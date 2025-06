San Pedro: 80 años de la primera piedra

El pasado 20 de mayo, se cumplían 80 años de la colocación de la primera piedra de la Iglesia de San Pedro, Mayor y Principal de la villa de Gijón, título que le asignó el obispo Martínez Vigil al desmembrarse su territorio para crear las nuevas parroquias de San Lorenzo y San José a finales del s. XIX. Se encontraba al frente de la misma, con sede provisional en la Colegiata de San Juan Bautista, don Marino Soria Gutierrez quien desde su llegada a Gijón, tendrá como principal objetivo construir un nuevo templo, para lo cual impulsará la actividad de la Junta Parroquial de Reconstrucción.

El 20 de mayo de 1944, solo seis meses después de su llegada, presenta ante el Ayuntamiento la solicitud "para reconstruir la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol con arreglo a los planos que se acompaña a V.S." A partir de este momento reaparecerán las presiones sobre la conveniencia, o no, de levantar el edificio en el mismo sitio. Con fecha 28 de junio de 1944 la Comisión de Obras Públicas y el Arquitecto Municipal informan sobre la solicitud licencia "..,los que suscriben se creen en el deber de poner de relieve ante la Comisión Municipal Permanente, su criterio fundado en el interés general urbano y aún en el material de la misma parroquia, de que el Ayuntamiento no puede ni debe dejar pasar esta oportunidad única, para conseguir un racional emplazamiento de la nueva Iglesia parroquial de San Pedro, en sitio más adecuado, agotando todos los medios a su alcanza para conseguir tal finalidad..."

Reconstrucción del nuevo templo. |

Don Marino, con fecha 17 de julio de 1944 se dirige al alcalde don Mario de la Torre, "continúa pareciéndome el antiguo solar el mejor emplazamiento, juzgo débiles las razones que se alegan en contra y fuertes los inconvenientes de un nuevo emplazamiento... los feligreses de San Pedro a quienes tengo deseo y obligación de agradar, desean vivamente se haga pronto la iglesia en donde siempre estuvo, parece excesivo pensar que todos se equivocan y me desorientan, sacerdotes de esta ciudad, religiosos, cofradías, me aseguran que los gijoneses quieren volver a ver el templo en su antiguo sitio".

La presión que se ejerce sobre el sacerdote, para que ceda en el cambio de ubicación, proviene de determinados sectores de la vida política de la época que no ven con buenos ojos volver a edificar en el Campo de Valdés, retoman la propuesta de la Plaza Mayor y añaden otro emplazamiento, esta vez en la plaza del Marqués.

A lo largo de los meses de este año 1944 el expediente de solicitud de la licencia de construcción proseguirá su lento camino administrativo, en el cual van apareciendo informes de la Comandancia de Marina, de la Junta de Salvamento de Náufragos, del Puerto de Gijón, etc. De interesante lectura es el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento en el que se indica de forma clara y tajante a los concejales de entonces que están obligados a estudiar el asunto y atender o denegar la solicitud, pues venían aplazando la decisión sin entrar a examinarla "los ofrecimientos de nuevos terrenos para la reedificación, no pueden hacerse ni al Ayuntamiento ni a nadie, a no ser a los interesados es decir a la Iglesia".

Se han perdido siete años en discusiones inútiles y las obras deben de empezar inmediatamente. "El Ayuntamiento tiene la obligación de llevar a la sesión semanal la solicitud presentada, en el caso de no de examinarla en un periodo de tiempo superior a tres semanas, el solicitante podrá interpretar silencio administrativo y plantear recurso".

Por fin, el 26 de diciembre de 1944 se concede la licencia municipal "para la reconstrucción de la Iglesia de San Pedro Apóstol de conformidad con lo acordado en sesión del primero de agosto y oficiado al señor. Arcipreste Cura Párroco por oficio de fecha 10 de agosto pasado".

Es así, como el 20 de mayo de 1945 se colocará la "primera piedra "en un acto presidido por el entonces Obispo de Oviedo Benjamín de Arriba y Castro, poniendo fin a un tiempo de tiranteces entre la Iglesia local y la clase política dirigente del momento. Un edificio "de trazas románicas, perfectamente engarzado con la arquitectura regional de Asturias de Santa Cristina, San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco, "empezará a levantarse sobre el extremo de la bahía de San Lorenzo.

Vista de la iglesia de nueva planta.

Esta etapa constructiva no estará exenta de tensiones, esta vez entre el obispo y el cura párroco. Los hermanos Somolinos habían previsto en su proyecto "Resurgit" para el nuevo templo "la disposición en planta es de cinco naves y girola, solución que facilita los cultos y da grandiosidad al conjunto. Al disponer la girola nos movió el pensar que esta iglesia es como la Catedral de Gijón". Este elemento arquitectónico, del que hoy podemos disfrutar con los murales del jesuita Rupnik no fue del agrado del entonces Obispo Lauzurica y Torralba quien, con motivo de una visita privada al templo dio orden a don Marino de cerrarla con cortinajes impidiendo sui terminación y usos, alegando que la construcción de dicho espacio "estaba reservada para las catedrales, no para las iglesias". La relación con la cabeza visible de la Diócesis se va enrareciendo hasta el punto de que en sus visitas a Gijón no visita al arcipreste y párroco, y cuando tiene que pernoctar en la villa lo hace en la casa palaciega de un conocido hombre de negocios en el Muelle o en la conocida como la Quinta del Obispo en Somió.

El presupuesto inicial del nuevo edificio se habia establecido en 2.132.482,88 pesetas, el coste final sería de más de un doscientos cincuenta por ciento, lo que derivará en graves dificultades económicas para la parroquia. A pesar de la penuria por la que atravesaba el país, saliendo de una guerra civil y afectados por las vicisitudes de la terrible Segunda Guerra Mundial, el apoyo económico de los gijoneses a la reconstrucción del templo fue muy importante. Los donativos y suscripciones alcanzaran las 619.733 pesetas, por colectas dominicales se recibieron 79.663 pesetas y entre lo aportado por la Junta Inter parroquial y por las recaudaciones del cepillo del templo se obtienen 9.310 pesetas.

Es de destacar el aporte económico "fundamental" que para su terminación realizará la Fundación San Eutiquio, constituida por el cura párroco don Ramón Piquero con los bienes que le había dejado don Eutiquio de la Sala. La enajenación de fincas por parte de la entidad para salir en ayuda de la Iglesia Madre de Gijón sería recogido en el Libro de Fábrica de la parroquia con motivo de la visita pastoral realizada el 24 de febrero de 1965 por el arzobispo de Oviedo don Vicente Enrique y Tarancón, siendo la aportación de un total de 2.105.000 pesetas, agradeciendo su inestimable colaboración.

Así las cosas y después de un desprendimiento de piedras en la Colegiata y ante el temor se pudiesen ocasionar daños a las personas, don Marino toma la decisión de proceder a bendecir litúrgicamente el nuevo templo ya terminado constructivamente. Cursa la correspondiente petición al Obispo y el miércoles 16 de junio de 1954 a las nueve menos cuarto de la noche acompañado de los párrocos de San José, don Segundo Sierra y de San Lorenzo, don Julio Rimada y de una multitud de feligreses que llenaron las naves, celebra el acto de bendición sin la presencia del Obispo de Oviedo, ni de ninguna autoridad política ni militar de la época. Han transcurrido nueve años desde la colocación de la "primera piedra" y la Consagración de la Iglesia Mayor y Principal de Gijón tendrá que esperar casi once años y un nuevo Arzobispo en la sede ovetense, Vicente Enrique Tarancón. n