir a otras ciudades. Es verdad que nos lo han ofrecido, con muchas facilidades, pero nunca hemos querido realmente hacerlo. Pero este año es muy posible que nos vayamos a replicar Metrópoli en otra ciudad.

¿Dónde?

No puedo decir todavía cuál es.

¿Sería tal cual?

Sí, una réplica. Las mismas secciones que tenemos en Metrópoli.

¿Un mensaje para la gente?

Han sido doce años, con una pandemia de por medio, y esperamos que la gente venga, disfrute y se lo pase bien.