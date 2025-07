El cambio de tarifas de los autobuses de Gijón llega al 90% de los usuarios: estos son los precios a partir de hoy

Llegó el día. Nueve de cada diez viajeros habituales de Emtusa pagarán desde hoy el doble de lo que venían pagando desde 2023 por trasladarse en el autobús municipal. Y es que alrededor de un 90% –hasta un 94,4% en la media de algunos de los primeros meses de este año–es el porcentaje de viajeros que utilizan bonos y abonos como sistema de pago a través de sus tarjetas de Emtusa o ciudadanas. Bonos y abonos que hoy suben de precio mientras el billete sencillo se mantiene en 1,50 euros.

Así el viaje individual en la fórmula de bono bus –el más utilizado– pasa de los 38 a los 75 céntimos. Un salto que es de 35 a 70 céntimos para los menores de 26 años y mayores de 65. De 16 a 32 céntimos sube el viaje para los beneficiarios del bono social reducido. En el caso de los abonos que se saquen a partir de ahora el precio será de 30, 50 euros en el mensual, 186,50 en el semestral y 310,80 euros en el anual. El doble de lo que costaban hasta ayer.

¿Por qué sube el precio del autobús en Gijón? ¿Y por qué ahora? Las ayudas estatales al transporte han sido el soporte durante los últimos años de una política de descuentos que buscaban impulsar un cambio en los hábitos de movilidad de las personas y, al tiempo, recuperar viajeros para un transporte público castigado primero por la pandemia y luego por la subida de los combustibles. El descuento en Gijón era del 50% sobre los precios oficiales aprobados en su día en el consejo de administración de Emtusa: un 30% financiado por el Ministerio de Transportes y el otro 20% por el Ayuntamiento. Escenario que terminaba este 30 de junio.

De cara al segundo semestre del año, el Ministerio abrió una nueva convocatoria de ayudas aunque con algunos cambios. Para empezar ya solo financiaría un 20% así que el descuento final iba a pasar del 50 al 40%. Pero es que además, y aquí está la clave para entender lo que ha pasado en Gijón, incorporó como exigencia a cumplir por los ayuntamientos que tuvieran una zona de bajas emisiones activa.

Por ley, y número de habitantes, Gijón debe tener una zona de bajas emisiones. Y la tiene, la implantada en La Calzada en base a una inversión financiada con fondos europeos. El proyecto técnico de la ZBE está hecho y las cámaras y otros sensores instalados pero la zona de bajas emisiones no está operativa a falta de la ordenanza que la regule. Aún más, el compromiso del actual equipo de gobierno, y del edil forista de Tráfico, Pelayo Barcia, es que aunque haya ordenanza no habrá multas mientras no exista una alternativa al paso de camiones por La Calzada. Alternativa que iba a ser el fallido vial de Jove soterrado y que ahora está a la espera de un complejo entramado de viales entre Gijón y Carreño que no avanzan.

Gratis para los menores

En esas condiciones, el Ayuntamiento de Gijón decidió no pedir las ayudas al Ministerio garantizando con ella la subida de las tarifas de Emtusa a partir de este 1 de julio. Una subida que, en parte, los viajeros del autobús municipal pueden minimizar pasándose a la tarjeta Conecta, del Consorcio de Transportes de Asturias. Con esta tarjeta el precio del viaje se queda en 45 céntimos. Además, permite viajar por todo Asturias con un gasto máximo mensual de 30 euros. A partir de esa cifra, el viaje es gratis. Es una tarjeta diferente con condiciones diferentes. Por ejemplo no tiene las rebajas para menores de 26 y mayores de 65 que si se tienen con la tarjeta ciudadana. Tampoco incorpora en su propuesta tarifarias opciones de abonos por meses, semestres o años como oferta Emtusa.

Hay otro cambio a tener en cuenta este 1 de julio y que tiene que ver con la gratuidad para menores. Emtusa mantiene los viajes gratis para menores de 17 años con tarjeta ciudadana. Un clásico desde hace años. Conecta, por su parte, estrena la gratuidad para menores de 15 años. Así que quienes tengan menos de 15 años pueden usar una u otra tarjeta, indistintamente. Y entre 15 y 17 solo se podrá viajar gratis con la tarjeta ciudadana.

Más rutas desde Gijón a Oviedo, Avilés y Mieres

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) refuerza, desde hoy y hasta el 8 de septiembre, el número de frecuencias de las rutas que enlazan Gijón con Oviedo y Avilés al extender horarios hasta la 01:00 y las 00:30 horas de la madrugada, respectivamente, de domingo a jueves. Así, se complementa la oferta de búhos que ya funciona los viernes y sábados. También se amplía la operativa veraniega hacia Mieres , que mantendrá las cuatro frecuencias diarias que se ofrecen durante el curso universitario y que hasta ahora se suprimían en verano. Durante la Semana Grande gijonesa habrá un servicio de búho hacia Mieres.