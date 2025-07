Colas en Gijón para conseguir la tarjeta Conecta tras los cambios de tarifas de Emtusa

La nueva oficina de atención ciudadana con la que cuenta el Principado en la estación de autobuses amaneció y vivió la jornada de hoy con colas. Fueron muchos los vecinos que quisieron hacerse con su tarjeta Conecta, con la que el precio del viaje queda en 45 céntimos, siendo la opción más barata de pago tras el cambio de las tarifas de los autobuses a raíz del fin de los descuentos del 50%. "Es un cambio considerable. Sabíamos que la rebaja no iba a ser para siempre, pero teniendo esta posibilidad hay que aprovecharla", explicó Aquilino Argüelles, mientras aguardaba a su turno para completar el proceso de compra en la estación de Laviada.

A pesar de que la mayoría de los gijoneses eran conocedores de que los bonos y abonos del transporte municipal suben ahora de precio, hubo muchos a los que les causó sorpresa esta mañana al toparse con el incremento del coste al pasar su tarjeta ciudadana cuando subían al autobús.

Un claro ejemplo de ello era Julio César del Río, quien solía utilizar a diario el bono bus para mayores de 65, que tenía un precio de 35 céntimos por viaje. En cambio, desde este martes, esa cifra aumenta hasta los 70 céntimos. "Siempre utilizaba esto para no tener que sacar el coche y porque merece la pena poder moverse por la ciudad en autobús. Lo de ahora es un cambio muy grande, así que me pasaré a utilizar la tarjeta Conecta", afirmó Del Río.

El precio del autobús en Gijón ha crecido ahora porque Gijón no cuenta con una zona de bajas emisiones operativa. Esa era una de las exigencias que incluía la segunda convocatoria de ayudas que el Ministerio lanzó para el segundo semestre del año, en el que ya no financiaría un 30%, sino un 20%, por lo que el descuento final -en caso de que se hubiera activado- habría pasado a ser del 40% y no del 50%.

Sin embargo, el compromiso del actual equipo de gobierno y del concejal de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, es que en la zona de bajas emisiones no habrá multas hasta que no haya una alternativa al paso de camiones por La Calzada.

Teniendo en cuenta esa situación, el Ayuntamiento de Gijón decidió no pedir las ayudas al Ministerio garantizando con ella la subida de las tarifas de Emtusa a partir de este 1 de julio. Para Del Río, después del varapalo que supuso la paralización del proyecto del vial de Jove soterrado, "el Ministerio no debería ser tan duro con esas normas, sino que tendría que hacer una excepción". En esa misma línea, Cándido Díez, vecino de La Calzada, remarcó que "entiendo que el Ayuntamiento haya dicho que no; el bienestar de los que vivimos en la zona oeste tiene que ser más importante".

No obstante, Díez indicó que "al menos vamos a tener la posibilidad de aprovechar el descuento de Conecta". Asimismo, agradeció que siga siendo gratuito el transporte público en la ciudad para menores de 17 años, una categoría en la que está su nieto, Marcos, de 13 años.