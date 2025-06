Del Bosque y el lado humano del fútbol

"Tener un chaval con síndrome de Down es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida". Vicente del Bosque, el seleccionador que llevó el fútbol español a la gloria, pronunció ayer estas palabras en Nuevo Gijón. Más allá de su brillante carrera como jugador y entrenador, Del Bosque también destaca por ser una de las caras visibles a la hora de defender la importancia de que el deporte sea inclusivo. Precisamente, por esa cuestión no quiso perderse el emotivo homenaje póstumo que este barrio ha querido hacerle quince años después de su fallecimiento a Hipólito Nieto, más conocido como "Poli", un vecino con síndrome de Down que dejó huella entre los gijoneses.

Nuevo Gijón: de Vicente del Bosque a un derbi Sporting - Oviedo genuine pasando por el guiness de lectura de la Biblia (en imágenes) / Ángel González

El exseleccionador participó en una mesa redonda en la que estuvo acompañado por el exárbitro asturiano Manuel Enrique Mejuto González, entre otros. Del Bosque habló de su experiencia como padre de Álvaro, su hijo con síndrome de Down, y de la importancia de haberle acercado al deporte desde pequeño. "Es algo que les aporta independencia y es bueno que no sientan que haya excesiva protección por parte de sus padres. Eso, a veces, en vez de beneficiar, perjudica", expresó. Más allá de las "pequeñas partes negativas" del fútbol, Del Bosque reivindicó que "en su mayoría es buenísimo. "Tiene muchos beneficios. Al igual que ocurre con la integración escolar y laborar, es algo que les beneficia mucho a ellos. Se trata de normalizar la integración de los chavales y que puedan disfrutar de todo lo bueno que este deporte les proporciona", desarrolló el salmantino, quien recibió constantemente muestras de cariño y agradecimiento por los vecinos que se acercaron a la carpa instalada junto a la iglesia de la Purísima Concepción.

Quien también quiso agradecerle el gesto de acercarse a Nuevo Gijón fue el propio Mejuto, que ensalzó la "normalidad" y la "humanidad" de Vicente del Bosque. "A pesar de ser el más grande, demuestra que lo más importante es ser normales. Es el mejor ejemplo que hay", aplaudió.

Del Bosque y Mejuto estuvieron acompañados en la mesa por el presidente de la asociación Down Principado de Asturias, Javier Menéndez; Manuel Ángel Valdés y Roberto Robles, muy unidos ambos al fútbol base gijonés, y Luis Cué, uno de los vecinos que han organizado este homenaje a "Poli". Todos ellos aplaudieron iniciativas como la Liga Genuine y animaron a seguir trabajando para ganar en "integración e inclusividad".

La parte más singular de la iniciativa estaba en el interior de la iglesia, donde se dio el pistoletazo de salida a la consecución de un récord mundial de la lectura, ininterrumpida y durante alrededor de 30 horas, del Nuevo Testamento de la Biblia. Hasta el propio Del Bosque y el exportero del Sporting Juan Carlos Ablanedo quisieron aportar su granito de arena a este emotivo logro. Además de la charla y la lectura de la Biblia, a lo largo de la jornada también hubo demostraciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como venta de "merchandising" de la asociación Down Asturias, para la que irán destinados todos los fondos recaudados.